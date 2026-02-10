ETV Bharat / bharat

PM मोदी की डिग्री के खुलासे की मांग केवल सनसनी पैदा करने के लिए की जा रही है- दिल्ली यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने वाली याचिका केवल सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को तीन हफ्ते में अपनी आपत्ति दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

आज सुनवाई के दौरान मेहता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की. वो याचिका दाखिल करने में देरी और याचिका के गुणों पर जवाब दाखिल करेंगे. इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि अगर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि वे जवाब दाखिल करेंगे तो कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए. इसका मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि वे इस मामले में पेश हो रहे हैं. नोटिस जारी करने के आदेश के जरिये वे सनसनी पैदा करना चाहते हैं. तब शादान फरासत ने कहा कि याचिका दायर करने में थोड़ा ही देर हुआ है जिसे कोर्ट माफ कर सकती है. इस पर मेहता सहमत नहीं हुए. उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को तीन हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया.



बता दें कि 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं तय समय सीमा के बाद दाखिल की गई हैं. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो देर से याचिकाएं दाखिल करने पर अपनी आपत्ति दाखिल करें. याचिका दायर करने वालों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और वकील मोहम्मद इरशाद शामिल हैं. इन याचिकाकर्ताओं ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है.



बता दें कि जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने 25 सितंबर 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से दायर याचिका मंजूर करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया था. सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि वो कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को नहीं. दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक वैसे छात्र की डिग्री मांगी जा रही है जो आज देश का प्रधानमंत्री है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी हर साल का रजिस्टर मेंटेंन करती है। मेहता ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को डिग्री नहीं दिखाया जा सकता है.