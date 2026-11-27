परिसीमन बिल पर मोदी सरकार की राह होगी आसान, DMK और YSR कांग्रेस कर सकती है समर्थन
अगर ये दोनों राजनीतिक दल सरकार का समर्थन करते हैं तो केंद्र के लिए बड़ी सफलता होगी. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 27, 2026 at 11:47 AM IST
नई दिल्ली/अमरावती (आंध्र प्रदेश): लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग सोमवार, 30 नवंबर से शुरू होगा. संसद के इस विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में बताया कि सरकार ने 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक बुलाई है. हालांकि इस विशेष सत्र का अभी तक कोई एजेंडा घोषित नहीं किया गया है.
बात YSR कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वह परिसीमन बिल का समर्थन करने को तैयार है. उसकी शर्त है कि केंद्र सरकार पहले क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करे. बता दें, प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना है. लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग सोमवार, 30 नवंबर 2026 से शुरू होगा. सरकारी कामकाज की जरूरतों को देखते हुए, यह सत्र गुरुवार, 3 दिसंबर 2026 को समाप्त होने की संभावना है.
इससे पहले गुरुवार को, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा को 30 नवंबर और राज्यसभा को 2 दिसंबर को फिर से बुलाएं.
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा कि संसद के दोनों सदनों की बैठकें, कामकाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, 3 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है. रिजिजू ने 'एक्स' पर लिखा कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा को सोमवार, 30 नवंबर 2026 को और राज्यसभा को बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को फिर से बुलाएं.
संसद के पिछले सत्र के बाद, प्रक्रिया संबंधी एक अभूतपूर्व समय-सारणी के मद्देनजर, बहुत कम समय के नोटिस पर सदनों को फिर से बुलाने का निर्णय लिया गया है. रिजिजू की घोषणा के बाद परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि इस घोषणा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे.
#WATCH | Delhi: Congress MP Manoj Kumar says, "... At yesterday's Standing Committee meeting, I had a conversation with some DMK MPs. When I asked about their position on the Delimitation Bill, they said that they could support the government under certain conditions, although I cannot recall the exact conditions... This was quite surprising to me, as I had always believed that the DMK would never support the Bill. We will have to wait until 30 November... The DMK's final position will be decided by its top leader..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
वहीं, कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि स्टैंडिंग कमिटी की बैठक के बाद हुई बातचीत में डीएमके (DMK) के कुछ सांसदों ने कुछ शर्तों के साथ प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) का समर्थन करने की इच्छा जताई है. यह बात उनके लिए हैरानी भरी थी, क्योंकि इससे पहले डीएमके ने इस विधेयक का विरोध किया था. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए, कुमार ने बताया कि गुरुवार को स्टैंडिंग कमिटी की बैठक के बाद उन्होंने DMK के कुछ सांसदों से बातचीत की और परिसीमन विधेयक पर उनका रुख जानना चाहा.
उन्होंने कहा कि गुरुवार को स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में मेरी DMK के कुछ सांसदों से बातचीत हुई. जब मैंने परिसीमन विधेयक पर उनका रुख पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे कुछ शर्तों के साथ सरकार का समर्थन कर सकते हैं, हालांकि मुझे वे शर्तें ठीक से याद नहीं हैं. यह मेरे लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा था कि DMK कभी इस विधेयक का समर्थन नहीं करेगी. हमें 30 नवंबर तक इंतजार करना होगा. DMK का अंतिम रुख उनके शीर्ष नेता तय करेंगे.
कुमार ने कहा कि जब परिसीमन विधेयक सदन में पेश किया गया था, तब DMK इसका विरोध करने वाली पहली पार्टी थी. ऐसे में, उनके सांसदों की ओर से आई यह बात काफी चौंकाने वाली है. संसद की पिछली बैठक मानसून सत्र 2026 के दौरान हुई थी, जो 13 अगस्त को समाप्त हुई थी. उस समय दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (sine die) कर दिया गया था.
#WATCH | Chennai: On Parliament’s Special Session, DMK spokesperson TKS Elangovan says, "The old bill (delimitation), we had opposed. If this (new) bill is acceptable, we will accept it. Let the bill come first, then we will see how they have reworked the bill. Let us see... whether it will affect the states or not, the state or regional parties have to decide... Let us see how the fresh delimitation, the fresh bill, how the fresh bill comes. After going through it, we can comment on it... If it suits us or if it has taken our views also, then we have to accept it. But let us see; let the bill come..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
संसद के विशेष सत्र पर, DMK के प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन ने कहा कि हमने पुराने बिल (परिसीमन) का विरोध किया था. अगर यह (नया) बिल स्वीकार करने लायक होगा, तो हम इसे मान लेंगे. पहले बिल को आने दीजिए, फिर हम देखेंगे कि उन्होंने इसमें क्या बदलाव किए हैं. देखते हैं कि इसका राज्यों पर असर पड़ता है या नहीं; इस पर राज्य या क्षेत्रीय दलों को फैसला लेना होगा. देखते हैं कि नया परिसीमन और नया बिल किस तरह आता है. इसे देखने के बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, अगर यह हमारे अनुकूल है या इसमें हमारे विचारों को भी शामिल किया गया है, तो हमें इसे स्वीकार करना होगा. लेकिन देखते हैं; पहले बिल को आने दीजिए.
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