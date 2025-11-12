ETV Bharat / bharat

यूपी और उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर दर्ज मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर दर्ज मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट दूसरे राज्यों में दर्ज एफआईआर को लेकर कोई दिशानिर्देश कैसे जारी कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, वे कानूनी विकल्प आजमा सकते हैं.

याचिका रजा एकेडमी के प्रतिनिधि और मुस्लिम स्टूडेंट आर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुजात अली ने दायर की थी. इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति को लेकर झूठे एफआईआर दर्ज किए गए हैं. जो लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए थे वे केवल अपने धार्मिक त्यौहार पर अपने विश्वास को दर्शा रहे थे. लेकिन बिना किसी स्वतंत्र साक्ष्यों के हाथों में पोस्टर लेने वालों के खिलाफ दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश और शांति भंग करने का मामला दर्ज कर दिया गया.