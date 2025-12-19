ETV Bharat / bharat

उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम! दिल्ली एयरपोर्ट से 152 फ्लाइट्स कैंसिल, ट्रेनें भी कई घंटों लेट

'उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से एयरपोर्ट के कामकाज पर असर पड़ सकता है-उड्डयन मंत्रालय

कोहरे से फ्लाइट्स प्रभावित (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 19, 2025 at 11:16 AM IST

Updated : December 19, 2025 at 11:29 AM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोहरे ने कहर मचा दिया है विजिबिलटी 100 मीटर से भी कम आंकी जा रही है. प्रदूषण से बेहाल दिल्ली की रफ्तार पर आज लगाम लग गई है. सड़क से लेकर आसमान तक सिर्फ फॉग ही फॉग नजर आ रहा है. दिल्ली वालों के लिए आज सुबह बड़ी मुश्किलें लेकर आई है. सड़क पर चलने वालों के लिए ये संकट जैसी स्थिति है.

हवाई संचालन पर असर
उत्तर भारत में ठंड के साथ बढ़ते घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में सुबह से ही दृश्यता बेहद कम है, जिसका सीधा असर हवाई व रेल संचालन पर पड़ा. खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स रद्द होने लगीं, ट्रेनों की गति भी धीमी पड़ गई है, नतीजतन यात्रियों को लंबा इंतजार, यात्रा में देरी व शेड्यूल में बदलाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

152 फ्लाइट्स रद्द, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल
दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. कोहरे के चलते कुल 152 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जिनमें दो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी शामिल हैं. गुरुवार को कम दृश्यता की वजह से 27 उड़ानों को निरस्त करना पड़ा था, जिनमें 16 प्रस्थान और 11 आगमन वाली फ्लाइट्स थीं. इसके अलावा आज सुबह से अधिकतर विमान अपने तय समय से देरी से उड़ान भर रहे हैं और कई विमानों को रनवे पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा.

यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील
एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार मौजूदा हालात में उड़ानों का संचालन CAT-III प्रणाली के तहत किया जा रहा है. ये बेहद कम दृश्यता में सुरक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग की सुविधा देती है. हालांकि मौसम की गंभीरता के चलते देरी व रद्दीकरण की संभावना बनी हुई है. एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने व सहयोग करने की अपील की है.

यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों पर ग्राउंड स्टाफ, हेल्प डेस्क व सूचना टीमें तैनात की गई हैं. लगातार अनाउंसमेंट व डिजिटल स्क्रीन के जरिए फ्लाइट से जुड़ी जानकारी साझा की जा रही है. एयरलाइंस ने भी यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर जांच लें.

वहीं हवाई उड़ानें प्रभावित हो रही है, उड्डयन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है. 'उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से एयरपोर्ट के कामकाज पर असर पड़ सकता है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहें, अपडेट के लिए ऑफिशियल प्लेटफॉर्म चेक करें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर पैसेंजर फैसिलिटेशन टीमें मौजूद हैं.

इंडिगो एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ रहा हैय हम आपकी समझ चाहते हैं, क्योंकि यह एक मौसमी घटना है, और सुरक्षित और व्यवस्थित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइट मूवमेंट को उसी हिसाब से मैनेज किया जा रहा है. सुबह जल्दी यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी या बदले हुए समय का अनुभव हो सकता है.हम सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें https://goindigo.in/flight-status.html। हमारी टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नज़र रख रही हैं और एयर ट्रैफिक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं. जहा. भी संभव हो, हम असुविधा को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि सभी मुख्य टचपॉइंट पर कस्टमर सपोर्ट उपलब्ध रहे. हम आपको सूचित करते रहेंगे और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, आपको आपकी यात्रा पर भेज देंगे.

उत्तर भारत में कोहरे ने मचाई आफत, 10 घंटे लेट से चल रही ट्रेनेंरेल यातायात की बात करें तो कोहरे ने यहां भी संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है. सुबह 7:30 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली 24 से अधिक ट्रेनें एक घंटे से अधिक देरी से चल रही थीं. गोरखधाम एक्सप्रेस 10 घंटे से ज्यादा, जम्मू राजधानी 2 घंटे से अधिक, मालवा एक्सप्रेस 4 घंटे, जीटी एक्सप्रेस 3 घंटे व हिमाचल एक्सप्रेस करीब 3 घंटे लेट चल रही है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक यात्रियों की सहूलियत के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, सार्वजनिक घोषणाएं, प्रतीक्षालयों में अतिरिक्त व्यवस्था और हेल्प काउंटर सक्रिय किए गए हैं. यात्रियों को लगातार ट्रेनों की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले पूरी जानकारी लें, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें व आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें.

संपादक की पसंद

