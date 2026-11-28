परिसीमन बिल पर INDIA ब्लॉक की बैठक, DMK और NCP-SP ने बनायी दूरी
30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill 2026) को लेकर सियासत गरमा गई है.
Published : November 28, 2026 at 1:15 PM IST
नई दिल्ली: 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए शनिवार को नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल हुए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) इस बैठक में शामिल नहीं हुई.
बैठक में सीपीआई (एम) के ए. रहीम, आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, राजद नेता अभय कुशवाहा और मनोज झा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन शामिल हुए. इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई.टी. मोहम्मद बशीर, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, सीपीआई के पी. संतोष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैद्यनाथ राम (जो ऑनलाइन जुड़े थे) भी मौजूद रहे. निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी बैठक में हिस्सा लिया.
#WATCH | Delhi: Meeting of INDIA bloc floor leaders underway at Congress President Mallikarjun Kharge's residence. (Source: AICC) https://t.co/eVym3hngVH— ANI (@ANI) November 28, 2026
कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पवन खेड़ा, के.सी. वेणुगोपाल, सैयद नासिर हुसैन, प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी उपस्थित थे. वीसीके (VCK) के एक नेता अपने घर में शादी होने के कारण बैठक में नहीं आ सके.
इससे पहले शुक्रवार 27 नवंबर को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह (कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप) की सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश व गौरव गोगोई सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक के दौरान, नेताओं ने जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले 'परिसीमन विधेयक' पर चर्चा की गयी थी.
शनिवार 28 नवंबर को संशोधित परिसीमन प्रस्तावों पर विपक्षी दलों के बीच अलग-अलग राय के बीच खड़गे के आवास पर बैठक शुरू हुई. क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद डीएमके, इंडिया गठबंधन से दूर हो गई है और एनसीपी-एसपी ने इस विधेयक को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं.
इस बीच, डीएमके और एनसीपी-एसपी द्वारा संशोधित परिसीमन प्रस्तावों के समर्थन के संकेत दिए जाने के बाद एनडीए के संख्याबल को मजबूती मिली है. इन दोनों दलों के कुल 30 सांसदों के जुड़ने से लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का अनुमानित आंकड़ा लगभग 320 से बढ़कर 350 तक पहुंच सकता है.
यदि सभी 540 मौजूदा सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, तो सरकार को दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 360 वोटों की आवश्यकता होगी. वास्तविक आवश्यकता सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी, जबकि सदन की कुल सदस्यता के बहुमत की अलग शर्त भी लागू होगी.
लोकसभा में 22 सांसदों वाली डीएमके ने सभी राज्यों में संसदीय सीटों में प्रस्तावित 50 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन करने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व का मौजूदा हिस्सा सुरक्षित रहना चाहिए. डीएमके सांसद ए. राजा ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो पार्टी अन्य प्रावधानों में संशोधन की मांग करेगी.
लोकसभा में आठ सांसदों वाली एनसीपी-एसपी ने भी संशोधित प्रस्तावों को समर्थन देने के संकेत दिए हैं. पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने परिसीमन प्रक्रिया को एक संवैधानिक आवश्यकता बताते हुए इसका समर्थन करने का निर्णय लिया है.
बता दें कि शुक्रवार 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन संशोधित मसौदा विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनमें संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में एक प्रस्तावित संशोधन शामिल है. इन विधेयकों को 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान चर्चा के लिए लाया जाना तय है.
प्रस्तावित कानून में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है, साथ ही राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 35 सदस्य होंगे. इस विधायी पैकेज का उद्देश्य 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करने का रास्ता साफ करना भी है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है.
विपक्ष ने महिला आरक्षण का तो समर्थन किया है, लेकिन इसे लागू करने को परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई है. विपक्ष ने यह मांग भी की है कि यह प्रक्रिया नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए. वहीं, केंद्र सरकार ने निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षित सीटों के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि 2051 तक लोकसभा सीटों के राज्य-वार आवंटन के लिए 1971 की जनसंख्या के आधार को ही बरकरार रखा जाएगा.
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