SPECIAL: अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने वाला खिलाड़ी आज बेच रहा चाय, सम्मान और सरकारी मदद का इंतजार
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित कुमार देवघर में चाय बेच रहे हैं. जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. हितेष कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST
देवघर: झारखंड की मिट्टी ने देश और दुनिया को कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है. लेकिन इसी झारखंड में एक तस्वीर ऐसी भी है, जो खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.
देवघर के रहने वाले दिव्यांग खिलाड़ी रोहित कुमार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शॉट पुट में उपलब्धि हासिल कर झारखंड और भारत का नाम रोशन किया है. इसके बावजूद आज उनकी जिंदगी आर्थिक तंगी से गुजर रही है. उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए चाय की दुकान लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीता मेडल, फिर भी नहीं मिली सरकारी मदद
रोहित कुमार के मुताबिक, उन्होंने वर्ष 2024 में ताइक्वांडो में नेशनल स्तर पर और वर्ष 2026 में शॉट पुट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया है. उनका कहना है कि इन उपलब्धियों के बावजूद उन्हें न तो अपेक्षित सम्मान मिला और न ही खेल को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता.
रोहित बताते हैं कि उन्होंने खेल से जुड़ी अधिकांश जानकारी खुद ऑनलाइन माध्यम से हासिल की. राज्य सरकार की तरफ से उन्हें नियमित प्रशिक्षण या पर्याप्त खेल संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए. उनका कहना है कि बिना उचित प्रशिक्षण और संसाधनों के ही उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उपलब्धि हासिल की.
मेडल जीतने के बाद भी चाय बेचकर गुजारा
रोहित कुमार का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. उनकी मां छोटी-मोटी दुकान चलाती हैं, जबकि पिता स्टैंड पर काम करते हैं. परिवार की आमदनी सीमित होने के कारण घर का खर्च चलाना भी चुनौती है. ऐसे में रोहित को अपने जीवन-यापन के साथ-साथ खेल से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ रही है. जिस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, वह आज अपने भविष्य और बेहतर खेल संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है.
बिहार में सम्मान, झारखंड में इंतजार
रोहित का कहना है कि हाल ही में बिहार खेल प्राधिकरण की तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन अपने राज्य झारखंड में उन्हें अब तक वह सम्मान और सहायता नहीं मिल पाई है, जिसके वे हकदार हैं.
ओलंपिक संघ ने मदद का दिया भरोसा
देवघर ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुनील खवाड़े ने कहा कि संघ ऐसे खिलाड़ियों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह खुद रोहित कुमार से मुलाकात करेंगे और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप हर संभव सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे.
खेल विभाग बोला- नियमावली के अभाव में नहीं मिल पाया लाभ
रोहित कुमार की स्थिति को लेकर जब जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभाग को रोहित के बारे में जानकारी है. उनके मुताबिक, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को लेकर राज्य सरकार की ओर से अभी तक स्पष्ट नियमावली नहीं आने के कारण उन्हें उच्च स्तर का लाभ नहीं मिल पाया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. आने वाले समय में सरकारी वैकेंसी निकलने पर रोहित कुमार को प्राथमिकता के साथ आवेदन कराने का प्रयास किया जाएगा.
जिला खेल पदाधिकारी ने यह भी बताया कि रोहित कुमार का आवेदन उनके कार्यालय में पहुंच चुका है. उन्होंने आश्वासन दिया कि ईटीवी भारत के माध्यम से उनकी स्थिति की जानकारी मिलने के बाद वह रोहित से व्यक्तिगत रूप मुलाकात करेंगे और उनके हालिया मेडल के आधार पर कैश प्राइज और अन्य सरकारी सहायता दिलाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा.
आखिर कब बदलेगी रोहित की तस्वीर
रोहित कुमार कई बार नौकरी, बेहतर प्रशिक्षण और खेल संसाधनों के लिए सरकार से मदद की अपील कर चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने के बावजूद अगर एक खिलाड़ी को अपना जीवन चलाने के लिए चाय बेचनी पड़े, तो यह सिर्फ रोहित की मजबूरी नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं को लेकर व्यवस्था के सामने भी बड़ा सवाल है.
अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और खेल विभाग रोहित कुमार की उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति को देखते हुए कब तक ठोस कदम उठाते हैं, ताकि चाय की दुकान चलाने को मजबूर यह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दोबारा खेल के मैदान में उतर सके और झारखंड व देवघर का नाम रोशन कर सके.
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