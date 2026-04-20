परिसीमन, SIR, ONOE से BJP को मदद मिलेगी, कांग्रेस इनका मुकाबला करेगी: CWC सदस्य
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए 'संविधान बचाओ' अभियान को जारी रखेगी.
Published : April 20, 2026 at 7:24 AM IST
नई दिल्ली: लोकसभा सीटों का अनुचित परिसीमन, राज्यों में मतदाता सूचियों का विवादास्पद और गहन संशोधन और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का पेचीदा मुद्दा ये सभी देश की राजनीति में बीजेपी का वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुनियोजित प्रयास थे. कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों ने रविवार को यह बात कही और कहा कि यह पुरानी पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों ने आगे कहा कि संविधान को बचाने की इस पुरानी पार्टी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. हालाँकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने केंद्र के उस हालिया कदम को नाकाम करने में सफलता हासिल कर ली है, जिसके तहत 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के अनुसार संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की आड़ में लोकसभा सीटों का अनुचित परिसीमन करने की कोशिश की जा रही थी.
कांग्रेस के नेतृत्व वाले I.N.D.I.A. गठबंधन ने 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल को एकजुट होकर हरा दिया. यह बिल 2029 तक लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने से जुड़ा था. यह संविधान संशोधन बिल 2011 की जनगणना के आधार पर मौजूदा संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से भी जुड़ा था, और इसके तहत संसद के निचले सदन में हर राज्य के पास मौजूद सीटों में सीधे-सीधे 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी थी. विपक्ष ने आरोप लगाया कि 50 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी का सुझाव सरकार ने मौखिक रूप से दिया था और संविधान संशोधन बिल में इसका कोई जिक्र नहीं था.
बिल के पास न होने से नाराज पीएम मोदी ने विपक्ष पर देश की महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया. विपक्ष ने पलटवार करते हुए सरकार से पूछा कि 2023 में पास हुए कानून को लागू करने के लिए उन्होंने तीन साल तक इंतजार क्यों किया, और पीएम से आग्रह किया कि वे अब इस कानून को लागू करें और लोकसभा की 543 सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करें.
विपक्ष ने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यह अच्छी तरह जानते हुए भी संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी कि लोकसभा में इस कानून को पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत उसके पास नहीं है और कहा कि भगवा पार्टी इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेना चाहती है.
बीजेपी ने कहा है कि वह विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए एक अभियान चलाएगी. वहीं विपक्ष ने भी महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर अपना अभियान शुरू कर दिया है.
कांग्रेस कार्य समिति सदस्य बीके हरि प्रसाद ने कहा कि केंद्र का गलत परिसीमन, राज्यों में वोटर लिस्ट का विवादित 'समरी इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) और बीजेपी की 'एक देश, एक चुनाव' नीतियां इन सबका मकसद देश की राजनीति में भगवा पार्टी का दबदबा बनाए रखना है.
हरि प्रसाद ने ईटीवी भारत से कहा, 'परिसीमन, एसआईआर और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे मुद्दे अलग-थलग सुधार नहीं हैं. ये चुनावी मैदान को बदलने, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को कमजोर करने और देश की राजनीति में बीजेपी के स्थायी राजनीतिक दबदबे वाली व्यवस्था बनाने के लिए सोची-समझी चालें हैं. सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस खेल को भांप लिया और इस कदम का कड़ा विरोध किया.'
उन्होंने कहा, 'विपक्ष का एकजुट रुख संविधान को बचाने के लिए किए गए संगठित संघर्ष की जीत थी. यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. यह संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह विचारधाराओं की लगातार चल रही लड़ाई है. लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के इस संघर्ष में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भूमिका भविष्य में निर्णायक होगी.'
कांग्रेस कार्य समिति सदस्य ने कहा कि राज्यों में विवादित एसआईआर की वजह से लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए और इसे इस तरह से किया गया कि वोटरों के वोट देने के अधिकार ही छीन लिए गए. वे लोग तो बस अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए इधर-उधर भागते ही रह गए.
उन्होंने कहा,'हमने देखा है कि 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लेने वाले वोटरों को बड़े पैमाने पर बाहर कर दिया गया. यह किस तरह का संशोधन है? हमारे नेता ने कई राज्यों में वोटों की चोरी का पर्दाफ़ाश किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हम एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे.'
उन्होंने कहा, 'एक देश, एक चुनाव' की बात तो बहुत बड़ी लगती है, जबकि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों का मौजूदा दौर भी एक ही तारीख पर एक साथ नहीं करवाया जा सका.' असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को हुए. तमिलनाडु में चुनाव 23 अप्रैल को होंगे. पश्चिम बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे. सभी नतीजे 4 मई को आएंगे.
कांग्रेस कार्य समिति सदस्य सदस्य जितेंद्र सिंह ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस पुरानी पार्टी की लड़ाई राहुल गांधी के 'संविधान बचाओ' अभियान के तहत जारी रहेगी. इसमें कोई शक नहीं है कि परिसीमन, एसआईआर और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' इन सबका मकसद देश की राजनीति में बीजेपी का दबदबा बनाए रखना है.
वे एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष कमजोर पड़े. हमारे नेता ऐसी चालों के खिलाफ लड़ रहे हैं. हम ऐसी योजनाओं का विरोध करते रहेंगे.' कांग्रेस कार्य समिति सदस्य जो असम के लिए एआईसीसी प्रभारी भी हैं, ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की वोटर लिस्ट में हाल ही में किए गए विशेष संशोधन और उससे पहले विधानसभा सीटों के परिसीमन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह सब इस तरह से किया गया है जिससे सत्ताधारी एनडीए को फायदा हो.
सिंह ने कहा,'असम में एसआर, एसआईआर से भी ज़्यादा बुरा था. इसे साफ तौर पर विपक्ष को निशाना बनाने और बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया था. अगर परिसीमन बिल पास होने से रोका न गया होता, तो यह राज्य-स्तरीय प्रयोग पूरे देश में लागू कर दिया जाता. बीजेपी इसी मकसद से संविधान संशोधन बिल पर जोर दे रही थी.
कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष पर पीएम के हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 'राष्ट्र के नाम संबोधन' जैसे मंच का इस्तेमाल विरोधियों पर झूठे आरोप लगाने के मौके के तौर पर किया गया.'
सिंह ने कहा,'पीएम ने ज़्यादातर कांग्रेस के बारे में ही बात की. इस तरह के झूठे आरोप-प्रत्यारोप किसी राजनीतिक रैली में लगाए जा सकते थे. एक आधिकारिक संबोधन के नाम का दुरुपयोग करने की क्या जरूरत थी? एलपीजी संकट, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पीएम को राष्ट्र से बात करनी चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा,'महिलाओं के लिए आरक्षण के नाम पर बीजेपी ने एक साज़िश रची और देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया. यह कांग्रेस ही थी जिसने देश की महिलाओं को पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण दिया और यह कांग्रेस ही होगी जो उन्हें संसद और विधानसभाओं में भी उनके अधिकार दिलाएगी.'