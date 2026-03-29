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आंध्र प्रदेश में डिलीवरी बॉय 30 एलपीजी सिलेंडर लेकर फरार

विशाखापत्तनम में डिलीवरी बॉय एलपीजी के 30 सिलेंडर लेकर गायब हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

People gathered at a gas agency in Navi Mumbai to get LPG cylinders.
नवी मुंबई में LPG सिलेंडर लेने के लिए लोग गैस एजेंसी पर जमा हुए (file photo-PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 29, 2026 at 8:00 PM IST

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विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण चल रहे एलपीजी संकट के बीच, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक गैस डिलीवरी बॉय कथित तौर पर कई सिलेंडर चुराकर भाग गया. उसने फ्यूल की बढ़ती मांग का फायदा उठाया.

शनिवार को गजुवाका पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, यह घटना चिनगंत्याडा स्थित मणिकांता गैस एजेंसी में हुई. सर्कल इंस्पेक्टर अलाहारी पार्थसारथी के अनुसार, वाई. अप्पा राव पिछले दो सालों से एजेंसी में गैस डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था.

समय के साथ उपभोक्ताओं के साथ बनाए भरोसे का इस्तेमाल करते हुए, अप्पा राव ने कथित तौर पर गैस सिलेंडर डिलीवर करने के बहाने उनसे ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) इकट्ठा किए. हालांकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि ओटीपी मिलने के बावजूद, उसने असल में कई उपभोक्ताओं को भरे हुए सिलेंडर डिलीवर नहीं किए.

जब ओटीपी बताने के बाद भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिले, तो उन्हें शक हुआ और वे गैस एजेंसी में पूछने गए. एजेंसी के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके रिकॉर्ड के हिसाब से सिलेंडर पहले ही डिलीवर हो चुके हैं. इससे उपभोक्ता हैरान और कन्फ्यूज हो गए.

इस बीच, अप्पा राव गायब हो गया और उसका मोबाइल फोन बंद मिला. धोखाधड़ी का एहसास होने पर, एजेंसी मैनेजमेंट ने गजुवाका पुलिस से संपर्क किया और एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के अनुसार, अप्पा राव लगभग 30 गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गया और ग्राहकों से लिए गए 13,000 रुपये भी जमा नहीं किए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी का पता लगाने और चोरी हुए सिलेंडर बरामद करने के लिए जांच शुरू कर दी है. यह घटना इस बात पर जोर देती है कि उपभोक्ताओं को ओटीपी शेयर करते समय सावधानी बरतने और डिलीवरी करने वाले के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, खासकर ज़्यादा डिमांड के समय.

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