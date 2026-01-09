ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : थानिसंद्रा में घरों को गिराने BDA की कार्रवाई, 60 परिवार हुए बेघर

बीडीए ने थानिसांद्रा में घरों को गिराने की कार्रवाई की. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: “कल रात हम फुटपाथ पर सोए थे. हमारे बच्चे कांप रहे थे. हमें नहीं पता कि आज कहां जाएं.” ये शब्द गुरुवार को थानिसंद्रा के पास सराय पाल्या और अश्वथ नगर में कई परिवारों ने दोहराए. एक दिन पहले बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनके घर गिरा दिए थे. निकाले जाने के 24 घंटे बाद भी, बेघर हुए लोगों को कोई रहने की जगह या अस्थायी शेल्टर नहीं दिया गया है, जिनमें से कई बुज़ुर्ग, औरतें और छोटे बच्चे हैं. बुधवार सुबह जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करके घर गिराया गया, जिससे सर्दियों के मौसम में 60 से अधिक परिवार बेघर हो गए. लोगों ने कहा कि उन्हें बेबस होकर देखना पड़ा क्योंकि बिना किसी चेतावनी के उनके घरों को गिरा दिया गया. घर का सामान, डॉक्यूमेंट, कपड़े और खाने-पीने का सामान मलबे में दब गया. अपने टूटे हुए घर के मलबे के पास बैठे एक रहने वाले ने पूछा, “हम यहां करीब 20 साल से रह रहे थे. हमारे पास बिजली के बिल, पानी के बिल, ई-खाता के कागजात और टैक्स की रसीदें थीं. अगर यह जमीन गैर-कानूनी थी, तो सरकार ने इतने सालों तक हमसे टैक्स क्यों वसूला?” कई परिवारों ने कहा कि उन्हें घर खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया और उन्हें बाहर निकलने या रहने की दूसरी जगह का इंतजाम करने का भी समय नहीं दिया गया. अपने परिवार के साथ खुले में रात बिताने वाली एक महिला ने कहा, "वे पुलिस और मशीनों के साथ सूरज उगने से पहले ही आ गए. हम अपने बच्चों की किताबें या दवाइयां भी नहीं ले जा सके." कई लोगों ने अधिकारियों पर उनके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया. एक और रहने वाले ने आंसू रोकते हुए कहा, “हममें से कुछ ने सोना बेचकर ये घर खरीदे हैं. दूसरे किराएदार हैं जिन्हें जमीन के झगड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. किसी ने हमारी नहीं सुनी.” वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि तोड़-फोड़ के दौरान सोना, चांदी, कैश और घर का कीमती सामान चोरी हो गया. उन्होंने दावा किया कि नुकसान तब हुआ जब पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे.