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परिसीमन बहस: विपक्षी चिंताओं के बीच ओवैसी की अगली रणनीति पर नजर, क्या चुनेंगे अलग राह?

एआईएमआईएम प्रमुख ( IANS )

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने डिलिमिटेशन के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. अब बड़ा राजनीतिक सवाल यह है: पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उभरते राजनीतिक हालात में क्या करेंगे? क्या वह केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए विपक्ष के साथ हाथ मिलाएंगे, या वह खास संवैधानिक सुरक्षा उपायों और बदलावों पर जोर देकर एक अलग रास्ता अपनाएंगे?

ओवैसी ने लगातार भारत के संघीय ढांचे और बराबर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर डिलिमिटेशन के असर पर चिंता जताई है. उनकी दलील पार्लियामेंट्री सीटों की संख्या बढ़ाने के सवाल से कहीं आगे जाती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चुनावी सीटों के किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग में यह पक्का होना चाहिए कि मुसलमानों और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की राजनीतिक आवाज और कमजोर न हो.

हालांकि बदलते राजनीतिक हालात ने इस मुद्दे को और मुश्किल बना दिया है. केंद्र के बदले हुए प्रस्ताव जिसमें राज्यों के मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखते हुए पार्लियामेंट की ताकत बढ़ाने की बात कही गई है, ने एक नई बहस छेड़ दी है. सरकार का कहना है कि उसका प्रस्ताव राज्यों की चिंताओं को दूर करता है, खासकर उन राज्यों की जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए हैं. ओवैसी के लिए अब चुनौती एआईएमआईएम के एतराज़ों को एक ठोस राजनीतिक और संसदीय रणनीति में बदलना है. क्या वह I.N.D.I.A. गुट के साथ मिलकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेंगे? या वह ज़्यादा बारीक नजरिया अपनाएंगे, जिसमें वे सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे, जबकि मुस्लिम महिलाओं, ओबीसी और दूसरे कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए सुरक्षा उपायों की मांग करेंगे?