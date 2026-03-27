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Explainer: सत्ता परिवर्तन की आहट के साथ ही बिहार में UCC लाने की चर्चा क्यों?

"हमें यूसीसी हरगिज मंजूर नहीं है. बिहार में बीजेपी पूरी तरह असफल साबित हुई है. अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा के लोग ऐसे कानून लाने की बात करते हैं. भारत में संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है और अपने-अपने धर्म के हिसाब से हम जीवन जी सकते हैं. इसलिए हमलोग इसका पूरी तरह विरोध करते हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

आरजेडी को यूसीसी कबूल नहीं: मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है. प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि संविधान में हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी है. अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अलावे अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को जीने का अधिकार है. लोग अपनी धार्मिक परंपरा और संस्कृति के हिसाब से जीवन जी सकते हैं. अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी बेवजह यूसीसी के मुद्दे को उछाल रही है.

"बिहार के लिए भी यूसीसी जरूरी है. कई पर्सनल लॉ में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, जबकि यूसीसी लागू होने की स्थति में उन्हें समान अधिकार मिलेगा और महिलाएं सशक्त होगी. सहयोगी दलों से भी हमें उम्मीद है कि वह सकारात्मक सहयोग करेंगे. आने वाले समय में इस बिल के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड के लोग भी खड़े होंगे. हम तो चाहेंगे कि विपक्ष भी साथ दे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

'कानून की नजर में सब होंगे बराबर': बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का मानना है कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है. धार्मिक या जाति के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए. खासकर शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में कानून का नजरिया एक समान होना चाहिए. वर्तमान में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग पर्सनल लॉ हैं, जिससे कानूनी असमानता पैदा होती है. यूसीसी लागू होने पर यह भेद खत्म हो जाएगा. वे कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि एनडीए के सहयोगियों के साथ-साथ विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर साथ देंगे.

अगले सीएम के कंधों पर होगी जिम्मेदारी: पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलने जा रही है. पार्टी नेताओं को लगता है कि अगर उनका मुख्यमंत्री हुआ तो वह एक समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं. यही वजह है कि गुजरात और उत्तराखंड के बाद बिहार में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसे लागू करने की जिम्मेदारी अगले सीएम के कंधों पर होगी.

घोषणापत्र में यूसीसी भी शामिल: साल 1990 से 2014 के बीच बीजेपी के लिए राजनीतिक विस्तार का दौर था. अलग-अलग चुनाव में बीजेपी ने लगातार अपने घोषणापत्र में यूसीसी का समर्थन किया. गठबंधन की मजबूरी की वजह से यूसीसी इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जा सका. साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने एक समान नागरिक संहिता बिल लाने की कोशिश की थी. 2019 में केंद्र की सरकार ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी. उसके बाद से अबतक बीजेपी शासित दो राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है.

बीजेपी का पुराना एजेंडा है यूसीसी: भारतीय जनता पार्टी 'एक देश, एक संविधान, एक निशान' के नारों को लेकर आगे बढ़ रही है. शुरुआती दौर से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्टी के एजेंडे में शामिल है. अब यह धीरे-धीरे यह धरातल पर आ रही है. दो राज्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिए हैं. उत्तराखंड राज्य के बाद गुजरात राज्य में भी समान नागरिक संहिता लागू कर दी है. अब तैयारी बिहार में भी लागू करने की है.

अचानक यूसीसी की चर्चा क्यों?: असल में नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का सीएम होगा, ये तय माना जा रहा है. ऐसे में सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच पार्टी नेताओं ने ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने की कोशिश की है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए इस बार खुलकर सियासी दांव खेलने का मन बना लिया है. उत्तराखंड के बाद हाल में ही गुजरात में भी यूसीसी लागू हो गया है. ऐसे में बिहार में भी मांग उठने लगी है.

पटना: बिहार इन दोनों कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है. बढ़ते जनसंख्या घनत्व और घुसपैठ ने प्रदेश की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है. राज्य के संसाधनों पर घुसपैठियों के कब्जे से पलायन भी बढा है. अब जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे में सत्ता और सत्ता की ताकत पहली बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी. सत्ता हस्तांतरण की आहट के बीच बीजेपी के कई नेता समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं. हालांकि जेडीयू की तरफ से इस पर हाल-फिलहाल में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस पूरी तरह से यूसीसी के खिलाफ है.

असमंजस की स्थिति में जेडीयू: समान नागरिक संहिता को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है. हालांकि सेक्यूलर छवि की वजह से पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को विवादास्पद मानती है. इस सवाल को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने जब जेडीयू के शीर्ष नेताओं से संपर्क साधा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया. पार्टी के एक सीनियर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, 'इस मुद्दे पर अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के स्तर पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या है सहयोगियों की स्टैंड?: एनडीए के बाकी तीन सहयोगी दल समान नागरिक संहिता पर बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं. हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कहना है कि इस पर सहमति से ही आगे बढ़ना चाहिए.

"समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरत है और इसे लागू किया जाना चाहिए. जाति और धर्म के आधार पर लोगों को अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है. हमलोग चाहेंगे कि इसको लेकर सभी वर्गों से बातकर सहमति बनाने का प्रयास हो. अगर बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून आती है तो हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी."- संतोष कुमार सुमन, हम अध्यक्ष सह मंत्री, बिहार सरकार

चिराग और कुशवाहा भी साथ: एलजेपीआर और आरएलएम भी सरकार के साथ नजर आ रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रवक्ता विनीत सिंह कहते हैं, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है. हमलोग इसके पक्ष में हैं लेकिन इसे लागू करने से पहले संबंधित पक्ष की चिंता को भी ध्यान में रखना चाहिए. वहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रवक्ता सुशील कुमार कहते हैं, 'नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही है और अगर फैसला समान नागरिक संहिता लागू करने का है तो हम उसके साथ खड़े होंगे. हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा भी एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं.'

