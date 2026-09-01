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कम संसाधन, बड़ा हौसला...देवघर की दो बेटियों ने नेशनल वॉलीबॉल टीम में बनाई जगह

उन्होंने बेटे और बेटी में फर्क किए बिना दोनों को उनकी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का मौका दिया. आज बेटी की सफलता देखकर परिवार को गर्व है. मुस्कान की उपलब्धि ने यह संदेश भी दिया है कि यदि माता-पिता बच्चों के सपनों के साथ खड़े रहें, तो आर्थिक चुनौतियां भी उनकी राह नहीं रोक सकतीं.

मुस्कान और मौसम के माता-पिता बताते हैं कि जब उन्होंने बेटी को वॉलीबॉल में आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने शुरू किए, तो समाज के कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए. लोगों का कहना था कि बेटियों को आगे बढ़ाने पर इतना खर्च करने का क्या फायदा, आखिर उन्हें दूसरे घर जाना है. लेकिन माता-पिता ने इन बातों को कभी अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया.

मुस्कान की मां मनोरमा देवी बताती हैं कि जब ऑटो की कमाई से बच्चों की पढ़ाई और खेल के संसाधनों का खर्च पूरा करना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने सिलाई मशीन चलाकर परिवार की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की. दोनों पति-पत्नी ने अपनी जरूरतों को पीछे रखकर बच्चों के सपनों को प्राथमिकता दी.

मुस्कान कुमारी के पिता दिवाकर सिंह ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. परिवार की आय का मुख्य साधन ऑटो है. इसी आमदनी से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और खेल से जुड़े संसाधनों की जरूरतें पूरी की जाती हैं. जब दिवाकर सिंह ने देखा कि उनकी बेटी वॉलीबॉल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, तो उन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का फैसला किया. शुरुआत में कई मुश्किलें आईं, लेकिन माता-पिता ने बेटी के हुनर को देखते हुए अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी.

पिता ऑटो चलाते हैं, मां सिलाई कर बेटी के सपनों को दे रही उड़ान

देवघर की बेटियों का नेशनल वॉलीबॉल टीम में चयन (ETV BHARAT)

मुस्कान कुमारी और मौसम कुमारी का अंडर-14 और अंडर-19 नेशनल वॉलीबॉल टीम के लिए चयन हुआ है. अब दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन का दम दिखाएंगी और आने वाले समय में देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना देख रही हैं. दोनों के चयन की खबर सामने आने के बाद परिवार के साथ-साथ खेल जगत और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है. खास बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच यह उपलब्धि हासिल की है.

देवघर: मुस्कान कुमारी और मौसम कुमारी का अंडर-14 और अंडर-19 नेशनल वॉलीबॉल टीम के लिए चयन हुआ है. दोनों खिलाड़ियों ने खेलो झारखंड और एसजीएफआई प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद यह मुकाम हासिल किया है. देवघर की दो बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर जिले का नाम रोशन किया है.

मुस्कान और मौसम ने बताया कि उन्होंने खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत रांची में अपना प्रदर्शन किया था. बेहतर प्रदर्शन के बाद दोनों ने एसजीएफआई प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और वहां शानदार प्रदर्शन किया. इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद झारखंड से राष्ट्रीय स्तर के लिए कुल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें देवघर की मुस्कान और मौसम कुमारी भी शामिल हैं. अब दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगी और झारखंड का नाम रोशन करने की तैयारी में जुटी हैं.

वॉलीबॉल खेलते मुस्कान कुमारी और मौसम कुमारी (ETV BHARAT)

स्कूल और वॉलीबॉल एसोसिएशन ने भी दिया साथ

दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ-साथ स्कूल की शिक्षिकाओं और वॉलीबॉल एसोसिएशन से जुड़े लोगों को दिया है. खिलाड़ियों का कहना है कि वॉलीबॉल में करियर बनाने के दौरान कई बार संसाधनों की कमी सामने आई. माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव मदद की. वहीं, स्कूल और वॉलीबॉल एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने भी उनका सहयोग किया. इसी सामूहिक सहयोग और उनकी मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

मुस्कान कुमारी और मौसम कुमारी (ETV BHARAT)

दोनों बेटियों की सफलता प्रेरणादायक : स्कूल प्रिंसिपल

सेंट मैरी उच्च विद्यालय की प्रिंसिपल क्रिस्टीना मुर्मू ने दोनों खिलाड़ियों की सफलता को काबिल-ए-तारीफ बताया. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों के सामने कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन मुस्कान और मौसम ने उन चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है. उनके मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि स्कूल के साथ-साथ दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा का संदेश है.

मौसम कुमारी को बधाई देती स्कूल प्रिंसिपल (ETV BHARAT)

जिला खेल पदाधिकारी ने किया सम्मानित

दोनों खिलाड़ियों की सफलता पर जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार ने उन्हें सम्मानित किया और खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उपलब्धि से पूरे प्रदेश का नाम रोशन होता है. उन्होंने कहा कि देवघर और संथाल परगना प्रक्षेत्र में खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आने वाले समय में और बेहतर प्रयास किए जाएंगे.

दूसरे बच्चे भी हैं उत्साहित

मुस्कान और मौसम के राष्ट्रीय टीम में सेलेक्शन होने के बाद अब दूसरे बच्चों में भी खाता उत्साह देखने को मिल रहा है. सेंट मैरी स्कूल की आम बच्ची मौसमी कुमारी ने बताया कि जब से उन्हें पता चला है कि उनके स्कूल से दो बच्चियों का नेशनल टीम में सेलेक्शन हुआ है तब से स्कूल के दूसरे बच्चे भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खुद को सफल बनाने में लगे हैं.

अपने पिता के साथ मुस्कान कुमारी (ETV BHARAT)

संघर्ष से सफलता तक पहुंची दो बेटियां

मुस्कान और मौसम की कहानी सिर्फ वॉलीबॉल में चयन की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और माता-पिता के भरोसे की कहानी भी है. सीमित संसाधनों के बीच परिवार ने बेटियों के सपनों को रोकने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया. आज उसी मेहनत का नतीजा है कि देवघर की ये दोनों बेटियां झारखंड के उन चुनिंदा 12 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी.

कपड़ा सीलते मुस्कान की मां मनोरमा देवी (ETV BHARAT)

झारखंड को खेल प्रतिभाओं की धरती माना जाता है. राज्य से कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. अब देवघर की मुस्कान और मौसम से भी उम्मीद है कि वे अपने शानदार प्रदर्शन से झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगी.

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