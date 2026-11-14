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भारत समेत दक्षिण एशिया में 88% लोग कर रहे कच्ची नौकरी; 90% बुजुर्गों को पेंशन नहीं

दक्षिण एशिया के देशों में अब नया संकट. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : दक्षिण एशिया के देश अभी पूरी तरह तरक्की नहीं कर पाए हैं. उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं. इस बीच अब नई समस्या खड़ी हो गई है. दरअसल, जिस युवा और कामकाजी आबादी की बदौलत ये देश आर्थिक समृद्धि की उड़ान भर रहे थे, उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ने वाली है. साल 2034 के बाद इस क्षेत्र के देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी होने लगेगी.

विश्व बैंक की ओर से हाल ही में जारी नई रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के देशों की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. इसके मुताबिक भारत समेत दक्षिण एशिया में 88% लोग कच्ची नौकरियों में हैं. इन देशों में रहने वाले 90% बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है. केवल 10% बुजुर्ग आबादी के पास ही पेंशन कवरेज है. दुनियाभर में कुल कामकाजी आबादी में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी 22% है. यानी दुनिया में काम करने लायक उम्र वाला हर 5 में से एक शख्स दक्षिण एशिया में रहता है.