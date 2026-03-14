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क्या इंडक्शन पर खाना बनाना पड़ेगा महंगा? समझें बिजली खपत का पूरा गणित

बिहार में LPG गैस की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हे की मांग तेजी से बढ़ गई है. जानें किसमें सस्ता पड़ता है खाना बनाना.

Demand for induction in Bihar
इंडक्शन चूल्हे की मांग में भारी उछाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 5:34 PM IST

11 Min Read
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गोपालगंज/मुंगेर/गया: बिहार में गैस सिलेंडर की अनिश्चितता के कारण लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं. इसके कारण गोपालगंज, मुंगेर और गया में इंडक्शन चूल्हों की मांग काफी बढ़ गई है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई स्थानों पर स्टॉक खत्म हो गया है. वहीं इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल से पहले लोगों को इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि बिजली का बिल कितना आएगा?

इंडक्शन चूल्हे की मांग में उछाल: पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. इस संकट ने लोगों को खाना पकाने के वैकल्पिक साधनों की ओर मुड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में इंडक्शन चूल्हे की मांग में अप्रत्याशित उछाल आया है.

गोपालगंज से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

गोपालगंज में पांच गुना बढ़ी डिमांड: गोपालगंज शहर के मुख्य बाजारों जैसे घोष मोड़, मौनिया चौक और पुरानी चौक स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर इंडक्शन चूल्हा खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है. दुकानदारों का कहना है कि पिछले चार पांच दिनों में मांग चार से पांच गुना बढ़ गई है. आलम यह है कि कई नामी ब्रांड्स के स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गए हैं.

"दो तीन दिन से रसोई गैस के लिए लाइन में लग रहे थे, लेकिन मिला नहीं. इसलिए इंडक्शन चूल्हा खरीदने आए हैं. गैस की किल्लत के कारण परेशानी हो रही है."- आकाश कुमार, ग्राहक

इंडक्शन चूल्हों की कीमतों में उछाल: दुकानदारों का कहना है कि लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में नए ऑर्डर दिए हैं, लेकिन आपूर्ति में देरी के कारण मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है. मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर का असर कीमतों पर भी साफ दिख रहा है. जो इंडक्शन चूल्हा पहले 1,800 से 2,500 रुपये के बीच आसानी से उपलब्ध था, अब उसकी कीमत में 300 से 500 रुपये तक की वृद्धि हो गई है.

Demand for induction in Bihar
गोपालगंज में इंडक्शन की भारी मांग (ETV Bharat)

कैंटीन, ढाबे के लिए भी उपयोगी: कारोबारी का कहना है कि इंडक्शन चूल्हे की कीमत 2500 रुपये से लेकर करीब 4500 तक है.1900 वॉट, 2000 वॉट यानी ज्यादा क्षमता वाले इंडक्शन चूल्हे की ज्यादा डिमांड है. इनका इस्तेमाल ज्यादा खाना बनाने में भी किया जा सकता है. इनका उपयोग कैंटीन, ढाबे, रेस्तरां में भी किया जा सकता है, जबकि घरों के लिए महज 1200 से 1500 वॉट के इंडक्शन चूल्हे भी बाजार में मौजूद हैं.

"गैस संकट होने से पहले महीने भर में दो से तीन इंडक्शन चूल्हे बिक पाते थे, लेकिन 80 प्रतिशत लोग इंडेक्शन के लिए ही दुकान पर पहुंच रहे हैं. एक दिन में 70 से ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं. आने वाले दिनों में डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है. फिलहाल तो इंडक्शन चूल्हे का स्टॉक खत्म हो चुका हैं, लेकिन हम लोगों ने और ऑर्डर कर दिया है. जल्द ही इंडक्शन आ जाएगा. अगर हालात नहीं सुधरे तो बाजार में इनकी कमी हो सकती है."- इशार अहमद, दुकानदार

ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी: उपभोक्ता मजबूरी में ऊंची कीमतों पर भी इन्हें खरीदने को तैयार हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां गैस की होम डिलीवरी ठप होने के कारण लोग लकड़ी के चूल्हों या बिजली के विकल्पों पर निर्भर हो गए हैं. स्थानीय स्तर पर गैस वितरण के नए नियमों और आपूर्ति में आई तकनीकी बाधाओं को इस किल्लत का मुख्य कारण बताया जा रहा है.

ऑनलाइन भी नहीं मिल रहे इंडक्शन: अधिकारियों के अनुसार, आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत मिलती नहीं दिख रही है. बिजली बिल बढ़ने की चिंता के बावजूद, भूखे रहने से बेहतर लोग इंडक्शन चूल्हे को ही इस समय का सबसे सटीक समाधान मान रहे हैं. इंडक्शन की मांग सिर्फ बाजारों में ही नहीं है, बल्कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल पर भी बढ़ी है. ऐसे में ऑनलाइन में भी इसकी उपलब्धता नहीं है.

गया में 1500 का इंडक्शन 3500 रुपये में: गया में भी इंडक्शन की मांग बढ़ी है. इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में आने वाले ग्राहकों में हर दूसरा-तीसरा इंडक्शन की खरीदारी कर रहा है.गया के रहने वाले अमन आनंद उर्फ मिश्रा जी ने इंडक्शन की खरीदारी की है. इन्होंने पहले इंडक्शन की खरीदारी ऑनलाइन करनी चाही. फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर सर्च किया, लेकिन ऑनलाइन खरीददारी के लिए इंडक्शन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में कई दुकान भटकने के बाद उन्हें इंडक्शन हाथ लगा. लेकिन 1500 का इंडक्शन उन्होंने 3500 में खरीदा है.

"हमारे यहां घरेलू गैस का शॉर्टेज हो गया. इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढने लगे. विचार आया कि इंडक्शन सबसे अच्छा विकल्प होगा. 1500 से 2000 की कीमत वाला इंडक्शन आज 3000 से ₹4000 तक में मिल रहा है. वह भी कई दुकान घूमने के बाद ही इंडक्शन मिल पा रहा है."- अमन आनंद उर्फ मिश्रा जी, गया निवासी

इंडक्शन का स्टॉक खत्म: अब घर-घर में इंडक्शन पहुंच रहा है. यही वजह है कि इंडक्शन की भी कीमत बढ़ गई है. एक ओर घरेलू गैस की किल्लत परेशनी का सबब बनी हुई है, तो दूसरी ओर इंडक्शन भी अब किल्लत के तौर पर ही दिख रही है. ऑनलाइन शॉपिंग से जहां यह गायब हो गई है. वहीं, बाजारों से भी धीरे-धीरे इसका स्टॉक कम होता जा रहा है.

"गया से लेकर दिल्ली तक यही स्थिति बनी हुई है. इंडक्शन की बिक्री चरम पर पहुंच गई है. हमें खुशी है, कि हमारे यहां जो पेंडिंग माल था, वह निकल गया है. अब नया माल भी आ रहा है और तुरंत निकल जा रहा है. इस तरह देखें तो इंडक्शन की अब चल पड़ी है. इंडक्शन ब्लैक में मिले या महंगे में इसकी खरीदारी करने वाले रुक नहीं रहे हैं."- सोहेब, इंडक्शन बेचने वाले दुकानदार

मुंगेर में भी बढ़ी मांग: मुंगेर के इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भी इंडक्शन चूल्हे की बिक्री अचानक बढ़ गई है. दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ग्राहक इंडक्शन चूल्हा खरीदने पहुंच रहे हैं. दुकानदार अमन कुमार ने बताया कि पहले की अपेक्षा मांग काफी बढ़ गई है. वहीं दुकान पर इंडक्शन चूल्हे की खरीदारी करने पहुंचे ग्राहक आशुतोष कुमार सिंह,संजय बबलू सहित अन्य ने कहा कि गैस की संभावित कमी और बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

मुंगेर से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

"पहले कभी-कभी ही लोग इंडक्शन चूल्हा खरीदने आते थे, लेकिन अभी गैस की किल्लत की चर्चा के बाद रोज काफी ग्राहक आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि अगर गैस नहीं मिले तो खाना बनाने में परेशानी न हो,इसलिए इंडक्शन ले रहे हैं."- अमन कुमार,दुकानदार

"अभी गैस को लेकर बहुत चर्चा चल रही है और गैस के लिए गुदामो पर लंबी-लंबी लाइन भी लग रही है, इसलिए हमने सोचा कि इंडक्शन चूल्हा ले लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसी पर खाना बना सकें."- आशुतोष कुमार सिंह, ग्राहक

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील: वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा लगातार सोशल मीडिया सहित प्रेसवार्ता के माध्यम से लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है. लेकिन गैस को लेकर बनी अनिश्चितता का असर अब साफ तौर पर बाजार और लोगों की खरीदारी की आदतों में दिखाई देने लगा है.

