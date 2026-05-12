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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भारत में भी प्रसारण की मांग, प्रसार भारती को नोटिस जारी

याचिका में मांग की गई है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के जरिये किया जाए.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भारत में भी प्रसारण की मांग
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भारत में भी प्रसारण की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 8:51 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण की मांग करने वाली याचिक पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते करने का आदेश दिया.

याचिका वकील अवधेश बैरवा ने दायर किया है. याचिका में मांग की गई है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के जरिये किया जाए. याचिका में मांग की गई है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच, क्वार्टर फाईनल , सेमी फाइनल और फाइनल मैचों का प्रशासन फ्री टू एयर प्लेटफार्म पर होना चाहिए. याचिका में मांग की गई है कि सार्वजनिक प्रसारक को फीफा वर्ल्ड कप के सभी 104 मैचों के प्रसारण का राईट हासिल करने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं. ये 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा. याचिका में कहा गया है कि भारत में फीफा वर्ल्ड कप मैचों का सबसे बड़ा दर्शक समूह है. 2022 में हुए फीफा वर्ल्ड कप को भारत में 745.7 मिलीयन लोगों ने देखा था. इसके बावजूद भारत के किसी भी प्रसारक ने इन मुकाबलों के भारत में प्रसारण के लिए कोई अधिकार हासिल नहीं किया है. अगर ऐसा हुआ तो इस खेल आयोजन की सूचना पाने से देश के नागरिक वंचित हो जाएंगे. याचिका में कोर्ट से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की गई है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से ही शुरु होने वाला है.

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