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बिहार में मानसून के बीच डेंगू-मलेरिया पर अलर्ट.. बढ़ रहीं सांप के डसने की घटनाएं, जानिए क्यों?

बिहार में बाढ़ और जलजमाव के बीच मौसमी बीमारी और सांप काटने के मामले क्यों बढ़ते हैं और ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए. पढ़ें-

बाढ़ के साथ डेंगू समेत संक्रामक बीमारियों और सर्पदंश का खतरा
बाढ़ के साथ डेंगू समेत संक्रामक बीमारियों और सर्पदंश का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 3:00 PM IST

11 Min Read
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पटना/मुजफ्फरपुर/नालंदा : नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश ने जहां कई जिलों में बाढ़ और जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी है, वहीं अब इसके साथ बिहार में मौसमी और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ने लगा है. पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन तेजी से हो रहा है, जबकि खेतों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव के कारण सर्पदंश की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है.

बाढ़ के साथ बढ़ा सर्पदंश का खतरा : बारिश और बाढ़ के मौसम में सांपों के बिलों में पानी भर जाने के कारण सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. पिछले दिनों बिहार के बेतिया जिले के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत सिसवा बैरागी पंचायत के बरवा सानी गांव में एक घर से 20 से 25 कोबरा के सांप के बच्चे एक साथ निकल आए. इतने सारे सांपों को एक साथ देखकर परिवार हैरान था. सांपों को देखने घर के बाहर आसपास के लोग जुट गए. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सापों का रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर चली गई.

''बारिश के मौसम में सांप निकल रहे है. 20-25 जहरीले सांप के बच्चे हैं. हम लोगों ने सावधानी बरतते हुए कुछ कोबरा के बच्चों को बाल्टी में सुरक्षित रखा है, ताकि वे घर या आसपास फैलकर किसी को नुकसान न पहुंचाएं." - जोखन यादव, गृहस्वामी

गोपालगंज में 3 दिन में 6 लोगों की मौत : बिहार में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं के बीच अकेले गोपालगंज जिले में 4 से 6 जुलाई यानी तीन दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन महिलाएं और तीन बच्चे शामिल है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोपालगंज जिले में हर दिन सांप के काटने के बाद अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे है. वहीं गयाजी के सरकारी आंकड़ों बताते हैं कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जून-जुलाई में 350 से ज्यादा मामले सामने आए.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

2025 में सांप डसने से 250 लोगों की मौत : वहीं सर्पदंश की पूरे बिहार के सरकारी आंकड़ों और एचएमआईएस रिपोर्ट (बिहार राज्य के हेल्थ मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम) की माने तो साल 2025 में सांप के कांटने की चार हजार से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि 250 लोगों की मौत हुई. सबसे ज्यादा मौते बिहार के कोसी क्षेत्र और उत्तर बिहार से दर्ज किए गए थे.

2023 से 2024 में 934 मौतें : अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 934 मौतें सांप के डसने की वजह से हुईं, जबकि सांप काटने के बाद करीब 18 हजार मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बताती हैं कि सर्पदंश के होने वाली 70 फीसदी मौत मामले बिहार झारखंड, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होती है.

एक ही घर में डेढ़ दर्जन से ज्यादा सांप
एक ही घर में डेढ़ दर्जन से ज्यादा निकले सांप (ETV Bharat)

क्या कहते हैं WHO के आंकड़ें?: विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर नजर डालें तो, विश्वभर में हर साल सांप के काटने से एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. जबकि भारत में हर साल 40 लाख के करीब लोग सांप के डसने का शिकार होते है. इनमें से 50 हजार से 60 हजार लोगों की मौत हो जाती है.

मानसून में सांपों का आतंक, सावधान रहें: मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ सुधीर का कहना है बिहार में मानसून के दौरान बारिश और जलभराव के कारण बिल में पानी भर जाता है. ऐसे में जहरीले सांप सूखे स्थान की तलाश में घरों में घुस आते हैं, ऐसे में संपर्दश के मामले बढ़े जाते हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है.

झाड़-फूंक से बचने की अपील : स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अंधविश्वास और झाड़-फूंक से बचने की अपील की है. सभी सरकारी अस्पतालों और पीएचसी में एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध कराया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि सांप काटने पर समय बर्बाद करने के बजाय मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना ही सबसे प्रभावी और 'जीवन रक्षक' उपाय है.

''सांप के डसने की स्थिति में लोग अक्सर झाड़-फूंक या अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, जिससे इलाज में देरी होती है और मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में जब भी किसी को सांप डसे तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचें ताकि उसकी जान बचाई जा सके.''- डॉ सुधीर कुमार, सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

समय रहते इलाज, बच सकती है आपकी जान: डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि सांप के काटने के बाद अगर मरीज 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो 99 फीसदी मरीजों की जान आसानी से बच सकती है. लेकिन लोग अक्सर झाड़-फूंक या फिर सांप को ढूंढने में समय बर्बाद करते है. ऐसे में उनकी हालत बिगड़ जाती है.

मानसून के साथ जीना सीखना : विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि हमारे आसपास रहने वाले वन्यजीव भी अपनी गतिविधि बदल देते है. ऐसे में बिहार में बाढ़ और बारिश के मौसम में कभी आपकी रसोई के अंदर सांप तो कभी बेडरूम में सांप दिखाई देते हैं, क्यों उसे एक सूखी जगह की तलाश होती है.

