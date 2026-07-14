ETV Bharat / bharat

Explainer: बिहार में 'बख्तियारपुर' पर नई सियासी बहस, 'मगध द्वार' से 'फतेह विहार' तक कई नामों की चर्चा क्यों?

"पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है. सत्ता परिवर्तन होता है तो पुरानी संस्कृति का विखंडन होता है और नई संस्कृति का विकास होता है. अभी देश में बीजेपी और एनडीए की सरकार है. इसमें भी संस्कृति का विखंडन हो रहा है और नई संस्कृति का विकास हो रहा है. नीतीश कुमार का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है और समाजवाद के अंतिम पुरोधा हैं. नीतीश कुमार के नाम पर यदि किसी शहर का नाम रखा जाता है या फिर किसी सड़क का या किसी इमारत का नाम रखा जाता है तो यह बहुत ही स्वागत योग्य कमद होगा." - प्रोफेसर चंद्र भूषण, प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय

विशेषज्ञों की राय: पटना कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रभूषण का कहना है मुगल काल से लेकर अब तक कई तरह का शासन रहा है और जिसका भी शासन रहता है अपने हिसाब से शहरों का, बसावटों का या फिर योजनाओं का नाम रखते रहे हैं. यदि बख्तियारपुर का नाम बदलता है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा. मुगल काल में या फिर ब्रिटिश काल में शहरों के नाम बदले गए थे तो उनका नाम अब बदलना चाहिए.

"हमारे प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि जो हमारी विरासत है, सभ्यता रही है वह कायम रहे. नीतीश कुमार के नाम पर बख्तियारपुर का नाम रखने की बात है तो जो उचित होगा. "- केदार प्रसाद गुप्ता,पर्यटन मंत्री

"नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं. उनके नाम पर यदि होता है तो कौन विरोध करेगा. लेकिन प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है." संजय गांधी, जदयू एमएलसी

नीतीश के करीबियों ने कही ये बात : साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शीला मंडल का कहना है कि "हमारे नेता के नाम पर यदि बख्तियारपुर का नाम रखा जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है." वहीं नीतीश कुमार के नजदीकी संजय गांधी और केदार प्रसाद गुप्ता ने भी मांग उठायी है.

"नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास किया केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जो काम किया है किसी से छिपा नहीं है. बख्तियारपुर का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा जाता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा."- राहुल खंडेलवाल, जदयू कार्यकर्ता

"बख्तियारपुर के लोगों की भावना भी है और बख्तियार खिलजी के नाम पर जो बख्तियारपुर का नाम रखा गया है उसे तो बदल ही देना चाहिए." - मुकेश कुमार, जदयू कार्यकर्ता

नीतीश के नाम पर नामकरण की मांग: पिछले एक दशक से जदयू के लिए काम कर रहे राहुल खंडेलवाल और मुकेश कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार के नाम पर बख्तियारपुर रख दिया जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा. यह हम लोगों की मांग नहीं है.

JDU कार्यकर्ताओं की मुहिम: मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को लेटर भेजा गया है, लेकिन अब जदयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनके नाम पर ही बख्तियारपुर का नाम रख दिया जाए. जदयू कार्यकर्ताओं के तेवर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मांग और जोर पकड़ेगी.

इसी तरह के कई नाम बदले गए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के समय अलीनगर विधानसभा चर्चा में आया था. जब मैथिली ठाकुर ने इसके नाम बदलने की बात कही थी. इसी तरह बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पिछले दो दशक से होती रही है. स्थानीय स्तर पर कई बार प्रयास भी हुए हैं.

देश में शहरों के बदले गए नाम: केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आने के बाद कई शहरों के नाम बदले गए हैं. खासकर यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से कई शहरों का नाम बदल गया है. फैजाबाद को अयोध्या नाम कर दिया गया. मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया. इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया.

BJP के कई नेता कर चुके हैं मांग: बीजेपी के कई नेता बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पहले कर चुके हैं. बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो नीतीश नगर करने की मांग की थी. बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने राज्यसभा में बख्तियारपुर स्टेशन की नाम बदलने की मांग की थी. जदयू के तरफ से भी यह मांग उठती रही है, लेकिन नीतीश कुमार इसके खिलाफ रहे हैं और इसीलिए जदयू के बड़े नेता खुलकर कभी भी सामने नहीं आए हैं.

इन नामों की चर्चा: बख्तियारपुर के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं. एक वर्ग मांग कर रहा है कि इस शहर का नाम बदलकर शीलभद्र याजी कर दिया जाए. वहीं एक धड़ा मगध द्वार रखने की मांग कर रहा है. वहीं जदयू कार्यकर्ता नीतीश नगर या फतेह विहार रखने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि बख्तियारपुर नीतीश कुमार का जन्मस्थान है, इसलिए वह नाम बदलने के खिलाफ रहे हैं.

