Explainer: SC, ST, OBC आयोग तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं?
बीजेपी के कुछ सांसदों ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सवर्ण आयोग बनाने की मांग की है. आखिर क्या है इसका मकसद? रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार
Published : September 3, 2026 at 8:57 PM IST
पटना: बिहार की राजनीति से निकला सवर्ण आयोग का मॉडल अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है. हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने केंद्र सरकार के सामने राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण आयोग बनाने की मांग रखी है. सांसदों का तर्क है कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है तो सामान्य वर्ग की समस्याओं के लिए भी अलग आयोग क्यों नहीं हो सकता?
राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण आयोग की मांग
बीजेपी के कुछ सांसदों ने मोदी सरकार के सामने राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन की मांग उठाई है. इनका कहना है कि देश में पहले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बना हुआ है. ऐसे में सामान्य जातियों के लिए स्वतंत्र आयोग होना चाहिए. सवर्ण समाज के लोगों के अधिकारियों की रक्षा और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण आयोग जरूरी है.
बिहार में 15 साल पहले से सवर्ण आयोग
बिहार देश का पहला राज्य है, जहां सरकार ने सवर्ण आयोग का गठन किया था. सवर्ण समाज के गरीबों के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया था. सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में गरीब सवर्णो को ईडब्ल्यूएस कहा गया और 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया. इसके अलावे वर्तमान में आयोग ने बिहार सरकार को कुछ अन्य सिफारिशें भी की है.
नीतीश कुमार ने किया था गठन
साल 2011 में नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग बनाया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी 2011 को कैबिनेट की मंजूरी दी और 31 जनवरी 2011 को इसका औपचारिक गठन किया गया. इसका आधिकारिक स्वरूप 'उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग' है.
रिपोर्ट के आधार पर मिली छात्रवृत्ति
साल 2011 में गठित आयोग ने रिपोर्ट भी दी थी और सरकार ने उसे लागू भी किया था. आयोग में सरकार से सिफारिश की थी कि अगड़ी जाति के अंदर गरीबों को चिह्नित किया जाए. उस आधार पर सरकार उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कदम उठाए. साल 2015 में सरकार ने आयोग के सिफारिश को मान लिया था और ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले छात्रों को जाति प्रमाण पत्र दिया जाने लगा. साथ ही साथ सरकार की ओर से छात्रवृत्ति की राशि भी मिलने लगी.
2025 में सवर्ण आयोग का पुनर्गठन
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2025 में सवर्ण आयोग का दोबारा गठन किया गया. बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावे दयानंद राय, जय कृष्ण झा और राजकुमार सिंह को सदस्य बनाया गया. यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत आयोग में कुल पांच पदाधिकारी आयोग में हैं. इनका कार्यकाल तीन वर्ष का है.
हर जिले में बने निशुल्क छात्रावास
वर्तमान में कार्यरत आयोग में भी सरकार से सिफारिश की है. आयोग की ओर से सुझाव दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले छात्र और छात्राओं के लिए निशुल्क छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए. जहां 100 की संख्या में छात्र और छात्राएं रह सके.
इसके अलावे जो छात्र पहली परीक्षा पास कर ले, उन्हें ₹50000 से लेकर ₹100000 मेंस की पढ़ाई के लिए मदद की जाए. छात्रों के लिएनिशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाए. जो छात्र सफल न हो सके, उन्हें कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दी जाए. पूरी व्यवस्था का संचालन पीपीपी मोड के तहत हो.
बिहार में सवर्ण आयोग के कार्य
वर्तमान आयोग की ओर से अभी सिफारिश की गई है कि आरक्षित वर्ग में पुरुष महिला की उम्र सीमा असमान है, अर्थात पुरुषों का 37 और महिला का 40 है. ईडब्ल्यूएस के पुरुष की उम्र सीमा को बढ़ाकर 40 किया जाना चाहिए. पहले ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले छात्रों के लिए आरक्षण सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष के लिए बनता था लेकिन आयोग के हस्तक्षेप के बाद 1 साल के लिए बनने लगा. भारतीयों में तीन से चार प्रतिशत कोटा ही भर पता था लेकिन आयोग के पल के बाद 10% का कोटा भर पा रहा है.
क्या है सवर्ण आयोग का मकसद?
आयोग का मूल उद्देश्य सवर्ण समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर तबके की स्थिति का अध्ययन करना और सरकार को नीतिगत सुझाव देना है. आयोग का काम सिर्फ शिकायत सुनना नहीं, बल्कि सर्वे, अध्ययन और सरकार को सुझाव देना भी है. गरीब सवर्ण परिवारों की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और ईडब्ल्यूएस से जुड़ी दिक्कतों जैसे मुद्दे इसके दायरे में आते हैं.
क्या संवैधानिक दर्जा प्राप्त है?
बिहार का सवर्ण आयोग संवैधानिक आयोग नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कार्यकारी निकाय है. इसके विपरीत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है. जिस किसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हासिल होता है, उसके पास न्यायिक शक्तियां निहित होती हैं और वह समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने में सहायक साबित होते हैं.
