भारत समेत दक्षिण एशिया में 88% लोग कर रहे कच्ची नौकरी; 90% बुजुर्गों को पेंशन नहीं
World Bank South Asia Report 2026 : साल 2034 के बाद तेजी से बूढ़ी होगी आबादी, टॉप 10% कंपनियों ने की रोजगार में कटौती.
Published : November 14, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : दक्षिण एशिया के देश अभी पूरी तरह तरक्की नहीं कर पाए हैं. उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं. इस बीच अब नई समस्या खड़ी हो गई है. दरअसल, जिस युवा और कामकाजी आबादी की बदौलत ये देश आर्थिक समृद्धि की उड़ान भर रहे थे, उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ने वाली है. साल 2034 के बाद इस क्षेत्र के देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी होने लगेगी.
विश्व बैंक की ओर से हाल ही में जारी नई रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के देशों की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. इसके मुताबिक भारत समेत दक्षिण एशिया में 88% लोग कच्ची नौकरियों में हैं. इन देशों में रहने वाले 90% बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है. केवल 10% बुजुर्ग आबादी के पास ही पेंशन कवरेज है. दुनियाभर में कुल कामकाजी आबादी में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी 22% है. यानी दुनिया में काम करने लायक उम्र वाला हर 5 में से एक शख्स दक्षिण एशिया में रहता है.
विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में युवा और काम करने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है. साल 2034 के बाद इस क्षेत्र में कामकाजी आबादी घटने लगेगी. इसके बाद के वर्षों में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी. इससे देशों पर स्वास्थ्य और पेंशन का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा. इसके अलावा दक्षिण एशिया के पास रोजगार के अवसर पैदा करने और उम्र बढ़ने से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा समय भी नहीं होगा.
15 साल बाद दक्षिण एशिया में होंगे 14% बुजुर्ग : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2034 तक दक्षिण एशिया में कामकाजी लोगों की आबादी चरम पर होगी. इसके बाद युवा आबादी से अर्थव्यवस्था को मिलने वाले फायदे में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी. इसके 15 साल बाद यानी 2049 तक 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. यह दक्षिण एशिया की कुल आबादी का करीब 14% होगा. यह वह स्थिति होगी जब किसी देश को पूरा बुजुर्ग मान लिया जाएगा.
साल 2050 तक मालदीव में होंगे सबसे ज्यादा बुजुर्ग : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक मालदीप में 65 या 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों की आबादी करीब 22% होगी. यह दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा होगी. इसी तरह श्रीलंका में कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी करीब 21% होगी. इस लिहाज से श्रीलंका बुजुर्ग आबादी के लिहाज से इस क्षेत्र में दूसरे पायदान पर होगा. इसी अवधि में भूटान में 16% जबकि भारत में 15% बुजुर्ग होंगे.
बुढ़ापे की दहलीज पर दक्षिण एशिया : रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के तेजी से बुजुर्ग होने की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है. दक्षिण एशिया में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने की रफ्तार अन्य क्षेत्र के दूसरे विकासशील देशों के औसत से 7 साल तेज है. यानी किसी विकासशील देश की बुजुर्ग आबादी को दोगुना (7% से 14%) होने में जो कुल समय लगता है, दक्षिण एशिया में वह समय 7 साल कम होगा. विकसित और अमीर देशों की तुलना में यह बदलाव 20 साल पहले ही आ जाएगा. चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया के देश अमीर बनने से पहले ही बुजुर्ग हो रहे हैं. वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केरलम जैसे कुछ राज्य पहले ही 'वृद्ध समाज' की सीमा पार कर चुके हैं. यानी वहां बुजुर्गों की संख्या युवाओं से कहीं ज्यादा है.
दक्षिण एशिया के 88% लोगों के पास पक्की नौकरी नहीं : विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया के कुल कामकाजी लोगों में से करीब 88% लोगों के पास पक्की नौकरी नहीं हैं. यानी वे कच्ची नौकरियों में लगे हैं. स्पष्ट रूप से कहें तो हर 10 में करीब 9 लोग कच्ची नौकरी में हैं. ऐसे लोगों के पास पीएफ या बीमा जैसी कोई सुविधा नहीं है. यह दर उप-सहारा अफ्रीका के देशों में करीब 85% है. मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र ऐसे लोगों की संख्या 75% के आसपास है. यूरोप व मध्य एशिया में स्थिति ठीक है. वहां करीब 20% लोग की कच्ची नौकरियों में हैं.
केवल 10% बुजुर्गों को ही मिल रही पेंशन : रिपोर्ट बताती है कि बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के मामले में दक्षिण एशिया दुनियाभर में सबसे कमजोर है. भारत भी इसी का हिस्सा है. यहां के कुल कामकाजी लोगों में से केवल 17% ही सरकारी पेंशन स्कीमों में नियमित पैसा जमा करते हैं. इससे इस क्षेत्र के केवल 10% बुजुर्गों (65 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले) को ही किसी तरह की पेंशन मिल पाती है. यानी 90% बुजुर्ग बिना किसी पेंशन के ही अपना बुढ़ापा काटते हैं. यहां के केवल 6% लोग ही बुढ़ापे के लिए अलग से कुछ बचत कर पाते हैं.
कामकाजी लोगों को पेंशन कवरेज देने में श्रीलंका आगे : रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में बुढ़ापे के लिए श्रीलंका में सबसे ज्यादा 42% मौजूदा कामकाजी आबादी को पेंशन योजना से जोड़ा गया है. इसके बाद मालदीव दूसरे पायदान पर है. यहां के करीब 30% कामकाजी लोग पेंशन स्कीमों में निवेश कर रहे हैं. इसी तरह भूटान 26% हिस्सेदारी के साथ तीसरे जबकि 22% हिस्सेदारी के साथ भारत चौथे, 11% हिस्सेदारी के साथ नेपाल इस मामले में पांचवें स्थान पर है.