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग तेज : पिछले दो दशकों से भाजपा नेता लगातार इसे बदलने की मांग कर रहे हैं. इस मामले को राज्यसभा और विधानसभा दोनों जगह उठाया गया था. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया था. अब उनके पद पर न रहने से जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा इसे नीतीश के नाम पर रखने की मांग की जा रही है.

पटना: नालंदा की सीमा से सटे पटना जिले के बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है. यह शहर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले तुर्क आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर बसा है. यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, जो आज सुशासन और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है. बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर जनता, प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता दो गुटों में बंट गए हैं.

नीतीश कुमार करते रहे निरंतर विरोध: नीतीश कुमार हमेशा से बख्तियारपुर का नाम बदलने के प्रस्तावों का कड़ा विरोध करते रहे हैं. जब भी बीजेपी नेताओं या उनकी अपनी पार्टी जदयू के कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक शहर का नाम बदलने की मांग उठाई तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया. नीतीश का मानना था कि इतिहास को बदलने की बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए. इस कारण उनके सीएम रहते हुए यह मांग कभी आधिकारिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाई.

नगर परिषद ने सरकार को भेजा प्रस्ताव: नगर परिषद अध्यक्ष पवन सिंह का मानना है कि क्रूर आक्रांता के नाम पर शहर का नाम होना अशोभनीय है. खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और ग्रामीणों को मार डाला था. इस कारण 27 वार्ड पार्षदों ने बोर्ड बैठक में इसका नाम 'मगध द्वार' रखने का प्रस्ताव पास किया है. यह प्रस्ताव बिहार सरकार, रेलवे और आरएसएस प्रमुख को भेजा गया है.

नगर परिषद की बैठक (ETV Bharat)

"बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर नाम पड़ा. वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो बिहार में आकर ज्ञानस्थली को जलाकर राख कर दिया था.उस समय बाहर के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे. बख्तियार खिलजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ. कहा जाता है एक बार वह बीमार पड़ गया तो हमारे विद्वान वैध ने उसका उपचार कर दिया. द्वेष के कारण उसने विश्वविद्यालय जला दी और जितने भी ग्रामीण और शिक्षक थे सबको मार डाला. एक क्रूर के नाम पर हमारे बख्तियारपुर का नाम होना शोभनीय नहीं है."- पवन सिंह, नगर परिषद चेयरमैन बख्तियारपुर पटना

पवन सिंह, नगर परिषद चेयरमैन बख्तियारपुर पटना (ETV Bharat)

विद्या विनोद का संघर्ष: विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी और स्थानीय चिकित्सक विद्या विनोद 1984 से इस नाम को बदलने का संघर्ष कर रहे हैं. दिल्ली में परिचय पूछने पर उन्हें ताना मारा गया था कि वह नालंदा जलाने वाले की धरती से हैं. कुछ लोग जातिगत आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सर्वसम्मति 'मगध द्वार' नाम पर ही बनी हुई है.

"1993 में हमने बड़ा आयोजन किया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के आचार्य गिरिराज किशोर आए और उन्होंने नाम बदलने का आह्वान किया. नगर में भ्रमण कर संकल्प लिया गया था. मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक प्रस्ताव भेजा गया है. हमारी लड़ाई बाकी है. जातिगत आधार पर लोग बंट गए हैं और नाम बदलने में इससे बाधा दिखाई दे रही है. सर्वे के आधार पर मगध द्वार के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है."- विधा विनोद, आयुर्वेद चिकित्सक सह VHP प्रांतीय अधिकारी

जनता का तीखा विरोध: विद्या विनोद ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी धर्म से नहीं, बल्कि सिर्फ आक्रांता खिलजी से है. दूसरी तरफ, बख्तियारपुर के आम नागरिकों और किसानों का बड़ा वर्ग इस बदलाव के खिलाफ है. किसान रीतलाल राय ने कहा कि नाम बदलने से भारी समस्या होगी. हमारे जमीन के सारे कागजात और दुनिया-जहान के जरूरी दस्तावेज बख्तियारपुर के नाम से ही बने हैं. कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए उकसा रहे हैं.

"नाम नहीं बदलना चाहिए, हमसबको ज्यादा परेशानी होगी. पूर्वजी चीज है. सब कागज में नाम बदल जाने से परेशानी होगी."- रीतलाल राय, किसान

व्यावहारिक कागजी समस्याएं: व्यवसायी रामवकील प्रसाद यादव ने व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए विरोध जताया. उन्होंने कहा कि नाम बदला गया तो ब्लॉक, बैंक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और खेत की रसीदें बदलनी पड़ेंगी. इससे जनता और किसानों का भारी नुकसान होगा. बुजुर्ग महिला फुलकुन्द्री देवी ने इसे राजनीति बताते हुए कहा कि क्या नाम बदलने से पढ़ाई हो जाएगी? यह नाम दिल्ली से कोलकाता तक मशहूर है और यह केवल बीजेपी का खेल है.

