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तमिलनाडु सरकार का बड़ा एक्शन, दशकों तक पूजा-पाठ से वंचित दलितों को मंदिर में प्रवेश मिला

तमिलनाडु सरकार की कार्रवाई से दशकों तक पूजा-पाठ से वंचित दलितों को मंदिर में प्रवेश मिला ( ETV Bharat )

करूर: दलित समुदाय के लोग जिन्हें सालों से स्थानीय मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था, आज तमिलनाडु सरकार की निर्णायक कार्रवाई के बाद पूजा-अर्चना कर पाए. करूर जिले के मनमंगलम तालुक में स्थित पुंजई कदंबनकुरिची के अरुलमिगु श्री मरियम्मन और अरुलमिगु सेल्लंडी अम्मन मंदिरों में दलित निवासियों को सालों से पूजा करने से रोका जा रहा था. यह मामला 19 मई को अरुलमिगु श्री मरियम्मन मंदिर में आयोजित त्योहार के दौरान तब और गंभीर हो गया, जब दलित निवासियों को एक बार फिर पूजा-अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया. इसके जवाब में समुदाय की ओर से स्थानीय निवासी पोन. मुथुकुमार ने करूर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और तमिलनाडु के एक मंत्री को औपचारिक शिकायत की. इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने करूर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसके बाद 20 मई को वंगल पुलिस ने मुरुगेसन और कुप्पुसामी के खिलाफ पाँच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. ये दोनों मंदिर प्रशासन समिति के मुख्य सदस्य थे और प्रभावशाली समुदाय से ताल्लुक रखते थे. इसके बाद दोनों समूहों के बीच सुलह कराने की कोशिश में एक महीने तक शांति वार्ता हुई, जिसकी अगुवाई मनमंगलम के तहसीलदार कुमारेशन और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के सहायक आयुक्त ने की. 20 जून को दलित समुदाय को पूजा का अधिकार देने से इनकार करने वाली प्रशासन समिति को हटा दिया गया. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने अरुलमिगु मरियम्मन और सेल्लंडी अम्मन मंदिरों की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए कार्यकारी अधिकारी अरुमुगम और इंस्पेक्टर भारती को नियुक्त किया.