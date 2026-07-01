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'एक देश, एक चुनाव' पर दिल्ली विधानसभा में मंथन: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संविधान और संघवाद के संतुलन पर दिया जोर

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने संविधान और संघवाद के संतुलन पर दिया जोर ( दिल्ली विधानसभा एक्स हैंडल )