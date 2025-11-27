ETV Bharat / bharat

कश्मीर में तोड़फोड़ की घटनाओं से नए भवन कानून पर बहस छिड़ी (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : November 27, 2025 at 5:23 PM IST

श्रीनगर: कश्मीर में रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को गिराने की घटनाओं ने आबादी और बेरोजगारी बढ़ने और टूरिज़्म के बढ़ते मौकों को देखते हुए पुराने कंस्ट्रक्शन कानूनों पर फिर से सोचने पर बहस छेड़ दी है. यह बहस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने शुरू की, जिन्होंने बुनियादी ढांचा बनाने के लिए नए कानूनों की मांग की.

लोन की प्रतिक्रिया गांदरबल जिले में प्रशासन द्वारा शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर आई. बढ़ती बेरोजगारी और रोजी-रोटी के लिए पर्यटन में अधिक मौकों का जिक्र करते हुए, लोन ने कहा कि सरकार को तोड़-फोड़ को लेकर एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “अगर अधिकतर लोग कानून तोड़ रहे हैं. तो क्या लोगों में कुछ गड़बड़ है या कानून में कुछ गड़बड़ है. क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपने कानूनों को आज के समय के साथ सिंक करें, न कि पुराने ज़माने में फंसे रहें.” उन्होंने कहा कि कश्मीर एक उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उसे होटल जैसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो खूबसूरती से बने हों.

उन्होंने कहा, “आज की सरकार से मेरा अनुरोध है. कृपया बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कुछ नए कानून लाएं. प्राइवेट सेक्टर द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अपराधी मानना बंद करें.” लोन के साथ रूलिंग पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी भी थे, जिन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को कश्मीर में सम्पत्ति को गिराने के लिए “यूपी स्टाइल” की यह कार्रवाई रोकनी चाहिए.

उन्होंने कहा, “चुनी हुई सरकार को इन तोड़-फोड़ को रोकने में सबसे आगे रहना चाहिए. बुलडोजर चलाने के लिए कानून को दरकिनार किया जा रहा है. यूपी में जो सिस्टम चल रहा है, वही सिस्टम यहां एलजी ने इस्तेमाल किया था, और अब चुनी हुई सरकार के दौरान भी इस्तेमाल हो रहा है.”

इस हफ्ते से, गांदरबल जिले में प्रशासन ने सिंध नदी के किनारे और श्रीनगर से लेह तक बन रहे नेशनल हाईवे 44 पर तोड़-फोड़ शुरू कर दी है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 2013 के निर्देशों का हवाला देते हुए, जिसमें जिले में सिंध नदी के दोनों तरफ 100 मीटर के अंदर सभी निर्माण पर रोक लगा दी गई है, अधिकारियों ने कहा कि वे नए निर्माण को गिराना जारी रखे हुए हैं.

2013 में हाई कोर्ट ने वॉटर मैनेजमेंट एक्ट और नदी की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, जो गांदरबल और श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों के लिए पानी का सोर्स है, निर्माण पर रोक लगा दी थी. गिराए गए स्ट्रक्चर में टूरिज्म एक्टिविटी के लिए बन रही एक बिल्डिंग और एक रहने का घर शामिल था.

मालिकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिससे नागरिकों और नेताओं में चिंता की लहर दौड़ गई. अधिकारियों ने कहा कि वायल ब्रिज से सोनमर्ग टूरिस्ट रिसॉर्ट तक बैन लगा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि 2014 से पर्यटन गतिविधि और दूसरे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बिल्डिंग बनाने का काम बढ़ गया है.

कंगन के तहसीलदार मुबाशिर अमीन ने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग इन उल्लंघनों को नोटिफ़ाई करता है और राजस्व विभाग मजिस्ट्रेट सहायता प्रदान करता है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुख्य इंजीनियर शौकत हुसैन ने कहा कि विभाग ने अपने संबंधित अधिकारियों से नाले के पास किसी भी निर्माण के लिए एनओसी जारी नहीं करने को कहा है.

कंगन के स्थानीय लोगों ने बताया कि कोर्ट के बैन के एक साल बाद, 2014 से सिंध नाले के किनारे निर्माण तेज हो गया है. स्थानीय निवासी परवेज अहमद ने बताया कि दूसरे जिलों के लोगों ने वायल से सोनमर्ग तक नदी के किनारे ऊंचे दामों पर जमीन खरीदी और सोनमर्ग टूरिस्ट रिसॉर्ट में पर्यटन गतिविधि को देखते हुए उसे होटल और झोपड़ियों में बदल दिया.

उन्होंने कहा, "जब दूसरे जिलों के लोगों ने बिना रोक-टोक के होटल और दूसरी इमारतें बना लीं, तो वहां के लोगों ने भी वहां से उठकर घर और कमर्शियल इमारतें बनानी शुरू कर दीं, जिन पर प्रशासन की नज़र नहीं थी."

सोनमर्ग में जेड-मार्प टनल खुलने के बाद पर्यटन गतिविधि बढ़ गई थी, जिससे सर्दियों के महीनों में पर्यटन का आना-जाना बना रहा, जब यह खूबसूरत जगह बर्फ और एवलांच के खतरे की वजह से बंद रहती थी. अहमद ने कहा कि बढ़ती आबादी और घरों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, लोकल लोगों को पर्यावरण अनुकूल निर्माण की इजाज़त देने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को रिव्यू किया जाना चाहिए.

गांदरबल में पीडीपी नेता बशीर मीर ने कहा कि वायल पुल से लेकर सोनमर्ग टूरिस्ट रिसॉर्ट तक, सिंध नदी के दोनों तरफ 100 से ज़्यादा गांव और बस्तियां हैं, जहां लोगों के पास अपनी ज़मीन है. उन्होंने कहा, “जब इन इलाकों में आबादी बढ़ेगी, तो अगर बैन जारी रहा तो लोग कहां रहेंगे? इसलिए बुलडोजर इस्तेमाल करने के बजाय सरकार को भविष्य के बारे में फिर से सोचना चाहिए और टिकाऊ निर्माण की इजाज़त देकर लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए.”

सत्ताधारी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंगन से विधायक मियां मेहर अली ने कहा कि वह यह मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे ताकि गैर-ज़रूरी तोड़-फोड़ रोकी जा सके. लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी अपील की कि वे उस सोच को बदलने में व्यक्तिगत रुचि लें जो दशकों पुरानी है.

