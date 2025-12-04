ETV Bharat / bharat

जम्मू में मकान ढहाने पर पुलिस से शिकायत, JDA VC के खिलाफ FIR दर्ज करने की उठी मांग

जम्मू: जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) द्वारा जम्मू के चन्नी रामा इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डिंग के पिता के 40 साल पुराने घर को गिराए जाने के बाद, पीड़ित परिवार ने पुलिस से वाइस चेयरमैन JDA रूपेश कुमार और दूसरों के खिलाफ 'गैरकानूनी' काम के लिए FIR दर्ज करने की मांग की है.

इस संबंध में, अरफाज डिंग के पिता गुलाम कादिर डिंग ने स्टेशन हाउस ऑफिसर त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन जम्मू को JDA वीसी, DLM JDA, तहसीलदार JDA मेघा गुप्ता, खिलाफ वारजी ऑफिसर और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से घर गिराने के लिए FIR दर्ज करने के लिए लिखा है.

एप्लीकेशन में, डाइंग ने लिखा, "यह डेमोलिशन बिना कोई नोटिस दिए, कानून के सही तरीके को फॉलो किए बिना, और सेलेक्टिव और भेदभाव वाले तरीके से किया गया, जिससे मुझे और मेरे परिवार को गलत तरीके से नुकसान हुआ."

उन्होंने लिखा, "डिमोलिशन के दौरान कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने JDA टीम की मदद की, जबकि यह एक्शन गैर-कानूनी था. इससे उन्होंने अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल किया और मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकारों का उल्लंघन किया. इस गैर-कानूनी डेमोलिशन की वजह से, मैं और मेरा परिवार, जिसमें नाबालिग पोते-पोतियां भी शामिल हैं. कड़ाके की सर्दी में पूरी तरह से बेघर हो गए हैं. इससे मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल परेशानी हो रही है."