कश्मीर में तोड़फोड़ की घटनाओं से नए भवन कानून पर बहस छिड़ी

By Mir Farhat Maqbool 5 Min Read

श्रीनगर: कश्मीर में रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को गिराने की घटनाओं ने आबादी और बेरोजगारी बढ़ने और टूरिज़्म के बढ़ते मौकों को देखते हुए पुराने कंस्ट्रक्शन कानूनों पर फिर से सोचने पर बहस छेड़ दी है. यह बहस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने शुरू की, जिन्होंने बुनियादी ढांचा बनाने के लिए नए कानूनों की मांग की. लोन की प्रतिक्रिया गांदरबल जिले में प्रशासन द्वारा शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर आई. बढ़ती बेरोजगारी और रोजी-रोटी के लिए पर्यटन में अधिक मौकों का जिक्र करते हुए, लोन ने कहा कि सरकार को तोड़-फोड़ को लेकर एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए. उन्होंने कहा, “अगर अधिकतर लोग कानून तोड़ रहे हैं. तो क्या लोगों में कुछ गड़बड़ है या कानून में कुछ गड़बड़ है. क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपने कानूनों को आज के समय के साथ सिंक करें, न कि पुराने ज़माने में फंसे रहें.” उन्होंने कहा कि कश्मीर एक उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसे होटल जैसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो खूबसूरती से बने हों. उन्होंने कहा, “आज की सरकार से मेरा अनुरोध है. कृपया बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कुछ नए कानून लाएं. प्राइवेट सेक्टर द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अपराधी मानना बंद करें.” लोन के साथ रूलिंग पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी भी थे, जिन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को कश्मीर में सम्पत्ति को गिराने के लिए “यूपी स्टाइल” की यह कार्रवाई रोकनी चाहिए. उन्होंने कहा, “चुनी हुई सरकार को इन तोड़-फोड़ को रोकने में सबसे आगे रहना चाहिए. बुलडोजर चलाने के लिए कानून को दरकिनार किया जा रहा है. यूपी में जो सिस्टम चल रहा है, वही सिस्टम यहां एलजी ने इस्तेमाल किया था, और अब चुनी हुई सरकार के दौरान भी इस्तेमाल हो रहा है.” इस हफ्ते से, गांदरबल जिले में प्रशासन ने सिंध नदी के किनारे और श्रीनगर से लेह तक बन रहे नेशनल हाईवे 44 पर तोड़-फोड़ शुरू कर दी है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 2013 के निर्देशों का हवाला देते हुए, जिसमें जिले में सिंध नदी के दोनों तरफ 100 मीटर के अंदर सभी निर्माण पर रोक लगा दी गई है, अधिकारियों ने कहा कि वे नए निर्माण को गिराना जारी रखे हुए हैं. 2013 में हाई कोर्ट ने वॉटर मैनेजमेंट एक्ट और नदी की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, जो गांदरबल और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों के लिए पानी का सोर्स है, निर्माण पर रोक लगा दी थी. गिराए गए स्ट्रक्चर में टूरिज्म एक्टिविटी के लिए बन रही एक बिल्डिंग और एक रहने का घर शामिल था.