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परिसीमन विधेयक:कब्जा हटने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ईसी करेगा परिसीमन

संसद भवन ( प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS) )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : लोकसभा में पेश होने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक में जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) के वास्ते एक अग्रिम प्रावधान किया गया है, जो कब्जा समाप्त होने के बाद प्रभावी होगा.

परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 की धारा 3(4) में कहा गया है कि ‘‘जब यह क्षेत्र... इस प्रकार के कब्जे से मुक्त हो जाएगा’’, तो निर्वाचन आयोग (ईसी) उस क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन आयोग के रूप में कार्य करेगा. यह प्रावधान सशर्त है.