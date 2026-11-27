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परिसीमन बिल पर मोदी सरकार की राह होगी आसान, DMK और YSR कांग्रेस कर सकती है समर्थन

परिसीमन बिल पर मोदी सरकार की राह होगी आसान ( ANI )

नई दिल्ली/अमरावती (आंध्र प्रदेश): लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग सोमवार, 30 नवंबर से शुरू होगा. संसद के इस विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में बताया कि सरकार ने 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक बुलाई है. हालांकि इस विशेष सत्र का अभी तक कोई एजेंडा घोषित नहीं किया गया है.