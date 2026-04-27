दिल्ली: मामूली विवाद ने ली जान, पुलिसकर्मी की गोली से डिलीवरी बॉय की मौत, एक अन्य घायल
बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी नशे की हालत में था और विवाद बढ़ने पर उसने अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चला दी.
Published : April 27, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में मामूली कहासुनी के बाद दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल ने फायरिंग कर दी. इस घटना में एक डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना ने पुलिस की कार्यशैली व कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
फूड डिलीवरी ब्वॉय की गोली लगने से मौत
वारदात द्वारका जिले के जाफरपुर कलां इलाके में हुई. मृतक की पहचान फूड डिलीवरी करने वाले 21 वर्षीय पांडव कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पांडव अपने एक दोस्त के साथ सड़क किनारे खड़ा था, तभी पास में चल रही एक बर्थडे पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. इसी दौरान दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज वहां पहुंचा. आरोप है कि वह नशे की हालत में था और विवाद बढ़ने पर उसने अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चला दी. गोली पांडव कुमार के सीने में लगी और आर-पार हो गई. गोली के पार जाने से पीछे खड़े पांडव कुमार के साथी कृष्ण भी घायल हो गए.
Delhi: On the killing of Zomato delivery boy and injuring other in a shooting, Krishna, Meena Devi, Mother of Deceased Victim says, ''What has happened? He had come for the birthday and was returning from it when he was killed. He was the only earning member of the family. What… pic.twitter.com/OGC08nH7wa— IANS (@ians_india) April 26, 2026
मृतक के दोस्त को भी लगी गोली
घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पांडव कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण का इलाज जारी है. उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घटना के बाद से आरोपी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात था. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच जारी है.
प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि विवाद बेहद मामूली बात से शुरू हुआ था. ये भी सामने आया है कि शोर-शराबे को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके अतिरिक्त मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.
आरोपी पुलिसकर्मी शराब के नशे में था या नहीं, की जा रही जांच
फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. यह भी जांच का विषय है कि आरोपी घटना के समय शराब के नशे में था या नहीं. उसने किन परिस्थितियों में गोली चलाई. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है. वे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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