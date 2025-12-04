जम्मू में मकान ढहाने पर पुलिस से शिकायत, JDA VC के खिलाफ FIR दर्ज करने की उठी मांग
जम्मू के चन्नी रामा इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डिंग के पिता के 40 साल पुराने घर को गिराए जाने पर नाराजगी.
Published : December 4, 2025 at 4:14 PM IST
जम्मू: जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) द्वारा जम्मू के चन्नी रामा इलाके में पत्रकार अरफाज अहमद डिंग के पिता के 40 साल पुराने घर को गिराए जाने के बाद, पीड़ित परिवार ने पुलिस से वाइस चेयरमैन JDA रूपेश कुमार और दूसरों के खिलाफ 'गैरकानूनी' काम के लिए FIR दर्ज करने की मांग की है.
इस संबंध में, अरफाज डिंग के पिता गुलाम कादिर डिंग ने स्टेशन हाउस ऑफिसर त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन जम्मू को JDA वीसी, DLM JDA, तहसीलदार JDA मेघा गुप्ता, खिलाफ वारजी ऑफिसर और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से घर गिराने के लिए FIR दर्ज करने के लिए लिखा है.
एप्लीकेशन में, डाइंग ने लिखा, "यह डेमोलिशन बिना कोई नोटिस दिए, कानून के सही तरीके को फॉलो किए बिना, और सेलेक्टिव और भेदभाव वाले तरीके से किया गया, जिससे मुझे और मेरे परिवार को गलत तरीके से नुकसान हुआ."
उन्होंने लिखा, "डिमोलिशन के दौरान कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने JDA टीम की मदद की, जबकि यह एक्शन गैर-कानूनी था. इससे उन्होंने अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल किया और मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकारों का उल्लंघन किया. इस गैर-कानूनी डेमोलिशन की वजह से, मैं और मेरा परिवार, जिसमें नाबालिग पोते-पोतियां भी शामिल हैं. कड़ाके की सर्दी में पूरी तरह से बेघर हो गए हैं. इससे मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल परेशानी हो रही है."
उन्होंने लिखा, "ऊपर बताए गए JDA अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों के साथ मिलकर, क्रिमिनल ट्रेसपास, नुकसान पहुंचाने वाली शरारत, क्रिमिनल धमकी, पावर का गलत इस्तेमाल और साजिश जैसे कॉग्निजेबल अपराध किए हैं, जो BNS के तहत सजा के लायक है."
उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त लीगल एक्शन की मांग की है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने की इच्छा जताई है.
गुलाम कादिर डिंग ने जानकारी के लिए एप्लीकेशन की एक कॉपी जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस जम्मू और SSP जम्मू को भेजी है.
ETV भारत से बात करते हुए, अरफाज डिंग ने कहाकि उनका परिवार जानना चाहता है कि उनका घर क्यों तोड़ा गया और इस काम के पीछे कौन लोग थे. उन्होंने कहा, "अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट जाएंगे."
जब एप्लीकेशन के बारे में त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने एप्लीकेशन स्वीकार की या अस्वीकार कर दी.
ये भी पढ़ें - J&K में 'UP स्टाइल' बुलडोजर एक्शन: PDP-BJP का हमला, उमर बोले- 'राजभवन कर रहा साजिश'