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'एक देश, एक चुनाव' पर दिल्ली विधानसभा में मंथन: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संविधान और संघवाद के संतुलन पर दिया जोर

चुनावों के चक्र को एक साथ लाना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सुधार राजनीतिक सहमति और मजबूत संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में होना चाहिए- स्पीकर

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संविधान और संघवाद के संतुलन पर दिया जोर
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संविधान और संघवाद के संतुलन पर दिया जोर (दिल्ली विधानसभा एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 6:23 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: देश में 'एक देश, एक चुनाव' के क्रियान्वयन को लेकर चल रही कवायद अब दिल्ली विधानसभा तक पहुंच गई है. बुधवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में संसदीय संयुक्त समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ विस्तृत चर्चा की. यह दौरा देशभर में चल रहे परामर्शों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए एक ठोस संवैधानिक और कानूनी ढांचा तैयार करना है.

चुनाव सुधार के लिए व्यापक सहमति जरूरी

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चुनावों के चक्र को एक साथ लाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सुधार व्यापक राजनीतिक सहमति और मजबूत संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में ही होना चाहिए. उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में एक साथ चुनाव ही देश की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ राजनीतिक बदलावों और सरकारों के असमय गिरने से यह प्रक्रिया बिखर गई."

स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि बार-बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक मशीनरी और सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है. बार-बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों की निरंतरता भी प्रभावित होती है. उन्होंने समिति के सामने अविश्वास प्रस्ताव के स्वरूप, विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन, मतदाता सूचियों के एकीकरण और चुनाव आयोग की लॉजिस्टिक तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन अध्ययन करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव भारत के संघीय ढांचे की मजबूती को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.

लोकतंत्र की मजबूती के लिए परामर्श जरूरी: पीपी चौधरी

संसदीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि संसद ने समिति को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024' की जांच का जिम्मा सौंपा है. उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा विषय है जो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा. चौधरी ने कहा, "हमारी कोशिश है कि हम देशभर के राज्य सरकारों, संवैधानिक निकायों, राजनीतिक दलों और तमाम स्टेकहोल्डर्स से मिलकर उनके सुझाव लें, ताकि समिति की सिफारिशें पूरी तरह से समावेशी और व्यावहारिक हों." उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति किसी भी जल्दबाजी के बजाय सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी.

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का अवसर

दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' का प्रस्ताव प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और बार-बार होने वाले चुनावों के भारी खर्च को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. उन्हें उम्मीद है कि संसदीय समिति के मंथन से देश को एक ऐसा चुनावी ढांचा मिलेगा जो राष्ट्रीय हित में होगा. बैठक में कानून और न्याय मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, दिल्ली सरकार और विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

समिति के सदस्यों ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़े दो संशोधन विधेयकों पर अध्ययन के लिए आए संसद की संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न प्रावधानों पर राज्यों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए दिल्ली आई है.

मुख्यमंत्री ने समिति के सभी सदस्यों का दिल्ली सचिवालय में आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित, प्रभावी और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है. इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही शासन प्रणाली में निरंतरता और कार्यक्षमता को नई मजबूती मिलेगी. दिल्ली सरकार ऐसे हर सुधार का समर्थन करती है जो सुशासन को बढ़ावा देता है, प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाता है.''

समिति के अध्यक्ष और सांसद पी. पी. चौधरी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सांसद विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, डॉ. संबित पात्रा, विष्णुदत्त शर्मा, सुखदेव भगत, जीएम हरीश बालयोगी, के. राधाकृष्णन, घनश्याम तिवारी, कविता पाटीदार और संजय जयसवाल उपस्थित थे.

बैठक के दौरान समिति ने दोनों संशोधित विधेयकों से जुड़े संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक पहलुओं पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. चर्चा में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों का समन्वय, चुनावी चक्र का एकीकरण, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम पर संभावित प्रभाव, प्रशासनिक तैयारियों इत्यादि सहित अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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