Demand for induction in Bihar
मुंगेर में इंडक्शन की शॉर्टेज (ETV Bharat)

1 घंटे के इस्तेमाल पर 2 यूनिट बिजली खर्च: इंडक्शन चूल्हे आम तौर पर 1200 वॉट से 2000 वॉट की पावर के होते हैं. इसपर खाना बनाने का खर्च आपके इंडक्शन की पावर रेटिंग और खाना पकाने के तापमान पर निर्भर करता है. आमतौर पर 2000 वॉट का इंडक्शन अधिकतम सेटिंग पर एक घंटे में लगभग दो यूनिट खर्च कर सकता है.

कितना आ सकता है बिजली का बिल: इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके इलाके में बिजली की कीमत 8 रुपये प्रति यूनिट है और एक घंटे में दो यूनिट बिजली का खर्च होता है. ऐसे में 2 × 8 = 16 रुपये प्रति घंटा. यानी अगर आप एक घंटे इंडक्शन पर खाना बनाते हैं तो बिजली का खर्च लगभग 16 रुपये आएगा.

LPG में कितना होता है खर्च?: वहीं एलपीजी की बात करें तो भारत में घरेलू उपयोग के लिए आमतौर पर 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. मान लेते हैं कि घरेलू 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 1010 रुपये है. अगर हमें 1 घंटे में खर्च जानना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक किलो गैस की कीमत निकालनी होगी. एक किलो गैस की कीमत = सिलेंडर की कीमत ÷ कुल वजन.

1 घंटे के लिए 22 रुपये तक का खर्च: ऐसे में 1010 ÷ 14.2 = 71.12 रुपये यानी एक किलो गैस की कीमत करीब 71.12 रुपये होगी. एक सामान्य दो बर्नर गैस स्टोव में अगर दोनों बर्नर चल रहे हों तो लगभग 0.30 किलो गैस प्रति घंटा खर्च हो सकती है. ऐसे में 0.30 × 71.12 = 21.336 रुपये. गैस चूल्हा लगातार एक घंटा चलता है तो लगभग 21 से 22 रुपये की गैस खर्च होती है.

LPG के मुकाबले 30-40 फीसदी सस्ता: कुल मिलाकर देखें तो एलपीजी के मुकाबले इंडक्शन पर खाना पकाना लगभग 30 से 40% तक सस्ता पड़ता है. इसका मुख्य कारण इंडक्शन की हाई एनर्जी एफिशिएंसी और एलपीजी की बढ़ती कीमतें हैं.

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गोपालगंज में इंडक्शन की भारी मांग (ETV Bharat)

ऐसे भी समझें खर्च का गणित: एक औसत परिवार 2 घंटे रोजना खाना पकाता है. पटना में 14.2 किलों वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1002.50 रुपये है. एक सामान्य परिवार को महीने में करीब 1.5 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. इसका खर्च 1500 से 1600 रुपये के बीच होगा. 2000W के इंडक्शन पर रोज 2 घंटे खाना पकाने से करीब 120 यूनिट बिजली खर्च होगी. बिहार में घरेलू बिजली की दर 6-8 रुपये प्रति यूनिट मानकर चलें तो महीने का बिल लगभग 720 -960 रुपये के बीच आएगा.

इंडक्शन में कैसे बनता है खाना?: इंडक्शन के कांच के टॉप के नीचे एक कॉपर कॉइल होती है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो यह कॉइल एक मैग्नेटिक फिल्ड बनाती है. इससे सीधे बर्तन के बेस में गर्मी पैदा करता है, जिससे बर्तन गर्म होता है. जबकि चूल्हे की ऊपरी सतह ठंडी रहती है. इंडक्शन के लिए वहीं बर्तन काम करेंगे जिनका तल फेरोमैग्नेटिक (लोहा या स्टील) का हो. बर्तन को चूल्हे के ऊपर बने गोल घेरे के बीच में रखा जाता है.

LPG संकट का कारण: बिहार सहित पूरे भारत में मार्च 2026 में LPG की कमी का मुख्य कारण मध्य पूर्व में जारी युद्ध और उसके कारण वैश्विक सप्लाई चेन का बाधित होना है. गैस खत्म होने की अफवाहों के कारण लोग जरूरत न होने पर भी सिलेंडर बुक कर रहे हैं. इससे बुकिंग सिस्टम और सर्वर पर दबाव बढ़ा गया है.

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