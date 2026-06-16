दीघा जगन्नाथ मंदिर में पत्थर की जगह लकड़ी की मूर्ति स्थापित करने की मांग, शास्त्रों का दिया हवाला
जगन्नाथ प्रेमियों ने कहा है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की पूजा शास्त्रों के खिलाफ है.
Published : June 16, 2026 at 2:25 PM IST
पुरी: पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर से 'धाम' शब्द हटाए जाने के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है. जगन्नाथ प्रेमियों, भक्तों और श्री मंदिर के सेवकों ने मांग की है कि वहां पूजनीय पत्थर की मूर्तियों को बदला जाए. पवित्र त्रिदेवों की पत्थर की मूर्ति की जगह दारू (नीम की लकड़ी) की मूर्तियां लगाने की मांग की गई है.
जगन्नाथ प्रेमियों ने कहा है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की पूजा शास्त्रों के खिलाफ है. हालांकि, पत्थर की मूर्ति में ब्रह्म (अनंत जीवन शक्ति या ऊर्जा) स्थापित करने की कोई परंपरा नहीं है. पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर दारू ब्रह्म का स्वरूप और एक दिव्य भूमि है.
यहां की जाने वाली पूजा विधियों और रीति-रिवाजों को दूसरे जगन्नाथ मंदिरों में भी अपनाया जाना चाहिए. इससे श्री जगन्नाथ संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने और एकता स्थापित करने में मदद मिल सकती है. धार्मिक सिस्टम और परंपराओं की रक्षा की जा सकती है.
इसलिए दीघा जगन्नाथ मंदिर में पूजनीय पत्थर की मूर्ति को बदलने की मांग हो रही है. जगन्नाथ प्रेमियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया और उसका नाम जगन्नाथ धाम रखा. इसका करोड़ों जगन्नाथ प्रेमियों ने विरोध किया. शास्त्रों के अनुसार श्री जगन्नाथ का असली स्थान धाम है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे स्वीकार नहीं किया.
पश्चिम बंगाल में नई सरकार आने के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने धाम शब्द हटा दिया. जिसका जगन्नाथ प्रेमियों ने स्वागत किया है. इसी तरह दीघा जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है. जो पूरी जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा का साफ उल्लंघन है. सभी जगन्नाथ मंदिरों में दारू (लकड़ी) से बनी मूर्तियों की पूजा होती है. इसलिए दीघा में पूजी जाने वाली पत्थर की मूर्तियों को लकड़ी की मूर्तियों से बदलने की मांग की गई है.
जगन्नाथ प्रेमी चक्रधर महापात्र ने कहा, 'जगन्नाथ संस्कृति की परंपरा के अनुसार लकड़ी से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है. इससे परंपरा बनी रहेगी और इसकी पवित्रता बनी रहेगी. भक्तों को अच्छा अनुभव होगा और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा.'
इस बीच मंदिर के सेवादारों ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए दीघा जगन्नाथ मंदिर का नाम 'धाम' रखा. जगन्नाथ प्रेमियों और मंदिर सेवादारों के विरोध के बाद धाम शब्द हटा दिया गया. श्रीमंदिर सेवादार गौरहरि प्रधान ने कहा, 'दीघा जगन्नाथ मंदिर से धाम हटा दिया गया है.
हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं. परंपरा के अनुसार महाप्रभु की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है. इसलिए, हमें इस परंपरा का पालन करना चाहिए. श्रीमंदिर में महाप्रभु के जो रीति-रिवाज किए जाते हैं, उन्हें दूसरे जगन्नाथ मंदिरों में भी किया जाना चाहिए.
पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के मुख्य सेवक जगन्नाथ स्वैन महापात्र के अनुसार दीघा जगन्नाथ मंदिर में पत्थर की बनी महाप्रभु की मूर्ति को लेकर विवाद है. मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान पत्थर की मूर्तियों को रथ पर नहीं ले जाना चाहिए. अगर पत्थर की मूर्ति में कोई गड़बड़ी होती है, तो इसका बुरा असर पड़ता है. परंपरा के अनुसार, महाप्रभु की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है.
लकड़ी की बनी मूर्ति को रथ पर ले जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा था कि वह महाप्रभु की पत्थर की मूर्ति न बनाएं. उनके घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया था. उन्होंने मेरी बातें नहीं मानीं.
उन्होंने कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल की नई सरकार को दीघा जगन्नाथ मंदिर से धाम शब्द हटाने के लिए धन्यवाद देता हूं. आने वाली रथ यात्रा में लकड़ी से बनी महाप्रभु की मूर्ति को रथ पर ले जाएं. पत्थर की मूर्ति की पूजा मंदिर के अंदर होने दें.' इस बीच, मुख्य बड़ाग्रही ने इस्कॉन की असमय रथ यात्रा की निंदा की है. इस्कॉन की असमय रथ यात्रा मंज़ूर नहीं है. इसका हर लेवल पर विरोध होना चाहिए. इस्कॉन के फॉलोअर्स पर श्रीमंदिर में एंट्री पर रोक लगानी चाहिए.
इस्कॉन का अलग दिन रथ यात्रा करना बहुत निंदनीय है. रथ यात्रा के दौरान भी इस्कॉन विदेश में रथ यात्रा कर सकता है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विदेश में असमय रथ यात्रा को रोकने के लिए दखल देना चाहिए.
चीफ बड़ाग्रही जगन्नाथ स्वेन महापात्रा ने कहा, 'श्रीमंदिर मैनेजमेंट कमिटी के मेंबर्स का एक ग्रुप रथ यात्रा के असमय होने के मामले में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलने जाएगा. अगर दूसरे धर्मों के त्योहार पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाए जा सकते हैं, तो महाप्रभु की रथ यात्रा पूरी दुनिया में असमय क्यों मनाई जानी चाहिए. इस्कॉन की असमय रथ यात्रा को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का दखल बहुत जरूरी है.'