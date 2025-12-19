ETV Bharat / bharat

उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम! दिल्ली एयरपोर्ट से 152 फ्लाइट्स कैंसिल, ट्रेनें भी कई घंटों लेट

कोहरे से फ्लाइट्स प्रभावित ( SOURCE: PTI )