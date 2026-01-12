ETV Bharat / bharat

Mumbai BMC Election के 'रण' में दिल्ली के 'सिपहसालार', मंत्रियों ने डाला डेरा, जानिए क्या है वजह

मुंबई के 'नगर' चुनाव में दिल्ली के 'मंत्री': दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा मुंबई में प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं. दिल्ली के नेताओं को विशेष रूप से उन इलाकों में तैनात किया गया है जहाँ उत्तर भारतीय और पूर्वांचल के मतदाताओं की संख्या अधिक है. यह दिल्ली के नेतृत्व का मुंबई की स्थानीय अस्मिता के साथ राष्ट्रीय राजनीति को जोड़ने का प्रयास है. कपिल मिश्रा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला कर रहे हैं. जबकि विपक्ष का तर्क है कि दिल्ली से आने वाले नेता मुंबई की स्थानीय समस्याओं जैसे नाला सफाई, गड्ढे और जलभराव को नहीं समझते और केवल राजनीति करने आए हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापस आई बीजेपी सरकार के मंत्री इन दिनों मुंबई में व्यस्त हैं. मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 की सरगर्मियां अब अपने चरम पर हैं. एशिया की सबसे अमीर नगर निकाय कही जाने वाली बीएमसी की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए इस बार न केवल महाराष्ट्र के दिग्गज, बल्कि दिल्ली की राजनीति के बड़े चेहरे और मंत्री भी मुंबई की गलियों में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं. आगामी 15 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए जिस तरह से दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर अन्य राज्यों के नेताओं ने मुंबई में डेरा डाला है, उसने इसे 'मिनी लोकसभा' चुनाव में बदल दिया है.

'दिल्ली मॉडल' को हथियार बनाकर मुंबई नगर निकाय पर नजर : 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी अब 'दिल्ली मॉडल' को हथियार बनाकर देश की सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जा करने की फिराक में है. इस बार का प्रचार अभियान पिछले कई दशकों से अलग है. मुंबई के चुनावी शोर में इस बार मराठी और हिंदी के साथ-साथ 'दिल्ली की जीत' की गूंज भी सुनाई दे रही है. फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर 27 साल का सूखा खत्म करने वाली बीजेपी ने अब अपने दिल्ली के मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को मुंबई के मोर्चे पर तैनात कर दिया है. भाजपा ने विशेष रूप से उन 60 से अधिक वार्डों की जिम्मेदारी दिल्ली के नेताओं को सौंपी है, जहाँ उत्तर भारतीय और प्रवासी मतदाताओं का दबदबा है.

'दिल्ली मॉडल' को हथियार बनाकर मुंबई नगर निकाय पर नजर (ETV Bharat)



कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को प्रचार की जिम्मेदारी : दिल्ली के मंत्री चाहे कपिल मिश्रा हो या मनजिंदर सिंह सिरसा मुंबई के मतदाताओं को यह समझा रहे हैं कि कैसे उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंका. वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के उस मॉडल को पेश कर रहे हैं, जिसका वादा उन्होंने दिल्ली में किया था. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन मंत्रियों को मुंबई के घाटकोपर, कांदिवली, मलाड और कुर्ला जैसे इलाकों में छोटी-छोटी जनसभाएं करते देखा जा रहा है.

कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को प्रचार की जिम्मेदारी : (ETV Bharat)



बीजेपी बड़े विजन के रूप में पेश कर रही इस चुनाव को : भाजपा इस चुनाव को केवल स्थानीय नगर निगम का चुनाव नहीं, बल्कि विकास के एक बड़े विजन के रूप में पेश कर रही है. दिल्ली के नेताओं का तर्क है कि अगर दिल्ली में भाजपा की वापसी हो सकती है, तो मुंबई में भी दशकों पुराने एकाधिकार को बदला जा सकता है. जिस तरह दिल्ली ने बदलाव को चुना, मुंबई भी उसी राह पर है. दिल्ली और मुंबई मिलकर भारत की प्रगति का इंजन बनेंगे. 16 जनवरी को आने वाले नतीजे केवल वार्ड पार्षदों की हार-जीत तय नहीं करेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि दिल्ली की राजनीति का समंदर किनारे कितना सफल हो पाता है.



जानिए क्यों अहम है 'दिल्ली' के नेताओं की मौजूदगी :



1. बजट की ताकत - बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ से अधिक है, जो कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा है.



2. भविष्य की बिसात - 2029 के आम चुनाव से पहले यह जनता के मिजाज को समझने का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है.



3. प्रवासी मतदाता : मुंबई में लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं, जिन्हें साधने के लिए दिल्ली के हिंदी भाषी नेताओं का प्रभाव अहम होता है.



