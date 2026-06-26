CJP धरने का 7वां दिन: जंतर-मंतर पर देर रात हंगामा, हैप्पी बर्थडे बोल धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर प्रदर्शनकारियों ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया, इसके बाद "प्लीज रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान जी" के नारे लगाए.
Published : June 26, 2026 at 10:15 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना शुक्रवार को सातवें दिन भी जारी है. देर रात धरना स्थल पर उस समय माहौल चर्चा का विषय बन गया, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. पहले धरने में मौजूद लोगों ने 'हैप्पी बर्थडे टू यू धर्मेंद्र जी' गाया और इसके तुरंत बाद 'प्लीज रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान जी' के नारे लगाने शुरू कर दिए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने मंच से कहा, 'प्रधान जी, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं. हम आपको इस्तीफे का पत्र भेजते हैं, आप बस उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए. यही छात्रों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा.'
Happy Birthday @dpradhanbjp, please resign! pic.twitter.com/djLcewkQch— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 25, 2026
सरकार पर साधा निशाना
धरने के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए हैं. उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं सुन रही है. इसी वजह से शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत विरोध के लिए नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस पर भी सवाल
धरना स्थल पर देर रात एक और घटना सामने आई, जिसने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक प्रदर्शनकारी यह कहते हुए दिखाई देता है कि, दिल्ली पुलिस हमारे सामने सब देख रही है और कोई कार्रवाई नहीं की. 'प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद समय रहते हस्तक्षेप नहीं कर सकी. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि, इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
BJP goons physically assaulting reporters and people at Jantar Mantar. pic.twitter.com/TdlNfX2ajR— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 25, 2026
आंदोलन जारी रखने का ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. संगठन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर उनका धरना आगे भी चलता रहेगा. धरना स्थल पर लगातार छात्र, अभिभावक, शिक्षक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं और आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं.
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