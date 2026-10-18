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आशुतोष रांका और सौरभ की रिहाई की मांग तेज, कपिल सिब्बल से सलाह के बाद CJP ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई की मांग को लेकर विवाद तेज हो गया है. संगठन ने दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रविवार (आज) रिहा नहीं किया गया तो उनकी कथित अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सीजेपी के मुताबिक, इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से सलाह ली गई है. संगठन का आरोप है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास को जानबूझकर हिरासत में रखा गया है, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं. सीजेपी ने देशभर के लोगों से दोनों की तत्काल रिहाई की मांग करने की अपील भी की है.

सीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास को यदि आज रिहा नहीं किया जाता है, तो उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें अवैध हिरासत में रखने में भूमिका निभाई है. संगठन ने कहा कि दोनों की रिहाई के लिए कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं. सीजेपी का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत उचित आधार के बिना हिरासत में रखना स्वीकार्य नहीं है. संगठन ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही है.

देशभर में उठ रही तत्काल रिहाई की मांग

सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि पूरे देश में एक बार फिर आशुतोष रांका और सौरभ दास की तत्काल रिहाई की मांग की जा रही है. संगठन के अनुसार, दोनों नेताओं की हिरासत का मामला केवल पार्टी के सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा है. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की रिहाई के बाद भी संगठन की ओर से आशुतोष रांका और सौरभ दास को जेल से बाहर लाने की मांग जारी है. संगठन का कहना है कि दोनों नेताओं की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद क्यों भेजा गया तिहाड़ जेल

आशुतोष रांका और सौरभ दास की गिरफ्तारी का मामला 13 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने से जुड़ा है. दोनों सीजेपी के उन नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी. जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद वहां प्रवेश को लेकर विवाद हुआ.

पुलिस के अनुसार, सीजेपी के 14 सदस्यों ने कथित तौर पर बिना अनुमति प्रतिबंधित प्रदर्शन स्थल में प्रवेश किया, बैरिकेड पार किए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा पहुंचाई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा फहराया और नारे लगाए. 14 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. हालांकि, सीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि दोनों नेताओं को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने और तिरंगा फहराने के मामले में निशाना बनाया गया. सीजेपी ने उनकी हिरासत को अनुचित बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है.



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