UCC पर नीतीश कुमार की सहमति जरूरी होगी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में समान नागरिक संहिता जरूर लागू होनी चाहिए. वे कहते हैं कि बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है. भविष्य में जब कभी भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी तो उसे वक्त एक समान नागरिक संहिता कारगर साबित होगी. सरकार को कानून लाने और इंप्लीमेंट करने में भी सुविधा होगी.

क्यों जरूरी है यूसीसी?: डॉ. संजय कुमार का कहना है कि बिहार जैसे राज्य में घुसपैठ बड़ी समस्या है. बड़ी संख्या में दूसरे देशों से आकर घुसपैठिए संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं. जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उन्हें चिह्नित किया जा सकेगा और अवैध घुसपैठ को रोकने में सरकार कामयाब हो पाएगी. इसके साथ ही अलग-अलग धार्मिक कानूनों की जगह एक कानून होने से कोर्ट के मामलों में तेजी और स्पष्टता आने के साथ-साथ में न्यायालय पर भी बोझ कम होगा.

पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"धर्म के आधार पर अलग-अलग पर्सनल लॉ अस्तित्व में है और यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा. कानून की नजर में सब बराबर होंगे. इसके अलावे महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा. शादी, तलाक, संपत्ति और भरण-पोषण में महिलाओं को समान और मजबूत अधिकार मिलेंगे. एक समान नागरिक संहिता आ जाने से न्याय व्यवस्था सरल होगी. सामाजिक एकता मजबूत होगी"- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

क्या कहते हैं संविधान विशेषज्ञ?: वहीं, संविधान और कानून के जानकार प्रोफेसर राजीव कहते हैं कि एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाना. चाहिए सुप्रीम कोर्ट भी समय-समय पर अपनी राय व्यक्त कर चुकी है. वे कहते हैं कि उत्तराखंड में से लागू किया गया और बिहार में भी से लागू किया जाना चाहिए. संविधान का जो मैंडेट है, उसका कनफ्लिक्ट पर्सनल लॉ से नहीं होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड की यही मांग है.

"इनफॉर्म सिविल कोड यह कहता है कि भारत के अंदर जितने लोग हैं, या फिर जिनके पर्सनल लॉ है. सबको एक समान किया जाए सिविल मामलों में सबको बराबरी से देखा जाए."- प्रोफेसर डॉ. राजीव, संविधान और कानून के जानकार

कानून के जानकारी प्रोफेसर डॉ राजीव (ETV Bharat)

डॉ. राजीव कहते हैं कि सायरा बानो के निर्णय में तीन तलाक को संवैधानिक घोषित कर दिया गया था. उसी के आधार पर केंद्र की सरकार ने तीन तलाक पर कानून लाया. तीन तलाक पर कानून आने के बाद महिलाओं को अधिकार मिले हैं. अब तलाक आसानी से नहीं दिया जा सकता है और महिलाएं कानून का सहारा ले सकती हैं.

क्या है यूसीसी?: डॉ. राजीव का कहना है यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल मामले में ऐसी व्यवस्था कायम करता है, जो संविधान के साथ चलने की बात करता है. मुस्लिम मैरिज में जो विवाह का प्रावधान है, वह ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि वहां समानता की बात होती है. दूसरी तरफ जहां तलाक की बात होती है तो वहां पर सामान्य नहीं है. तलाक के मामले में हिंदू महिलाओं को अधिक अधिकार मिला हुआ है. यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम साबित होने वाला है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

डॉ राजीव कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हमारा समाज ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली होगा. आपको संविधान में धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से एक्ट करने का अधिकार दिया है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको विवाह, तलाक, एडॉप्शन और सक्सेशन जैसे कानून पर बात करता है. जो लोग इस कानून को लाना चाहते हैं, उसकी भी संकीर्ण समझ है. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी भी संकीर्ण समझ है.

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डॉ राजीव ने बताया कि 2018 में केंद्र की सरकार ने लॉ कमीशन का गठन किया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी सिफारिश भी आई थी. लॉ कमीशन की सिफारिश बेहद लिबरल थी. कमीशन में थर्ड जेंडर को भी विवाह करने का अधिकार दे रखा था. अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है, उसमें सभी धर्म के जो पर्सनल लॉ हैं, उसे नजर में रखते हुए कानून बनाए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी को लेकर की थी टिप्पणी: 1985 में शाह बानो केस मामले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले को चर्चा में ला दिया था. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को राय दी कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, ताकि अलग-अलग पर्सनल लॉ से पैदा असमानता खत्म हो. सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला भी दिया. यह केस एक समान नागरिक संहिता बहस का टर्निंग पॉइंट बना.

सरला मुद्गल केस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी. धर्म बदलकर दूसरी शादी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'यूसीसी की कमी से लोग कानून का गलत फायदा उठा रहे हैं. सरकार को एक समान नागरिक संहिता लागू पर विचार करने पर विचार करना चाहिए.'

जॉन वलामट्टोम केस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करना समय की जरूरत है. सुप्रीप कोर्ट ने अलग-अलग कानूनों को असमानता के पीछे वजह बताया. शायरा बानो केस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में सीधे यूसीसी लागू करने का आदेश नहीं दिया था लेकिन जजों ने कहा कि लैंगिक समानता जरूरी है.

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