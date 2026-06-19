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'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' विवाद: सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली, नहीं मिली तत्काल राहत

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मधु जैन की बेंच ने सलमान खान को निर्देश दिया कि वो याचिका की प्रति फिल्म के निर्माता को उपलब्ध कराएं. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होगी.

सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा कि फिल्म याचिकाकर्ता की अनुमति के बिना उनके जीवन पर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज किया जा चुका है. हालांकि, अभी फिल्म की रिलीज की डेट नहीं बताई गई है. सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से कहा गया कि उन्हें याचिका की पूरी प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाए. उसके बाद कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया. सलमान खान को निर्देश दिया कि वो याचिका की पूरी प्रति फिल्म निर्माता को उपलब्ध कराएं.

याचिका में सलमान खान ने कहा है कि ये फिल्म 1998 में उनसे जुड़े काला हिरण के शिकार से संबंधित है. इस फिल्म के प्रदर्शन से उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन होगा. याचिका में कहा गया है कि फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माता ने फिल्म में उसके हमशक्ल का इस्तेमाल किया है और वह जो ब्रासलेट पहनता है वैसा ही ब्रासलेट भी पहने हुए दिखाया गया है. याचिका में कहा गया है कि फिल्म के निर्माता फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं.