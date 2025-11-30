जम्मू-कश्मीर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई किसी भी आधार पर सही नहीं: पीडीपी नेता
जम्मू-कश्मीर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर पीडीपी महासचिव इम्तियाज शान ने कहा कि लोगों को हटाना कोई प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि यह 'मानवीय संकट' है.
Published : November 30, 2025 at 7:19 PM IST
मोहम्मद अशरफ गनाई
जम्मू: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के महासचिव इम्तियाज शान ने सर्दी के बीच जम्मू-कश्मीर में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की निर्वाचित सरकार की उदासीनता की वजह से दर्जनों परिवारों को ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा है. शान जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) की उस कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे जिसमें हाल ही में जम्मू के पत्रकार अरफाज अहमद डेंग का घर गिरा दिया गया था.
ईटीवी भारत से बात करते हुए पीडीपी नेता ने कहा कि लोगों को हटाना कोई प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि यह 'मानवीय संकट' है. शान ने कहा, "यह किसी भी कानूनी या प्रशासनिक आधार पर सही नहीं है. अधिकारियों को तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्दियों में कोई भी नागरिक या परिवार बेघर न हो."
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को "सजा देने वाली कार्रवाई' के बजाय मानवीय और मानवतावादी रवैया अपनाना चाहिए.
विपक्षी पार्टी पीडीपी के महासचिव शान ने उमर अब्दुल्ला की सरकार पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को बढ़ावा देने और कमजोर नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब PDP ने पहले जमीन बचाने वाला बिल पेश किया था, तो उसे 'जमीन हड़पने वालों का बचाव' करने वाला करार दिया गया था, जिसके कारण नौकरशाही को आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हरी झंडी मिल गई. उन्होंने कहा कि यह "जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार है जब लोग कड़ाके की ठंड में आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेघर हो रहे हैं".
केंद्र के पीछे छिप रही उमर सरकार...
पीडीपी नेता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार "केंद्र सरकार के पीछे छिप रही है और सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष की भूमिका निभा रही है". उन्होंने पूछा, "अगर मुख्यमंत्री के पास लोगों को बेघर होने से रोकने की ताकत नहीं है, तो सत्ता में रहने का क्या मकसद है?"
शान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व पीडीपी इस मुद्दे को उठाती रहेगी और सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर में कठोर ठंड के दौरान कोई भी नागरिक बेघर न हो.
