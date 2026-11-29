परिसीमन बहस: विपक्षी चिंताओं के बीच ओवैसी की अगली रणनीति पर नजर, क्या चुनेंगे अलग राह?
ओवैसी ने लगातार भारत के संघीय ढांचे और बराबर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर डिलिमिटेशन के असर पर चिंता जताई है.
Published : November 29, 2026 at 1:31 PM IST
हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने डिलिमिटेशन के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर दी है. अब बड़ा राजनीतिक सवाल यह है: पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उभरते राजनीतिक हालात में क्या करेंगे? क्या वह केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए विपक्ष के साथ हाथ मिलाएंगे, या वह खास संवैधानिक सुरक्षा उपायों और बदलावों पर जोर देकर एक अलग रास्ता अपनाएंगे?
ओवैसी ने लगातार भारत के संघीय ढांचे और बराबर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर डिलिमिटेशन के असर पर चिंता जताई है. उनकी दलील पार्लियामेंट्री सीटों की संख्या बढ़ाने के सवाल से कहीं आगे जाती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चुनावी सीटों के किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग में यह पक्का होना चाहिए कि मुसलमानों और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) सहित हाशिए पर पड़े समुदायों की राजनीतिक आवाज और कमजोर न हो.
हालांकि बदलते राजनीतिक हालात ने इस मुद्दे को और मुश्किल बना दिया है. केंद्र के बदले हुए प्रस्ताव जिसमें राज्यों के मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखते हुए पार्लियामेंट की ताकत बढ़ाने की बात कही गई है, ने एक नई बहस छेड़ दी है.
सरकार का कहना है कि उसका प्रस्ताव राज्यों की चिंताओं को दूर करता है, खासकर उन राज्यों की जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए हैं. ओवैसी के लिए अब चुनौती एआईएमआईएम के एतराज़ों को एक ठोस राजनीतिक और संसदीय रणनीति में बदलना है.
क्या वह I.N.D.I.A. गुट के साथ मिलकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेंगे? या वह ज़्यादा बारीक नजरिया अपनाएंगे, जिसमें वे सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करेंगे, जबकि मुस्लिम महिलाओं, ओबीसी और दूसरे कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए सुरक्षा उपायों की मांग करेंगे?
एक और जरूरी सवाल यह है कि क्या ओवैसी डिलिमिटेशन कमीशन की बनावट और कामकाज, चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन में पारदर्शिता और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व से जुड़े बदलावों की मांग करेंगे.
विपक्ष के आंतरिक मतभेदों के संदर्भ में उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखी जाएगी. जबकि कई विपक्षी दलों ने केंद्र के दृष्टिकोण के बारे में आपत्ति व्यक्त की है, संशोधित प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया कैसे दी जाए, इस पर मतभेद उभर आए हैं.
इससे ओवेसी को विपक्ष की सामूहिक लाइन का पालन करने के बजाय एआईएमआईएम की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान पर जोर देने का अवसर मिल सकता है. साथ ही पार्टी को मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अपनी चिंताओं को संघवाद, चुनावी समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़े व्यापक संवैधानिक सवालों के साथ संतुलित करना होगा.
इसलिए ओवैसी के लिए असली टेस्ट सिर्फ यह नहीं है कि वह सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हैं या सपोर्ट करते हैं. यह है कि क्या वह एक साफ पॉलिटिकल रोडमैप के साथ सामने आ सकते हैं जो संसद में सही प्रतिनिधित्व के बड़े सवाल को संबोधित करते हुए हाशिए पर पड़े समुदाय के हित की रक्षा करे.
एआईएमआईएम की पोजीशन साफ हो सकती है, लेकिन ओवैसी का अगला पॉलिटिकल मूव काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है. क्या वह यूनाइटेड अपोजिशन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, स्पेसिफिक सेफगार्ड्स के लिए नेगोशिएट करेंगे, या पार्लियामेंट में एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेंगे? जैसे-जैसे डिलिमिटेशन डिबेट जोर पकड़ेगी, सभी की नजरें ओवैसी और उनकी चुनी हुई स्ट्रैटेजी पर होंगी.