संवैधानिक आयोग में निहित है न्यायिक शक्तियां
संवैधानिक आयोगों को कई महत्वपूर्ण अधिकार हासिल हैं. मसलन, जांच के दौरान वे गवाहों को बुला सकते हैं, दस्तावेज तलब कर सकते हैं, हलफनामे पर साक्ष्य ले सकते हैं और सरकारी रिकॉर्ड मंगा सकते हैं. ये अधिकार सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों के दायरे में आते हैं. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को बड़े नीतिगत मामलों में संबंधित आयोग से परामर्श करना होता है.
राष्ट्रीय सवर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलेगा?
फिलहाल यह तय नहीं है. सांसदों की मांग अगर आगे बढ़ती है तो केंद्र के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आयोग को केवल वैधानिक या कार्यकारी संस्था बनाया जाए, अथवा संविधान में संशोधन कर संवैधानिक दर्जा दिया जाए. संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद के जरिए संविधान में प्रावधान करना होगा. ऐसा हुआ तो आयोग को व्यापक अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन मौजूदा समय में राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन और उसके अधिकारों को लेकर कोई अंतिम संवैधानिक व्यवस्था नहीं है.
आरक्षण से जुड़े मामलों को भी देखेगा?
बिहार का सवर्ण आयोग अपने मौजूदा स्वरूप में आरक्षण तय करने वाला आयोग नहीं है. इसका फोकस आर्थिक-सामाजिक स्थिति, विकास और सामान्य वर्ग के कमजोर तबके की समस्याओं पर है. ईडब्ल्यूएस से जुड़े लाभों तक पहुंच और उनकी दिक्कतों पर आयोग सुझाव दे सकता है, लेकिन आरक्षण नीति बनाने या बदलने का अधिकार अपने सवर्ण आयोग को हासिल नहीं है.
राष्ट्रीय सवर्ण आयोग को लेकर विमर्श:
बिहार का प्रयोग अब करीब डेढ़ दशक पुराना है. आयोग बना, रिपोर्ट और सुझाव भी आए लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू करने की गति को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर यदि नया आयोग बनाया जाता है तो उसके अधिकार संसद द्वारा तय किए जाएंगे. इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रीय सवर्ण आयोग आरक्षण की समीक्षा या सिफारिश करने की शक्ति रखेगा.
'राष्ट्रीय स्तर पर भी सवर्ण आयोग बने'
बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि सवर्ण समुदाय के हालात को बेहतर बनाने के लिए आयोग सरकार को सुझाव दे रही है. राज्य सरकार ने कुछ सुझाव को लागू भी किया है. हम मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सवर्ण आयोग का गठन हो और उसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाए.
"मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी ने सवर्ण आयोग का गठन किया था. दूसरी बार सवर्ण आयोग का गठन हुआ है और आयोग ने बेहतर नतीजे दिए हैं. हमारी पहल पर हर जिले में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हर प्रमंडल में हम लोगों से संवाद कर चुके हैं. इसे जिला स्तर पर ले जाने की तैयारी है."- महाचंद्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार
क्या मोदी सरकार लेगी फैसला?
वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि वर्तमान में सवर्ण समाज केंद्र की सरकार को लेकर नाराज है और देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. केंद्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर भी दिख रही है. राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव से पहले सवर्ण मतदाताओं को साधना भाजपा के लिए चुनौती भी है.
"राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण आयोग का गठन हो इसकी चर्चा भी की जा रही है. संभव है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार आयोग के गठन की प्रक्रिया को पूरी कर ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सांसदों ने इस बाबत अनुरोध भी किया है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
राज्यों के चुनाव से पहले संभव
वहीं, राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का मानना है कि बिहार समेत देश के कई राज्यों में जाति आधारित राजनीति होती रही है. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी जाति आधारित राजनीति होती रही है. अब जबकि राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो वैसे स्थिति में केंद्र सवर्ण राजनीति को अपनी ओर लाना चाहती है. राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी भी जरूर इस पर गंभीरता से विचार कर सकती है.
"अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग की तर्ज पर सवर्ण आयोग के गठन की मांग भी उठने लगी है. केंद्र सरकार पूरे मसले पर गंभीर भी है. ऐसे में बिहार मॉडल पर सरकार आगे बढ़ाने की तैयारी में है. जल्दी ही कुछ नया होता दिख सकता है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक
बिहार में 10% सवर्ण आबादी
बिहार में हिंदू सवर्णों की संख्या 10.8 फीसदी है. जिसमें सबसे अधिक ब्राह्मण 3.86 प्रतिशत है, जबकि राजपूत 3.45 फीसदी है. वहीं भूमिहार 2.89 प्रतिशत है. सबसे कम 0.60% आबादी कायस्थ (लाला) जाति की है.
बिहार में 25 फीसदी सवर्ण गरीब
2023 की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों में 25 प्रतिशत आबादी गरीब है. इनमें सबसे अधिक 27.58% भूमिहार गरीब हैं. उसके बाद 25.32 फीसदी ब्राह्मण और 24.89 प्रतिशत राजपूत भी गरीब हैं. वहीं कायस्थों में गरीबी 13.83% है.
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