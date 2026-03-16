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मिडिल ईस्ट वार का असर : वासेपुर के लजीज लच्छे की खुशबू इस बार खाड़ी देशों तक नहीं पहुंची, दुकानदारों में निराशा

धनबाद के वासेपुर के स्वादिष्ट 'लच्छे' खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण निर्यात नहीं किए जा पा रहे हैं. दुकानदारों में निराशा है.

Wasseypur delicious lachche
दुकान पर बिकता लच्छे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 3:51 PM IST

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रिपोर्ट - नरेंद्र निषाद

धनबाद: वासेपुर के लजीज लच्छे की खुशबू हर साल रमजान के महीने में खाड़ी देशों तक पहुंचती थी. लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर इस कारोबार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. कुरियर और शिपिंग सेवाएं प्रभावित होने के कारण वासेपुर से खाड़ी देशों में लच्छों की सप्लाई नहीं हो सकी है. हालांकि, स्थानीय बाजार में बिक्री अच्छी है, लेकिन दुकानदारों में थोड़ी मायूसी जरूर है.

धनबाद के वासेपुर के लच्छे अपनी खास मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं. रमजान के महीने में यहां से बड़ी मात्रा में लच्छे कुरियर और शिपिंग के जरिए खाड़ी देशों में भेजे जाते थे, जहां वासेपुर के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं. लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण इस बार लच्छों की सप्लाई नहीं हो पा रही है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

दुकानदार महबूब आलम ने बताया कि वासेपुर के लच्छे की खाड़ी देशों में अच्छी मांग रहती है. वासेपुर के कई लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं. रमजान के महीने में उनके परिजन यहां से लच्छे भेजते थे. लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण इस बार लच्छे भेज पाना संभव नहीं हो पा रहा है. सप्लाई का पूरा चैनल ब्लॉक हो गया है, इसलिए यहां से भेजना मुमकिन नहीं है.

Wasseypur delicious lachche
दुकान पर बिकता लच्छे (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में करीब 30 फीसदी सप्लाई खाड़ी देशों में हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका. हालांकि लोकल मार्केट में लच्छे की बिक्री अच्छी है, फिर भी खाड़ी देशों में सप्लाई बंद होने से व्यापार पर कुछ असर जरूर पड़ा है. उन्होंने बताया कि वासेपुर में रिफाइंड और घी दोनों तरह के लच्छे बनाए जाते हैं, जिनमें घी के लच्छे की मांग ज्यादा रहती है. यहां 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के लच्छे उपलब्ध हैं.

Wasseypur delicious lachche
लच्छे बनाते कारीगर (Etv Bharat)

दुकानदार मो. साहिब ने कहा कि हर साल खाड़ी देशों में लच्छे की सप्लाई होती थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण कुरियर सेवा बंद है. लोग यहां लच्छे की पैकिंग कराकर कुरियर के माध्यम से शिपिंग के जरिए खाड़ी देशों में भेजते थे, लेकिन अब कुरियर सेवा बंद होने से लोग लच्छे नहीं भेज पा रहे हैं. हालांकि जिनके परिजन यूरोपीय देशों में रहते हैं, वे अब भी वासेपुर से कुरियर के माध्यम से लच्छे भेज रहे हैं.

Wasseypur delicious lachche
लच्छे बनाते कारीगर (Etv Bharat)

वहीं वासेपुर के रहने वाले मो. यूसुफ ने बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है. इसी वजह से खाड़ी देशों में रहने वाले अपने लोगों के लिए लच्छे भेज पाना संभव नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि वे ऊपरवाले से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य हो जाएं, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है.

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