महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन असली मुद्दा है: सोनिया गांधी
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने परिसीमन को लेकर केंद्र में मोदी सरकार पर हमला किया.
Published : April 13, 2026 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि इस हफ़्ते पार्लियामेंट की स्पेशल मीटिंग में बिल लाने के सरकार के कदम का असली मुद्दा परिसीमन है, महिला आरक्षण नहीं. साथी ही दावा किया कि परिसीमन का बताया जा रहा प्रस्ताव बहुत खतरनाक होने के साथ-साथ खुद संविधान पर हमला भी है.
गांधी ने जोर देकर कहा कि लोकसभा की संख्या बढ़ाने वाला कोई भी डिलिमिटेशन सिर्फ हिसाब-किताब के हिसाब से नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर सही होना चाहिए. एक अखबार में छपे एक लेख में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली इरादा अब जाति जनगणना में और देरी करना और उसे पटरी से उतारना है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के एक खास सत्र में बुलडोजर से पास कराना चाहती है, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा. उन्होंने आरोप लगाया, 'इस बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो कि राजनीतिक फायदा उठाना और विपक्ष को बचाव की मुद्रा में लाना है.' गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह सच से बच रहे हैं.
यह बताते हुए कि संसद ने सितंबर 2023 में एक स्पेशल सेशन के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को बिना किसी सहमति के पास किया था, गांधी ने कहा कि इस कानून ने संविधान में आर्टिकल 334-A जोड़ा. इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिजर्वेशन जरूरी किया गया था. ये अगली जनगणना और जनगणना-आधारित डिलिमिटेशन प्रोसेस के पूरा होने के बाद लागू होना था.
उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा, 'विपक्ष ने यह शर्त नहीं मांगी थी. असल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़ोर देकर मांग की थी कि आरक्षण का नियम 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए. सरकार खुद ही जानती है कि किन वजहों से वह सहमत नहीं हुई.'
उन्होंने कहा, 'अब, हमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 334-A में बदलाव करके महिलाओं का रिजर्वेशन 2029 से ही लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री को अपना यू-टर्न लेने में 30 महीने क्यों लगे? और वह स्पेशल सेशन बुलाने के लिए कुछ हफ़्ते इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते?'
गांधी ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने सरकार को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट की है कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को चुनाव का आखिरी फेज खत्म होने के बाद सरकार के नए प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन उस बिल्कुल सही रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया है.
गांधी ने कहा, 'इसके बजाय, प्रधानमंत्री ने लेख लिखना, राजनीतिक पार्टियों से अपील करना और सम्मेलन करना शुरू कर दिया है. यह एक गलत तरीका है जो प्रधानमंत्री की दूसरों से आगे निकलने की चाहत और फैसले लेने के उनके 'मेरी मर्ज़ी या हाईवे' वाले तरीके को दिखाता है.'
उन्होंने कहा, 'पिछली दस साल की जनगणना 2021 में होनी थी. मोदी सरकार इसे टालती रही. इसका एक नतीजा यह हुआ है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के तहत अपने कानूनी हक़ से वंचित हो गए हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आधार है.
गांधी ने आगे कहा कि जनगणना का काम पांच साल की अजीब देरी के बाद शुरू हुआ है. गांधी ने कहा, 'यह गर्व से दावा किया जा रहा है कि यह एक डिजिटल जनगणना है. सीनियर अधिकारियों ने खुद सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि इसके डिजिटल नेचर के कारण, ज़्यादातर आबादी की गिनती के नंबर 2027 में ही उपलब्ध होंगे. इस सेशन को बुलाने और डिलिमिटेशन करने की सरकार की जल्दबाजी के बहाने साफ़ तौर पर खोखले हैं.'
उन्होंने कहा कि लगभग ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2027 की जनगणना भी जाति जनगणना होगी और यह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने और संसद में जाति जनगणना करने के विचार को खारिज करने वाले सवालों के जवाब देने के बाद हुआ था. गांधी ने कहा, 'यह तब भी हुआ जब प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वाले कांग्रेस नेताओं पर 'अर्बन नक्सल माइंडसेट' से पीड़ित होने का आरोप लगाया था.'
उन्होंने कहा कि जो भी हो सेंसस 2027 का मकसद सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट को ज़्यादा अहमियत देने के लिए जाति के हिसाब से आबादी की गिनती करना है. उन्होंने बताया कि बिहार और तेलंगाना ने अपने-अपने राज्यों में बड़े पैमाने पर जाति सर्वे किए हैं, और इस पूरे प्रोसेस में छह महीने से ज़्यादा नहीं लगे.
उन्होंने आरोप लगाया, 'इसलिए, यह साफ है कि यह प्रोपेगैंडा कि जाति जनगणना से सेंसस 2027 के पब्लिकेशन में देरी होगी, सच नहीं है. असल में प्रधानमंत्री का असली इरादा अब जाति जनगणना में और देरी करना और उसे पटरी से उतारना है.' यह देखते हुए कि पार्लियामेंट की स्पेशल सेटिंग 16 अप्रैल से शुरू होने वाली है, गांधी ने कहा कि अब तक सांसदों के साथ कोई आधिकारिक प्रस्ताव शेयर नहीं किया गया है कि सरकार सेशन में असल में क्या विचार करना चाहती है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन के लिए कोई फ़ॉर्मूला सुझाया जा रहा है.
गांधी ने जोर देकर कहा, 'किसी भी परिसीमन से पहले की तरह जनगणना एक्सरसाइज होनी चाहिए और यह कहने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा की संख्या बढ़ाने वाला कोई भी परिसीमन राजनीतिक नहीं होनी चाहिए.'