नाम बदलने से सब चीज का नाम बदलना होगा. जो नाम हमेशा से है वही न रहेगा. सरकार को जो करना है करें. दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सब इसी नाम से जानते हैं.- फुलकुन्द्री देवी, रिटायर्ड प्रो. जगदीश प्रसाद की पत्नी

"जो पहले नाम है वही रहना चाहिए. मेरे विचार से बख्तियारपुर ही ठीक रहेगा. इससे लाभ नहीं होगा, बल्कि परेशानी होगी. क्षेत्र का रसीद से लेकर आधार कार्ड सब चेंज करना पड़ेगा."- रामवकील प्रसाद यादव, किसान

स्थानीय निवासी उर्मिला देवी (ETV Bharat)

बुजुर्गों का राजनीतिक आरोप: सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश प्रसाद यादव ने कहा कि खिलजी के कृत्य के बावजूद अब नाम बदलने से कागजातों के कारण बुरा असर पड़ेगा. एक अन्य बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी के जीवित रहते उनके नाम पर स्टेशन क्यों नहीं बना? यह सब मोदी और नीतीश कुमार के शासन में हो रही राजनीति है, जबकि आम जनता को इस नाम बदलने के मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है.

"बख्तियारपुर का नाम सबके दिमाग है. नाम बदल जाने से बहुत परेशानी होगी. जिसको पैसा मिलता है वही ऐसा मांग करता है. इसपर राजनीति की जा रही है. शीलभद्र याजी के नाम पर पहले क्यों नहीं हुआ? मोदी और सम्राट चौधरी कर रहे हैं."- उर्मिला देवी, रिटायर्ड प्रोफेसर की पत्नी

"इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा. हर चीज चेंज करना पड़ेगा. हमारा रसीद पुर्जा सब इसी के नाम से कटता है. खिलजी जला तो दिया था बात सही है और फिर यहां आया था. ये नाम होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है. हमें लगता है कि नाम नहीं बदलना चाहिए. बख्तिारपुर के नाम से थाना, प्रखंड, अंचल, आधार कार्ड और पैन कार्ड सब है."- जगदीश प्रसाद, रिटायर्ड शिक्षक

रिटायर्ड शिक्षक जगदीश प्रसाद (ETV Bharat)

क्यों उठ रही मांग?: नालंदा विश्वविद्यालय कभी पूरे इलाके का शान हुआ करता था. इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया. सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उस समय कराई थी जब यूरोप के लोग जंगल में रहते थे. देश विदेश से विद्यार्थी यहां आते थे और बौद्ध धर्म, व्याकरण, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, गणित, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र के साथ साथ कई विषयों का अध्ययन करते थे. बताया जाता है कि उस समय यहां करीब 10 हजार विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता थी और 1500 अध्यापक थे.

12वीं सदी में यह यूनिवर्सिटी दुनिया भर के छात्रों का ज्ञान केंद्र बना रहा, लेकिन 12वीं सदी के अंत में इसे नष्ट करने के कई प्रयास हुए. इतिहासकारों की मानें तो नालंदा विश्वविद्याल पर तीन बार आक्रमण हुआ था. लेकिन सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ. इसके बाद सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया. कहा जाता है कि इसी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम रखा गया था. इसी कारण बख्तियारपुर के नाम बदलने की मांग पिछले दो दशक से होती रही है.

अनिश्चित भविष्य का फैसला: बख्तियारपुर का नाम बदलने का यह संवेदनशील मुद्दा अब काफी गहराता जा रहा है. एक तरफ जहां नगर परिषद और हिंदू संगठन इसे सांस्कृतिक गौरव की वापसी मानकर 'मगध द्वार' नाम देना चाहते हैं. वहीं दूसरी तरफ जदयू कार्यकर्ता अपने नेता के नाम पर बख्तियारपुर का नाम रखवाना चाहते हैं, जबकि आम जनता कागजी जटिलताओं और राजनीतिक चालबाजी का हवाला देकर इसका कड़ा विरोध कर रही है. अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस विवादित प्रस्ताव पर क्या अंतिम निर्णय लेती है.

कौन थे बाबा फतेह सिंह?: बाबा फतेह सिंह, सिखों के दसवें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे. धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मुगल शासक ने बाबा फतेह और उनके भाई जोरावर सिंह को छोटी सी उम्र में सरहिंद में दीवार से चुनवाल दिया था.

ये भी पढ़ें

मसौढ़ी में पिछड़ा वर्ग संघ ने मनाया छत्रपति शिवाजी का जन्मोत्सव, नवनिर्मित पटना गया डोभी हाइवे का नाम बदलने की मांग

'बदले जाएं मुजफ्फरपुर और सुल्तानगंज के नाम', नीतीश के मंत्री ने दिया ये सुझाव