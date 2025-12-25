सांभर की सुगंधित फीणी को मिल जाए GI Tag तो हो जाए सोने पर सुहागा, जानें फीणी की कहानी
मैदा और घी से बनती है फीणी. बनाने की जटिल प्रक्रिया के साथ ही फीणी का है ऐतिहासिक महत्व.
Published : December 25, 2025 at 8:24 PM IST
जयपुर: खारे पानी की ऐतिहासिक सांभर झील जितनी रहस्यमयी मानी जाती है, उतनी ही अनूठी और लजीज यहां बनने वाली प्रसिद्ध मिठाई फीणी भी है. मैदा और घी से बनने वाली यह पारंपरिक मिठाई न केवल अपने स्वाद, बल्कि अपनी जटिल बनावट और ऐतिहासिक विरासत के कारण भी खास पहचान रखती है. विशेषज्ञों और स्थानीय कारीगरों का मानना है कि करीब 800 साल पुराने लिखित इतिहास वाली इस मिठाई को अब भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिलना चाहिए, ताकि इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल सके.
फीणी कारोबार को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले रिटायर्ड प्राचार्य आरके शर्मा का कहना है कि जीआई टैगिंग और नवाचारों के दम पर सांभर की फीणी को ग्लोबल पहचान मिल सकती है. वे इसे उद्योग का दर्जा मिलने के भी पक्षधर हैं. सांभर झील के किनारे बसे सांभर कस्बे की आबोहवा फीणी बनाने के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है. कढ़ाही में उबलते घी में डाला गया मैदा का लोया जब सिकाई के बाद हजारों तारों के खूबसूरत जाल में तब्दील हो जाता है, तो वही सांभर की मशहूर फीणी कहलाती है. यही कारण है कि इसे एक रहस्यमयी मिठाई भी कहा जाता है.
इन मिठाइयों को मिला है जीआई टैग : जीआई टैग एक तरह की पहचान है, जो बताता है कि कोई मिठाई एक खास इलाके में बनती है. इससे नकल से भी बचाव होता है. बिहार के सिलाव का खाजा, पश्चिमी बंगाल का मिहिदाना व सीताभोग, जयनगरेर मोय, ओडिशा का रसगुल्ला, बंगाल का रसोगोला, तमिलनाडु की कोविलपट्टी और श्रीविल्लीपुथुर पालकोवा को जीआई टैग मिला है. कर्नाटक के तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसाद लड्डू और धारवाड़ पेड़ा को भी जीआई टैग मिला है. जीआई टैग इन मिठाइयों को दुनियाभर में पहचान दिलाता है.
इतिहास के साथ रहा है नाता : आरके शर्मा के अनुसार फीणी का जिक्र चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है. माना जाता है कि राजा पृथ्वीराज चौहान की शादी में आए मेहमानों को मीठी और नमकीन फीणी परोसी गई थी. इससे स्पष्ट होता है कि फीणी का लिखित इतिहास कम से कम 800 वर्ष पुराना है. सांभर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर रहे आरके शर्मा ने फीणी कारोबार पर आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इसके ऐतिहासिक संदर्भों को भी खंगाला. उनका कहना है कि यह मिठाई केवल स्वाद नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है.
पीढ़ियों से सहेजी जा रही है पारंपरिक कला : सांभर में फीणी बनाने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है. तीन पीढ़ियों से इस पुश्तैनी कारोबार से जुड़े बंशीलाल बताते हैं कि वनस्पति घी की फीणी पूरे साल बनती है, जबकि देशी घी की फीणी सिर्फ सर्दियों में तैयार की जाती है. मकर संक्रांति पर इसकी मांग सबसे अधिक रहती है. युवा कारोबारी मनीष प्रजापत का कहना है कि वे और उनके भाई इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए फीणी बनाने की जटिल कला सीख रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस विरासत को संजो सकें.
सर्दियों में निखरता है फीणी का स्वाद : फीणी बनाने वाले कारीगर कमल कुमावत के अनुसार दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की सर्दी फीणी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है. मौसम में जरा सा बदलाव, बादल या नमी भी इसकी प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है. फीणी बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है. पहले घी को तेज आंच पर गर्म कर ठंडा किया जाता है, फिर मैदा गूंथकर उसके लच्छे बनाए जाते हैं. इन्हीं लच्छों की विशेष गुंथाई में फीणी के 1296 तारों का रहस्य छिपा है. इसके बाद तेज आंच पर सिकाई और फिर चाशनी चढ़ाई जाती है.
दो महीने रहती है पीक डिमांड : एक अन्य कारीगर योगेश गुर्जर बताते हैं कि फीणी के कारोबार से सांभर में सैकड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. दिसंबर और जनवरी में इसकी मांग चरम पर रहती है. कई ग्राहक पहले से एडवांस ऑर्डर देकर फीणी बनवाते हैं. सांभर आने वाला शायद ही कोई पर्यटक हो, जो अपने साथ फीणी ले जाए बिना लौटे. अनुमान के मुताबिक सांभर में फीणी का सालाना कारोबार करीब 50 करोड़ रुपये का है. यहां 50 से अधिक कारोबारी वनस्पति घी की फीणी बनाते हैं, जबकि सर्दियों में 10 से अधिक कारोबारी देशी घी से फीणी तैयार करते हैं.
देश-विदेश तक पहुंची मिठास : नमक उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण सांभर में देशभर से व्यापारियों का आना-जाना रहा है. यही वजह है कि फीणी की मिठास धीरे-धीरे देश और विदेश तक पहुंची. सांभर के कई निवासी आज विदेशों में रहते हैं और वहां से फीणी मंगवाते हैं. हालांकि, जानकारों का मानना है कि फीणी अपने समकक्ष आगरा के पेठे और बीकानेरी भुजिया जैसी पहचान अब तक हासिल नहीं कर पाई है. इसका एक बड़ा कारण इसे उद्योग का दर्जा और संगठित प्रचार न मिल पाना है.
पर्यटन विभाग के पोस्टर में भी मिली जगह : विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सांभर की फीणी को जीआई टैगिंग मिलती है, तो इससे न केवल इसकी विशिष्ट पहचान बनेगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी. अलग-अलग वैरायटी विकसित कर और सांभर की पहचान के साथ इसे ब्रांड किया जाए, तो यह मिठाई अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी खास स्थान बना सकती है. राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा फीणी को अपने पोस्टरों में शामिल किया जाना इस दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है. अब जरूरत है सरकारी और सामाजिक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की, ताकि 800 साल पुरानी इस मिठाई को वह सम्मान और पहचान मिल सके, जिसकी यह हकदार है.