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माता-पिता का साया छिना तो दुकान संभालने के लिए छोड़ दी पढ़ाई, 5 साल बाद अभिषेक ने फिर थामी किताबें और क्रैक किया NEET

सरकारी नियम के फेर में एडमिशन से चूके : अभिषेक का कहना है कि सरकारी नियमों के फेर में भी उन्हें एमबीबीएस की सरकारी सीट 2020 में नहीं मिली, नहीं तो वह तभी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर सकते थे. अभिषेक का कहना है कि पेरेंट्स और परिचित के कहने पर स्कूलिंग राजस्थान के नागौर जिले के गोटन स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में की, जबकि उनका जन्म असम में हुआ था. डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए असम में नियम है कि जन्म के साथ ही एजुकेशन भी वहीं होनी चाहिए. अभिषेक के मामले में ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए उन्हें एमबीबीएस की मेडिकल काउंसलिंग में असम व राजस्थान की 85 फीसदी स्टेट कोटा का फायदा नहीं मिल पाया. केवल ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) ही उनके पास बचा था.

यह कहानी है, असम के तिनसुकिया निवासी अभिषेक अग्रवाल की, जिन्होंने री-नीट यूजी में 2026 में अपना परचम लहराया और 673 नंबर लाकर ऑल इंडिया रैंक 422 हासिल की है. अब वह एम्स ऋषिकेश से एमबीबीएस करना चाहते हैं और संभवतः उन्हें एडमिशन भी मिल जाएगा. हालांकि, साल 2020 में भी उन्होंने नीट यूजी की परीक्षा दी थी. इसके बाद उनकी पढ़ाई छूट गई और 5 साल बाद उन्होंने दोबारा किताबें लेकर नए जज्बे से पढ़ाई शुरू की और सफलता भी प्राप्त की है. बीच में वह सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन सात बहनों के अकेले सबसे छोटे भाई थे. ऐसे में उनकी सातों बहन और उनके जीजा ने मदद की.

कोटा : कोचिंग सिटी कोटा को सपनों की नगरी भी कहा जाता है, यहां पर कई विद्यार्थी सपने लेकर आते हैं और सफलता लेकर जाते हैं. ऐसा ही एक विद्यार्थी साल 2019 में आया और उसने सफलता भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन अच्छे अंक होने के बावजूद भी वह एमबीबीएस की सरकारी सीट अच्छे कॉलेज में नहीं ले पाया. इसके बाद पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बनी कि उसकी पढ़ाई छूट गई. पहले पिता का साया सिर से उठ गया, फिर मां भी चल बसी. इन सबके बाद भी 5 साल बाद उसने हिम्मत करते हुए किताबें दोबारा थामी और एक साल जमकर मेहनत कोटा में की. इसकी बदौलत वो री-नीट 2026 में अच्छी रैंक से पास हुआ है.

एमबीबीएस एंट्रेंस की तैयारी के लिए आए कोटा : साल 2020 में उनकी ऑल इंडिया रैंक 20000 के आसपास और 600 अंक आए थे, लेकिन उन्हें एमबीबीएस की सरकारी सीट नहीं मिल पाई थी. उन्होंने बताया कि उनके पिता शांति कुमार अग्रवाल का असम के तिनसुकिया में हार्डवेयर और एग्रीकल्चर केमिकल का बिजनेस है. पेरेंट्स ने शुरुआती पढ़ाई को देखते हुए ही उन्हें बोर्डिंग स्कूल गोटन में रख दिया था, जबकि परिवार असम में रहता था. इसके बाद 2017 में 9.8 सीजीपीए के साथ 'मैंने सीबीएसई की परीक्षा को पास कर ली थी'. 2019 में 90.6 प्रतिशत अंकों से 12वीं की परीक्षा को पास कर लिया. इसके बाद एमबीबीएस एंट्रेंस की तैयारी करनी थी, इसीलिए वो कोटा आ गए.

अपनी सात बहनों के साथ अभिषेक अग्रवाल (सौजन्य : अभिषेक अग्रवाल)

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कोरोना में लौटा था वापस : उन्होंने बताया कि साल 2019 से कोटा में पढ़ाई शुरू की, लेकिन साल 2020 में कोरोना आ गया. इस दौरान घर वापस लौटना पड़ा. इस साल परीक्षा में 600 नंबर आए थे. काउंसलिंग कटऑफ 600 अंक नीचे गई, लेकिन उन्हें स्टेट कोटा का फायदा नहीं मिल पाया. सेंट्रल कोटा से सीट नहीं मिली, लेकिन तभी कोरोना काल में 2020 में पिता शांति कुमार अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई. चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें कैंसर है. 2021 में उनका निधन हो गया. इसके बाद मां पुष्पा देवी की भी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी. ऐसे में ना चाहते हुए भी उन्हें फैमिली बिजनेस और 60 साल पुरानी दुकान को संभालना पड़ा. साल 2024 में मां पुष्पा देवी का भी हृदय रोग से पीड़ित होने के चलते निधन हो गया. इसके बाद वो अकेले रह गए. उनकी सात बहनें हैं, लेकिन सभी की शादी हो चुकी है.

पढ़ाई जारी रखता तो अब तक बन जाता डॉक्टर : अभिषेक का कहना था कि उन्हें टीस जरूर थी कि अगर वह पढ़ाई नहीं छोड़ते तो एमबीबीएस कर चुके होते. वहीं, बिजनेस में भी उन्हें नुकसान हो रहा था. इसी को लेकर उन्होंने अपनी बहनों से बातचीत की. उनके जीजा ने एक राय होकर उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा, जिसके बाद 24 साल की उम्र में वह दोबारा 2025 में कोटा पहुंच गए. उन्होंने कोरल पार्क में रहकर कोचिंग शुरू कर दी और टीचर्स के कहे अनुसार उन्होंने पूरी पढ़ाई की. टीचर्स ने भी मोटिवेट किया. उनकी बहनें नीलम देवी अग्रवाल, शीतल अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, सोनिया गोयल, प्रिया बंसल, पायल पोद्दार व डिंपल अग्रवाल और सभी जीजा ने काफी सपोर्ट व आर्थिक मदद भी उनकी पढ़ाई में की. इसके बाद वह इस बार सफल हुए हैं और नीट में अच्छी रैंक लेकर आए हैं.

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दुकान और बिजनेस में नहीं थी रुचि, नुकसान भी हुआ : अभिषेक का कहना है कि उनकी रुचि दुकान में नहीं थी, इसलिए बिजनेस में भी नुकसान हो रहा था. वह अपने पिता के साथ असम में नहीं रहे, इसीलिए वह बिजनेस को थोड़ा कम ही समझते थे. जब 2025 में कोटा आए तो उन्होंने नई किताबें ली और एक नए कमिटमेंट के साथ पढ़ाई शुरू की. अभिषेक का कहना है कि पढ़ाई के लिए कोटा इसीलिए चुना, क्योंकि यहां का सिस्टम अच्छे से समझता था. कोटा में पढ़ाई का अलग ही लेवल है. यहां स्टूडेंट से ही आपको पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है और आपस में पढ़ाई का स्तर भी काफी ऊंचा हो जाता है. स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया था और उसी को फॉलो करके पढ़ाई की और सफलता हासिल की.