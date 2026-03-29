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आंध्र प्रदेश में डिलीवरी बॉय 30 एलपीजी सिलेंडर लेकर फरार

नवी मुंबई में LPG सिलेंडर लेने के लिए लोग गैस एजेंसी पर जमा हुए ( file photo-PTI )

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण चल रहे एलपीजी संकट के बीच, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक गैस डिलीवरी बॉय कथित तौर पर कई सिलेंडर चुराकर भाग गया. उसने फ्यूल की बढ़ती मांग का फायदा उठाया.

शनिवार को गजुवाका पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, यह घटना चिनगंत्याडा स्थित मणिकांता गैस एजेंसी में हुई. सर्कल इंस्पेक्टर अलाहारी पार्थसारथी के अनुसार, वाई. अप्पा राव पिछले दो सालों से एजेंसी में गैस डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था.

समय के साथ उपभोक्ताओं के साथ बनाए भरोसे का इस्तेमाल करते हुए, अप्पा राव ने कथित तौर पर गैस सिलेंडर डिलीवर करने के बहाने उनसे ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) इकट्ठा किए. हालांकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि ओटीपी मिलने के बावजूद, उसने असल में कई उपभोक्ताओं को भरे हुए सिलेंडर डिलीवर नहीं किए.

जब ओटीपी बताने के बाद भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिले, तो उन्हें शक हुआ और वे गैस एजेंसी में पूछने गए. एजेंसी के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके रिकॉर्ड के हिसाब से सिलेंडर पहले ही डिलीवर हो चुके हैं. इससे उपभोक्ता हैरान और कन्फ्यूज हो गए.