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दिल्ली: मामूली विवाद ने ली जान, पुलिसकर्मी की गोली से डिलीवरी बॉय की मौत, एक अन्य घायल

आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है ( सांकेतिक फोटो, ETV BHARAT )