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महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन असली मुद्दा है: सोनिया गांधी

कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि इस हफ़्ते पार्लियामेंट की स्पेशल मीटिंग में बिल लाने के सरकार के कदम का असली मुद्दा परिसीमन है, महिला आरक्षण नहीं. साथी ही दावा किया कि परिसीमन का बताया जा रहा प्रस्ताव बहुत खतरनाक होने के साथ-साथ खुद संविधान पर हमला भी है. गांधी ने जोर देकर कहा कि लोकसभा की संख्या बढ़ाने वाला कोई भी डिलिमिटेशन सिर्फ हिसाब-किताब के हिसाब से नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर सही होना चाहिए. एक अखबार में छपे एक लेख में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली इरादा अब जाति जनगणना में और देरी करना और उसे पटरी से उतारना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के एक खास सत्र में बुलडोजर से पास कराना चाहती है, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा. उन्होंने आरोप लगाया, 'इस बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो कि राजनीतिक फायदा उठाना और विपक्ष को बचाव की मुद्रा में लाना है.' गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह सच से बच रहे हैं. यह बताते हुए कि संसद ने सितंबर 2023 में एक स्पेशल सेशन के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को बिना किसी सहमति के पास किया था, गांधी ने कहा कि इस कानून ने संविधान में आर्टिकल 334-A जोड़ा. इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिजर्वेशन जरूरी किया गया था. ये अगली जनगणना और जनगणना-आधारित डिलिमिटेशन प्रोसेस के पूरा होने के बाद लागू होना था. उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा, 'विपक्ष ने यह शर्त नहीं मांगी थी. असल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़ोर देकर मांग की थी कि आरक्षण का नियम 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए. सरकार खुद ही जानती है कि किन वजहों से वह सहमत नहीं हुई.' उन्होंने कहा, 'अब, हमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 334-A में बदलाव करके महिलाओं का रिजर्वेशन 2029 से ही लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री को अपना यू-टर्न लेने में 30 महीने क्यों लगे? और वह स्पेशल सेशन बुलाने के लिए कुछ हफ़्ते इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते?' गांधी ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने सरकार को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को चुनाव का आखिरी फेज खत्म होने के बाद सरकार के नए प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन उस बिल्कुल सही रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया है.