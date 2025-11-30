ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई किसी भी आधार पर सही नहीं: पीडीपी नेता

ईटीवी भारत के संवाददाता मोहम्मद अशरफ गनाई ने पीडीपी महासचिव इम्तियाज शान (दाएं) से बातचीत की ( ETV Bharat )

मोहम्मद अशरफ गनाई जम्मू: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के महासचिव इम्तियाज शान ने सर्दी के बीच जम्मू-कश्मीर में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की निर्वाचित सरकार की उदासीनता की वजह से दर्जनों परिवारों को ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा है. शान जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) की उस कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे जिसमें हाल ही में जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद डेंग का घर गिरा दिया गया था. ईटीवी भारत से बात करते हुए पीडीपी नेता ने कहा कि लोगों को हटाना कोई प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि यह 'मानवीय संकट' है. शान ने कहा, "यह किसी भी कानूनी या प्रशासनिक आधार पर सही नहीं है. अधिकारियों को तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्दियों में कोई भी नागरिक या परिवार बेघर न हो." उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को "सजा देने वाली कार्रवाई' के बजाय मानवीय और मानवतावादी रवैया अपनाना चाहिए.