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सावधान! मानसून में बढ़ रहा बीमारियों का खतरा: इस बीच, मानसून में बढ़ती नमी और जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते खतरों के बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ाते हुए फॉगिंग, जांच और उपचार की व्यवस्था को मजबूत किया है, जिसमें 318 फॉगिंग मशीनें सक्रिय हैं. सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में NS1 व IgM ELISA जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

बिहार में हॉट स्पॉट पर निगरानी : संवेदनशील हॉटस्पॉट में लगातार सर्विलांस करने का निर्देश दिया गया है. इसके अतिरिक्त, जुलाई को 'एंटी-डेंगू माह' घोषित कर स्वास्थ्य विभाग व्यापक जागरूकता अभियान चला रहा है और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए घरों के आसपास पानी जमा न होने देने की सलाह दी जा रही है.

''डेंगू वार्ड में चौबीसों घंटे चिकित्सकों और मेडिकल अटेंडेंट की तैनाती सुनिश्चित की गई है. मरीजों की लगातार निगरानी की जाएगी और उनकी स्थिति के अनुसार तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा. अस्पताल हर वर्ष बरसात के मौसम में संभावित संक्रामक बीमारियों को देखते हुए पहले से तैयारी करता है, ताकि मरीजों को परेशानी न हो.''- डॉ राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक, पीएमसीएच, पटना

जलजमाव से संक्रामक बीमारियों का खतरा : बिहार में बारिश और जलजमाव के कारण उपजे ऐसे हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष तैयारी रखने का निर्देश दिया है. जिसके तहत एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन और दवाओं के स्टाक को रखने का निर्देश जारी किया गया है.

तेजी से फैलती हैं ये खतरनाक बीमारियां : स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मानसून के दौरान सबसे बड़ा खतरा मच्छरजनित बीमारियों का होता है. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों को देखते हुए अस्पतालों में दवाओं का पर्याप्त भंडार रखा गया है. डॉक्टरों, मेडिकल ऑफिसरों और पैरामेडिकल स्टाफ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके.

मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामले बढ़े : मुजफ्फरपुर में अब तक डेंगू के 14 मरीज सामने आ चुके हैं. जिन इलाकों में मरीज मिले हैं, वहां फॉगिंग और लार्वा नियंत्रण अभियान चलाया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए दो-दो बेड आरक्षित किए हैं. इसके अलावा सदर अस्पताल और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी विशेष बेड की व्यवस्था की गई है ताकि गंभीर मरीजों का तत्काल इलाज हो सके.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बच्चे, नवजात और बुजुर्ग सबसे ज्यादा संवेदनशील : चिकित्सकों के अनुसार बारिश के मौसम में सबसे अधिक खतरा स्कूली बच्चों, नवजात शिशुओं और बुजुर्गों को होता है. तापमान में अचानक बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और सांस संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं. वहीं बुजुर्गों में हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी इस मौसम में बढ़ जाता है. इसलिए अनावश्यक रूप से बारिश और तेज धूप में निकलने से बचने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई है.

जलजमाव बढ़ा रहा मच्छरों का प्रकोप : लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया है, जिससे मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने, कूलर, गमले, पुराने टायर और टूटे बर्तनों को नियमित साफ करने की सलाह दी है. रात में मच्छरदानी का उपयोग करने और बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाने की भी अपील की गई है.

मानसून में संक्रामक बीमारी और सांपों से सावधान ! (ETV Bharat)

''बारिश के मौसम में लोग अपने घरों और आसपास साफ-सफाई बनाए रखें. कूलर, गमले, पुराने टायर, टूटे बर्तन या किसी भी स्थान पर पानी जमा नहीं होने दें. मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें और बुखार आने पर स्वयं दवा लेने के बजाय सरकारी अस्पताल में जांच कराएं.''- डॉ सुधीर कुमार, सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर

नालंदा में बारिश से सड़क हादसे भी बढ़े : चिकित्सकों का कहना है कि मानसून केवल संक्रामक बीमारियां ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है. फिसलन और कम दृश्यता के कारण दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. चिकित्सकों ने हेलमेट पहनने और तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने की अपील की है.

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''हाल ही में एक ही रात के भीतर नालंदा सदर अस्पताल में सड़क हादसे के 10-12 घायल मरीज इलाज के लिए आए थे, जिनका समुचित उपचार किया गया. उन्होंने युवाओं और वाहन चालकों से अपील की है कि बारिश के दौरान तेज गति से वाहन बिल्कुल न चलाएं और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें.''- डॉ रंजन, मॉडल अस्पताल उपाधीक्षक बिहार शरीफ, नालंदा

क्या करें, क्या न करें? : स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज बुखार, शरीर दर्द, प्लेटलेट्स कम होने, लगातार कमजोरी या सर्पदंश जैसी स्थिति में घरेलू उपचार या अंधविश्वास का सहारा न लें. तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचकर जांच और इलाज कराएं. साथ ही ताजा भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ लें तथा बासी भोजन और दूषित पानी से पूरी तरह बचें.

जागरूकता सबसे बड़ा बचाव : नालंदा के सरकारी अस्पतालों में दवाओं, डॉक्टरों और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर दी गई है. फॉगिंग अभियान भी शुरू किया जा रहा है. हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पतालों की तैयारी के साथ-साथ लोगों की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है. समय पर जांच, साफ-सफाई, मच्छरों से बचाव और अंधविश्वास से दूरी ही मानसून के दौरान बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है.

''बचाव के तौर पर नालंदा में फॉगिंग का काम शुरू कराया जा रहा है. मौसमी बीमारियों से जुड़ी सभी जरूरी दवाइयां अस्पताल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात शिशु रोग विशेषज्ञों को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं और वे पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए मरीजों का समुचित इलाज कर रहे हैं.''-डॉ. राजीव रंजन, मॉडल अस्पताल उपाधीक्षक बिहार शरीफ, नालंदा

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