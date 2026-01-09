ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : थानिसंद्रा में घरों को गिराने BDA की कार्रवाई, 60 परिवार हुए बेघर

बीडीए द्वारा बेंगलुरु के थानिसंद्रा में घरों को गिराए जाने से 60 परिवार बेघर हो गए हैं.

BDA took action to demolish houses in Thanisandra.
बीडीए ने थानिसांद्रा में घरों को गिराने की कार्रवाई की. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 8:50 PM IST

बेंगलुरु: “कल रात हम फुटपाथ पर सोए थे. हमारे बच्चे कांप रहे थे. हमें नहीं पता कि आज कहां जाएं.” ये शब्द गुरुवार को थानिसंद्रा के पास सराय पाल्या और अश्वथ नगर में कई परिवारों ने दोहराए. एक दिन पहले बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके घर गिरा दिए थे.

निकाले जाने के 24 घंटे बाद भी, बेघर हुए लोगों को कोई रहने की जगह या अस्थायी शेल्टर नहीं दिया गया है, जिनमें से कई बुज़ुर्ग, औरतें और छोटे बच्चे हैं. बुधवार सुबह जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करके घर गिराया गया, जिससे सर्दियों के मौसम में 60 से अधिक परिवार बेघर हो गए. लोगों ने कहा कि उन्हें बेबस होकर देखना पड़ा क्योंकि बिना किसी चेतावनी के उनके घरों को गिरा दिया गया. घर का सामान, डॉक्यूमेंट, कपड़े और खाने-पीने का सामान मलबे में दब गया.

अपने टूटे हुए घर के मलबे के पास बैठे एक रहने वाले ने पूछा, “हम यहां करीब 20 साल से रह रहे थे. हमारे पास बिजली के बिल, पानी के बिल, ई-खाता के कागजात और टैक्स की रसीदें थीं. अगर यह जमीन गैर-कानूनी थी, तो सरकार ने इतने सालों तक हमसे टैक्स क्यों वसूला?”

कई परिवारों ने कहा कि उन्हें घर खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया और उन्हें बाहर निकलने या रहने की दूसरी जगह का इंतजाम करने का भी समय नहीं दिया गया. अपने परिवार के साथ खुले में रात बिताने वाली एक महिला ने कहा, "वे पुलिस और मशीनों के साथ सूरज उगने से पहले ही आ गए. हम अपने बच्चों की किताबें या दवाइयां भी नहीं ले जा सके."

कई लोगों ने अधिकारियों पर उनके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया. एक और रहने वाले ने आंसू रोकते हुए कहा, “हममें से कुछ ने सोना बेचकर ये घर खरीदे हैं. दूसरे किराएदार हैं जिन्हें जमीन के झगड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. किसी ने हमारी नहीं सुनी.”

वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि तोड़-फोड़ के दौरान सोना, चांदी, कैश और घर का कीमती सामान चोरी हो गया. उन्होंने दावा किया कि नुकसान तब हुआ जब पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे.

वकील ने पावर के कानूनी दुरुपयोग का आरोप लगाया
प्रभावित लोगों के वकील हुसैन ने तोड़फोड़ के कानूनी आधार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “लोगों ने इन संपत्ति में लाखों रुपये लगाए थे." उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रेशन हो गए, टैक्स भर दिए गए, और आधिकारिक कागजात जारी कर दिए गए. अब बीडीए का दावा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि कोर्ट के सामने गलत जानकारी दी गई थी. यह कानूनी प्रक्रिया का गंभीर गलत इस्तेमाल है."

लोगों ने यह भी याद दिलाया कि राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने पहले उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्हें निकाला नहीं जाएगा. कई लोगों ने कहा, “वह भरोसा टूट गया है. यह भरोसे के साथ धोखा है,” और इंसाफ न मिलने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी.

बीडीए ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, सरकार के जवाब का इंतजार
बीडीए अधिकारियों ने कहा कि ये स्ट्रक्चर बीडीए की करीब दो एकड़ जमीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा थे और कोर्ट के फैसले के बाद इसे गिराया गया. अधिकारियों ने कहा कि रहने वालों से उम्मीद थी कि वे अपनी मर्जी से जगह खाली कर देंगे.

लेकिन, जैसे-जैसे परिवार बिना घर, खाने या बेसिक सुविधाओं के सड़कों पर रह रहे हैं, वैसे-वैसे पुनर्वास के उपायों की कमी पर सवाल उठ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग्य परिवारों के लिए मानवीय आधार पर दूसरे रहने की जगह पर विचार किया जाएगा, लेकिन निवासियों का कहना है कि अब तक उन तक कोई मदद नहीं पहुंची है.

जैसे-जैसे रात फिर से हो रही है, बेघर हुए परिवारों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता जिंदा रहना है. एक रहने वाले ने कहा, “हम ऐशो-आराम नहीं मांग रहे हैं. हम अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए छत मांग रहे हैं,” जबकि परिवार खुले में एक और रात बिताने की तैयारी कर रहे थे.

