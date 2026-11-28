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परिसीमन बिल पर INDIA ब्लॉक की बैठक, DMK और NCP-SP ने बनायी दूरी

खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल नेता. ( ANI )

नई दिल्ली: 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए शनिवार को नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई. बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल हुए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) इस बैठक में शामिल नहीं हुई.

बैठक में सीपीआई (एम) के ए. रहीम, आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, राजद नेता अभय कुशवाहा और मनोज झा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन शामिल हुए. इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई.टी. मोहम्मद बशीर, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, सीपीआई के पी. संतोष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैद्यनाथ राम (जो ऑनलाइन जुड़े थे) भी मौजूद रहे. निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी बैठक में हिस्सा लिया.