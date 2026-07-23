20 जुलाई के संसद मार्च की एनआईए जांच की मांग, हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था और उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है
Published : July 23, 2026 at 12:03 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर 20 जुलाई के संसद मार्च की एनआईए जांच की मांग की गई है. हाईकोर्ट इस याचिका पर कल यनि 24 जुलाई को सुनवाई करेगी. आज इस याचिका को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.
मेंशनिंग के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील बरुण कुमार सिन्हा ने मेंशन करते हुए कहा कि ये तथाकथित छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है. इस आंदोलन से पूरी दिल्ली बंधक बन गई है. सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं जिससे दिल्ली के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उसके बाद कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.
याचिका अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर का आंदोलन राजनीति से प्रेरित था और उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं. ये प्रदर्शन असली छात्रों का प्रदर्शन नहीं था बल्कि इसके पीछे व्यापक साजिश थी, याचिका में अग्रवाल ने इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है. याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसकी जांच एनआईए को सौंपी जाए ताकि हिंसा और तोड़फोड़ के पीछे कौन लोग हैं इसका पता लगाया जा सके.
ये भी पढ़ें-