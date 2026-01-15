ETV Bharat / bharat

घने कोहरे का असर: दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, न्यूयॉर्क जाने वाली दो फ्लाइट्स रद्द

नई दिल्ली: उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड व घने कोहरे का असर आज भी रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है. आज 15 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में दृश्यता कम रही, जिसके चलते कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चलीं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल

राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति नजर डालें तो यहां यात्रियों को खासा इंतजार करना पड़ा. ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे की देरी से पहुंची. वहीं, ट्रेन नंबर 12559 शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 1 घंटे 40 मिनट लेट रही. पैसेंजर ट्रेनों पर भी कोहरे का असर दिखाई दिया. ट्रेन नंबर 64567 बुलंदशहर–तिलक ब्रिज मेमू अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 25 मिनट की देरी से स्टेशन पहुंची. इसके अलावा 11078 झेलम एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 57 मिनट लेट रही, जबकि 20503 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंची.



हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की स्थिति

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी हालात कुछ ऐसे ही रहे. यहां आने वाली 12189 महाकौशल एक्सप्रेस 1 घंटे 57 मिनट लेट रही, जबकि 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 1 घंटे 13 मिनट की देरी से पहुंची. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.



वहीं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाली ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की मुश्किलें व बढ़ा दीं. 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस 1 घंटे 32 मिनट की देरी से पहुंची, जबकि सत्याग्रह एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे 45 मिनट लेट रही. इसके अलावा दर्जनों ट्रेनें एक घंटे या उससे अधिक की देरी से चलती रहीं.

