कद्दू के छिलकों से गढ़ी अद्भुत रचना, देवघर के कलाकार को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित

देवघर के कलाकार मार्कण्डेय जजवाड़े ने राज्य का नाम रोशन किया है. उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है.

कद्दू के छिलकों से बनाई गई मूर्तियां. (फोटो-ईटीवी भारत)
देवघर: कहते हैं यदि मनुष्य का कला के प्रति प्रेम हो तो वह स्वयं उस कला का अंग बन जाता है और जब यह कला किसी कलाकार को अपना बना लेती है, तब संपूर्ण सृष्टि मानो उसकी अंगुलियों पर थिरकने लगती है. देवघर के प्रतिभाशाली कलाकार मार्कण्डेय जजवाड़े ऐसे ही अलौकिक कला-साधक हैं, जिन्होंने कद्दू के छिलकों में सृष्टि का सौंदर्य उकेर दिया है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस अनोखी कला के लिए सम्मानित मार्कण्डेय जजवाड़े आज उस मुकाम पर हैं, जहां उनका नाम देवघर ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड का गौरव बन चुका है.

देवघर के कलाकार मार्कण्डेय जजवाड़े से बात करते संवाददाता हितेष कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साइन बोर्ड पेंटिंग से शुरू किया था सफर

मार्कण्डेय जजवाड़े बताते हैं कि कला उनके जीवन की सांस है. पिता के निधन के बाद उन्होंने साइन बोर्ड पेंटिंग से अपनी जीविका शुरू की. हाथ में तूलिका(सीढ़ी) और रंगों का डब्बा लिए उन्होंने दीवारों को कैनवास बना डाला. धीरे-धीरे यह रंग-राग एक आर्ट गैलरी में परिणत हुआ, जहां उन्होंने स्वयं के साथ अनेक नवोदित कलाकारों को प्रशिक्षित किया और उन्हें पहचान दिलाई.

Deoghar Artist Markandey Jajwade
कद्दू के छिलकों से बनाई गई मूर्ति. (फोटो-ईटीवी भारत)

कैसे और कहां से मिली प्रेरणा

जब वे अपने प्रयासों से कुछ स्थिर हुए, तो उन्होंने देश के विभिन्न आर्ट गैलरियों का भ्रमण आरंभ किया. दिल्ली के मंडी हाउस की दीर्घा में उनके रचनात्मक भावों ने कई दर्शकों को चकित किया. यही एक दिन, उन्हें वह प्रेरणा मिली जिसने उनका जीवन बदल दिया.दिल्ली की एक ट्रेन में उन्होंने एक गायक को सितार लेकर बैठे देखा. पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह सितार कद्दू के छिलकों से बना है. बस, यहीं से उनके मन में एक नवीन विचार अंकुरित हुआ कि क्यों न कद्दू और अन्य सब्जियों के छिलकों से मूर्तियों का निर्माण किया जाए.

Deoghar Artist Markandey Jajwade
कद्दू के छिलकों से बनाई गई मूर्ति. (फोटो-ईटीवी भारत)

कद्दू के छिलके से शिल्प का सौंदर्य

देवघर लौटकर उन्होंने किसानों से संपर्क साधा और कद्दू एकत्र किए, लेकिन कठिनाई यह रही कि आधे से अधिक कद्दू सड़ जाते थे. फिर भी, जो बचे वही उनकी सृजन-यात्रा का आधार बने. उन्होंने उन आड़े-टेढ़े कद्दू के छिलकों में सृष्टि की रेखाएं ढूंढी और उन्हें रूप दिया. उनके हाथों में छिलके मानो जीवित हो उठते थे. कभी देवी का रूप, कभी शिल्प का सौंदर्य, कभी प्रकृति की मूक व्यंजना.

Deoghar Artist Markandey Jajwade
देवघर के कलाकार मार्कण्डेय जजवाड़े को मिली ट्रॉफी. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रदर्शनी में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित

उनकी यह अनूठी कला अब देश की सीमाएं लांघ चुकी हैं. हाल ही में दिल्ली की मणिकर्णिका आर्ट गैलरी में 10 से 20 अक्टूबर तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में मार्कण्डेय जजवाड़े को गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह क्षण न केवल उनके लिए, बल्कि झारखंड के लिए भी गर्व का विषय है.

Deoghar Artist Markandey Jajwade
कद्दू के छिलकों से बनाई गई मूर्ति. (फोटो-ईटीवी भारत)

पर विडंबना यह है कि जहां एक ओर देश-विदेश में उनके शिल्प की जय-जयकार हो रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और देवघर प्रशासन ऐसे कलाकारों को वह सम्मान और संसाधन नहीं दे पा रहा है, जिसके वे हकदार हैं. संथाल क्षेत्र में अब तक कलाकारों की कृतियों को सहेजने के लिए एक भी सरकारी कला दीर्घा(आर्ट गैलरी) नहीं है.

घर के हॉल में बनाई आर्ट गैलरी

इस अभाव को पूरा करने के लिए मार्कण्डेय जजवाड़े ने अपने ही घर के एक हॉल को गैलरी में रूपांतरित कर दिया है, जिसे उन्होंने संथाल क्षेत्र के समस्त कलाकारों को समर्पित किया है. यह न केवल उनकी सृजनशीलता का प्रतीक है, बल्कि उनके विनम्र हृदय और कला-भक्ति का भी दर्पण है.

Deoghar Artist Markandey Jajwade
कद्दू के छिलकों से बनाई गई मूर्ति. (फोटो-ईटीवी भारत)

संसाधन और संरक्षण देने की जरूरत

अब प्रश्न यह उठता है कि जब देवघर की माटी से ऐसे रत्न निकल रहे हैं, तो उन्हें संवारने और संजोने का उत्तरदायित्व कौन लेगा? यदि सरकार ऐसे कलाकारों को उचित मंच, संसाधन और संरक्षण दे, तो यह निश्चित है कि झारखंड की कला की दीप्ति विश्व के हर कोने में अपना रोशनी फैलाएगी.

मार्कण्डेय जजवाड़े केवल कलाकार नहीं, बल्कि वह उन दुर्लभ आत्माओं में से एक हैं जो प्रकृति के त्यागे हुए अंशों में भी सौंदर्य का दर्शन करते हैं. उनके लिए कला मात्र कर्म नहीं, एक जीवंत साधना है.

