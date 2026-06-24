तमिलनाडु सरकार का बड़ा एक्शन, दशकों तक पूजा-पाठ से वंचित दलितों को मंदिर में प्रवेश मिला
तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा ने कहा, नई सरकार ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है.
Published : June 24, 2026 at 1:03 PM IST
करूर: दलित समुदाय के लोग जिन्हें सालों से स्थानीय मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था, आज तमिलनाडु सरकार की निर्णायक कार्रवाई के बाद पूजा-अर्चना कर पाए. करूर जिले के मनमंगलम तालुक में स्थित पुंजई कदंबनकुरिची के अरुलमिगु श्री मरियम्मन और अरुलमिगु सेल्लंडी अम्मन मंदिरों में दलित निवासियों को सालों से पूजा करने से रोका जा रहा था.
यह मामला 19 मई को अरुलमिगु श्री मरियम्मन मंदिर में आयोजित त्योहार के दौरान तब और गंभीर हो गया, जब दलित निवासियों को एक बार फिर पूजा-अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया. इसके जवाब में समुदाय की ओर से स्थानीय निवासी पोन. मुथुकुमार ने करूर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और तमिलनाडु के एक मंत्री को औपचारिक शिकायत की.
इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने करूर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया. इसके बाद 20 मई को वंगल पुलिस ने मुरुगेसन और कुप्पुसामी के खिलाफ पाँच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
ये दोनों मंदिर प्रशासन समिति के मुख्य सदस्य थे और प्रभावशाली समुदाय से ताल्लुक रखते थे. इसके बाद दोनों समूहों के बीच सुलह कराने की कोशिश में एक महीने तक शांति वार्ता हुई, जिसकी अगुवाई मनमंगलम के तहसीलदार कुमारेशन और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के सहायक आयुक्त ने की.
20 जून को दलित समुदाय को पूजा का अधिकार देने से इनकार करने वाली प्रशासन समिति को हटा दिया गया. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने अरुलमिगु मरियम्मन और सेल्लंडी अम्मन मंदिरों की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए कार्यकारी अधिकारी अरुमुगम और इंस्पेक्टर भारती को नियुक्त किया.
आखिरकार 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के बीच, दलित निवासियों ने मंदिरों में माविलक्कू (चावल के आटे और गुड़ से बना पारंपरिक दीपक) ले जाकर पूजा-अर्चना की. इस मुद्दे पर बात करते हुए कदंबनकुरिची के एक प्रमुख निवासी पोन मुथुकुमार ने कहा, 'तीन पीढ़ियों से ज्यादा समय से दबदबे वाले समुदाय के लोग छुआछूत मानते रहे.
दलितों को मंदिर में प्रवेश करने और देवी की पूजा करने के अधिकार से वंचित रखते रहे. त्योहारों के दौरान, अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर परिसर के बाहर से ही पूजा करने और 'माविलक्कू' पूजा जैसी रस्में निभाने के लिए मजबूर किया जाता था.'
जब ग्रामीणों ने दूसरे समूह को इस बार पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करने के अपने फैसले के बारे में बताया तो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया. तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, करूर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से शिकायतें किए जाने के बाद, अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाया—ताकि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या न हो. इससे अनुसूचित जाति समुदाय आज मंदिर के अंदर पूजा कर सका.
तमिलनाडु अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन फ्रंट (तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा) के करूर जिला सचिव, मुथु सेल्वन ने इस मामले पर कहा, 'पिछली सरकार के समय, तमिलनाडु के कई इलाकों में जब भी अनुसूचित जाति के समुदाय पूजा करने के लिए मंदिरों में जाने की कोशिश करते थे, तो अक्सर मंदिरों पर ताले लगा दिए जाते थे या उन्हें सील कर दिया जाता था. इससे दोनों ही समूहों के लिए पूजा-पाठ रुक जाता था. पूजा के अधिकार को बनाए रखने वाले अदालती आदेशों के बावजूद, अधिकारी अक्सर इन मंदिरों को बंद करने के पीछे 'कानून-व्यवस्था की समस्या' का हवाला देते थे.
यह बहुत सराहनीय है कि तमिलनाडु की नई सरकार ने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है. इस तरह उन समुदायों को पूजा का अधिकार वापस दिलाया है, जिनसे पीढ़ियों से यह अधिकार छीना गया था.'