सब सहारा अफ्रीका में सबसे कम पेंशन कवरेज : रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रवाइज कामकाजी लोगों का पेंशन स्कीमों से जुड़े होने के डेटा के आधार पर सब सहारा अफ्रीका में पेंशन कवरेज काफी कमजोर है. वहां के करीब 10% कामकाजी लोग ही पेंशन स्कीमों में निवेश कर रहे हैं. यूरोप और मध्य एशिया में सबसे ज्यादा 67% कामकाजी लोग पेंशन स्कीमों के दायरे में हैं. लैटिन अमेरिका में यह आंकड़ा 40%, मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका में यह 28% जबकि दक्षिण एशिया महज 21% के आसपास ही सिमटा है.
ऑनलाइन लर्निंग में भी पीछे है दक्षिण एशिया : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत समेत दक्षिण एशिया में 55 साल की उम्र के बाद काम करने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आती है. 55 से 64 साल के 81% और 65 साल से ज्यादा उम्र वाले 91% बुजुर्ग कच्ची नौकरियों में हैं. यह अन्य विकासशील देशों के औसत से लगभग दोगुना है. ऑनलाइन लर्निंग में भी दक्षिण एशिया के लोग पीछे हैं. यदि कामकाजी लोगों को उम्र बढ़ने के साथ-साथ लगातार नए कौशल नहीं सिखाए गए, तो 2040 के दशक तक जो लोग 50-60 साल की उम्र के होंगे, वे 1980 के दशक में ली गई पुरानी शिक्षा के भरोसे ही काम करने को मजबूर होंगे.
दक्षिण एशिया में रहते हैं 166 करोड़ लोग : रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के 6 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में 166 करोड़ लोग रहते हैं. यह दुनिया की कुल आबादी का करीब 24% है. दुनिया का हर पांचवां कामकाजी व्यक्ति दक्षिण एशिया से ही है. यहा की वर्किंग-एज आबादी यानी 15 से 64 साल की उम्र वाले कामकाजी लोग करीब 117 करोड़ हैं. अभी तक दक्षिण एशिया की विशाल युवा आबादी की बदौलत साल 2000 के बाद से सालाना आर्थिक विकास दर (GDP) में औसतन 0.4% जबकि अकेले भारत की विकास दर में 0.5% का इजाफा हुआ है.
दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन में कामकाजी पुरुष ज्यादा : विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की तुलना में सभी विकासशील क्षेत्रों में कामकाजी पुरुषों की संख्या ज्यादा है. भारत समेत दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका व कैरिबियन में करीब 80% पुरुष कामकाजी हैं. वहीं दक्षिण एशिया में 35%, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में 58% महिलाएं कामकाजी हैं. वहीं कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में उप-सहारा अफ्रीका सबसे आगे हैं. यहां की करीब 67% महिलाएं कामकाजी हैं. कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में इजाफा होने पर जीडीपी में 10% तक फायदा हो सकता है.
वैश्विक अर्थव्यवस्था में दक्षिण एशिया का बढ़ा कद : रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में दक्षिण एशिया की भूमिका तेजी से बढ़ी है. इस क्षेत्र का इसमें लगभग 4% योगदान है. विशाल युवा आबादी के कारण साल 2000 के बाद से दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था सालाना 5.9% की दर से बढ़ी है. यह अन्य विकासशील देशों के औसत से 1% तेज है. हालांकि 2024 में इस क्षेत्र के देशों का विदेशी व्यापार अन्य विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम रहा है.
दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा लर्निंग पॉवर्टी : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा लर्निंग पॉवर्टी यानी पढ़ने-लिखने में पिछड़ापन और बच्चों में कुपोषण की समस्या दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है. यहां प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र वाले हर 10 में से 5 से 6 बच्चे या तो स्कूल में दाखिला ही नहीं लेते या फिर 10 साल की उम्र तक एक आसान वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं. 5 साल से कम उम्र के 32% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. इससे उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई और शारीरिक विकास रुक जाता है.
औसत उम्र बढ़ी, लेकिन लोग पूरे सेहतमंद नहीं : रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया के लोगों की औसत उम्र तो बढ़ी है, लेकिन वे पूरी तरह सेहतमंद नहीं हैं. साल 2023 में यहां जन्म लेने वाला एक बच्चा औसतन 72 साल जीने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन इनमें से केवल 61 साल ही वह बिना किसी बड़ी बीमारी के स्वस्थ रह पाएगा. इस क्षेत्र में बीमारियों के कुल बोझ का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अब गैर-संचारी या पुरानी बीमारियों (जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर) का है. यह साल 2000 में महज 36% ही था. दक्षिण एशिया दुनिया का अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां 2000 से 2023 के बीच जीडीपी के मुकाबले सरकार का स्वास्थ्य खर्च घटा है. इलाज का सबसे ज्यादा बोझ मरीजों की जेब पर पड़ रहा है.
टॉप कंपनियों ने की रोजगार में कटौती : विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में रोजगार की स्थिति को भी चिंता का विषय बताया है. औपचारिक क्षेत्र की कंपनियां दूसरी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लगभग आधी रफ्तार से रोजगार पैदा कर रहीं हैं. भारत में तो शीर्ष 10% सबसे उत्पादक कंपनियों ने रोजगार में कटौती कर दी है. इससे वहां कर्मचारियों की संख्या घटी है. वहीं भारत सहित दक्षिण एशिया में अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में 45% से 84% तक कम है.
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