रेलवे के 'फॉग प्लान' फेल: बार-बार के आश्वासन के बावजूद कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, यात्री परेशान
रेलवे हर साल सर्दियों के कोहरे के मौसम के दौरान निर्बाध संचालन के लिए 'कोहरे से निपटने की योजना' तैयार करता है.
नई दिल्लीः भारतीय रेलवे को देश की 'लाइफ लाइन' माना जाता है, जो आम लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. सर्दियों में कोहरे के कारण इसके संचालन में रुकावट से हजारों लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है. सर्दियों में कोहरे के ट्रेन चलाने के लिए तैयार रहने के बार-बार दिए गए भरोसे के बावजूद, घने कोहरे के आने से एक बार फिर रेलवे सर्विस में रुकावट आ गई है.
सोमवार को 100 से ज़्यादा ट्रेनें अपने तय समय से 6 घंटे तक की देरी से चल रही थी. इससे हज़ारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. ट्रेनों के विलंब चलने की स्थिति को स्पष्ट करते हुए, उत्तर रेलवे के एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'उत्तरी क्षेत्र में व्याप्त घने कोहरे के कारण कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं. रेलवे इस कोहरे की स्थिति के बीच यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनें चला रहा है.'
रेलवे अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने देरी के समय को पहले ही कम कर दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है, जिसके चलते कई ट्रेनें लेट या रद्द हो जाती हैं.
कोहरे से निपटने की तैयारीः
रेलवे हर साल सर्दियों के कोहरे के मौसम के दौरान बिना रूकावट संचालन के लिए 'कोहरे से निपटने की योजना' तैयार करता है. इस अभ्यास के हिस्से के रूप में, अधिकारी पिछले वर्षों में आई रुकावटों की समीक्षा करते हैं और आने वाले मौसम के लिए संभावित स्थितियों का आकलन करते हैं.
इस आकलन के आधार पर, अग्रिम टिकट बुकिंग को विनियमित करने और अंतिम समय में होने वाले रद्दीकरणों को रोकने के लिए, जो यात्रियों के लिए भ्रम और असुविधा पैदा करते हैं, सिंगल रेक ट्रेनों को दो या तीन महीने पहले ही रद्द कर दिया जाता है.
ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जाता:
अधिकारी अक्सर सिंगल-रेक ट्रेनों को वापस ले लेते हैं. यात्रियों को समायोजित करने के लिए उसी मार्ग पर वैकल्पिक सेवा की व्यवस्था करते हैं. रेलवे सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रद्द की गई सेवाओं के स्थान पर वैकल्पिक ट्रेनें प्रदान करने का प्रयास करता है. लोकप्रिय ट्रेनों के मामले में, जिन्हें देरी के बावजूद रद्द नहीं किया जा सकता, रेलवे यात्रियों की अपने गंतव्य तक पहुंचने की मांग को पूरा करने के लिए 'क्लोन' या 'डुप्लीकेट' ट्रेनें चलाता है.
ट्रेनों का परिचान रद्दः
जब कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 15-17 घंटे पीछे चलती है, तो रेलवे संचालन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक फेरा रद्द कर सकता है. प्रभाव को कम करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर डुप्लीकेट सेवाएं संचालित करने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त रेक तैनात किए जाते हैं, जिससे देरी को प्रबंधित करने और समग्र समय-सारणी दक्षता बनाए रखने में मदद मिलती है. कभी-कभी रेलवे कोहरे की स्थिति और ट्रेनों के विलंब के कारण ट्रेन के फेरे रद्द करने का निर्णय लेता है.
क्या कहते हैं रेलवे अधिकारीः
रेलवे हमेशा कोहरे की स्थितियों से निपटने के लिए योजनाएं तैयार करता है, जिसके तहत फॉग सेफ डिवाइस पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं. कोहरे की स्थिति के दौरान पालन करने के लिए एक प्रोटोकॉल है. सर्दियों के मौसम में ट्रैक गश्त बढ़ा दी गई है और यात्रियों की सुविधाओं की जांच कर उन्हें बढ़ाया गया है.
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने ईटीवी भारत को बताया, "पिछले डेटा और संभावित आने वाली स्थितियों के आधार पर, रेलवे ट्रेनों को रद्द करने या उन्हें तर्कसंगत बनाने का निर्णय लेता है."
क्या कहते हैं यात्रीः
दिल्ली निवासी गफ्फार अली ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम जैसे यात्रियों को हर साल कोहरे के कारण ट्रेन में देरी का खामियाजा भुगतना पड़ता है. यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को इस अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत योजना विकसित करनी चाहिए.'
उत्तर प्रदेश के लोनी निवासी परवीन शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, 'कोहरे की स्थिति न केवल ट्रेन सेवाओं को बाधित करती है बल्कि उड़ानें भी प्रभावित होती हैं, जिसके बाद यात्रियों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है. मुझे लगता है कि कोहरे के दिनों में हवाई यात्रा की तुलना में ट्रेन यात्रा अधिक सुविधाजनक है.'
कोहरे में सुरक्षा उपकरण कैसे करता है काम:
कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों (ट्रेन चालकों) को जीपीएस-आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (FSD) प्रदान किया जाता है, जो लोको पायलटों को पास आने वाले संकेतों (सिग्नलों) और लेवल क्रॉसिंग गेट जैसी महत्वपूर्ण जगहों की दूरी जानने में सक्षम बनाता है. रेलवे के अनुसार, यह एक जीपीएस-आधारित नेविगेशन उपकरण है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति के दौरान ट्रेन चलाने में मदद करता है.
यह लोको पायलटों को निश्चित स्थलों जैसे सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट, स्थायी गति प्रतिबंध, और न्यूट्रल सेक्शन के स्थान के बारे में वास्तविक समय की जानकारी (डिस्प्ले के साथ-साथ वॉयस गाइडेंस) प्रदान करता है. यह भौगोलिक क्रम में अगले तीन आने वाले निश्चित स्थलों के दृष्टिकोण संकेत लगभग 500 मीटर पहले वॉयस संदेश के साथ प्रदर्शित करता है.
इसके अलावा, विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिग्नलों से दो ओएचई (OHE) मास्ट पहले स्थित मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाते हैं, ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर कर्मचारियों को आगे आने वाले सिग्नल के बारे में सचेत किया जा सके. लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार, इस साल मार्च तक, लगभग 25,939 FSDs स्थापित किए जा चुके हैं.
