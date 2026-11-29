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परिसीमन विधेयक में उत्तर प्रदेश के मुकाबले तमिलनाडु को फायदा, नई जनगणना के आधार पर होगा नुकसान

डीएमके नेता एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली : डीएमके, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जन सेना पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) के समर्थन करने के बाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश के 129 सांसदों में से 75 सांसद अब केंद्र के समर्थन में आ गए हैं. यह इन पांच दक्षिणी राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधियों का लगभग 60 प्रतिशत है.

विधेयक के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो रही हैं (यानी 40 सीटों की बढ़ोतरी), जबकि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो रही हैं (यानी केवल 20 सीटों की बढ़ोतरी). ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को तमिलनाडु के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा मिल रही हैं. लेकिन इस तर्क में एक बात छूट जाती है कि पूरी प्रक्रिया में लोकसभा का आकार 50 प्रतिशत बढ़ रहा है. इससे साधारण बहुमत का आंकड़ा 272 से बढ़कर 409 हो जाता है, और दो-तिहाई बहुमत की सीमा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है.

क्योंकि पूरे देश में सीटों की कुल संख्या एक ही दर से बढ़ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 14.7 प्रतिशत पर ही बनी रहती है (यह 543 में से 80 सीटों से बढ़कर 816 में से 120 सीटें हो जाती है). वहीं, तमिलनाडु की हिस्सेदारी वास्तव में थोड़ी बढ़कर 7.18 प्रतिशत से 7.23 प्रतिशत हो जाती है (यह 543 में से 39 सीटों से बढ़कर 816 में से 59 सीटें हो जाती है). असल में 1971 की जनगणना के आधार को स्थिर रखने से तमिलनाडु को जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए उसके पुराने प्रयासों का फायदा मिल रहा है. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई हिस्सा होने के बावजूद, संसद में तमिलनाडु के पास उत्तर प्रदेश की सीटों (120) के मुकाबले लगभग आधी सीटें (59) मौजूद हैं. इसकी जगह पर अगर नई जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, तो तमिलनाडु को नुकसान होगा, क्योंकि उसने आबादी पर नियंत्रण लगाया है. नई जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया तो उत्तर भारत के राज्यों की सीटें आनुपातिक रूप से अधिक बढ़ेंगी. डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने कहा कि डीएमके का स्टैंड बिल्कुल साफ है. उन्होंने कहा कि पिछली बार यानी 1971 में जब परिसीमन किया गया था तो उस समय तमिलनाडु को दो सीटों का घाटा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. राजा ने कहा, "तमिलनाडु का हिस्सा 7.18 फीसदी के बजाय 7.21फीसदी होगा. इसमें कोई नुकसान नहीं है. विधेयक में कुछ समस्याएं और कमियां हैं, और हमने अपने नेता के साथ इन पर चर्चा की है. हम राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेंगे और जहां भी जरूरी होगा, संशोधनों का सुझाव देंगे." डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना था कि पहले हो चुकी जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन में तमिलनाडु को कोई नुकसान न उठाना पड़े. उन्होंने बताया कि एक निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डीएमके ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को परामर्श के लिए एक साथ लाने की पहल की है. उन्होंने कहा, "सभी राज्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान रूप से बढ़ाई जानी चाहिए. डीएमके इस बात पर अडिग है कि इस मामले में किसी भी परिस्थिति में तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए."