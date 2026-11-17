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अब आम जनता के लिए खुलेगा दिल्ली का चर्चित 'शीशमहल', टिकट लेकर मिलेगी एंट्री

केजरीवाल के चर्चित सरकारी बंगले को आम जनता के लिए जल्द खोलने का ऐलान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सियासत में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास, जिसे भारतीय जनता पार्टी 'शीशमहल' कहती है, अब इसे आम नागरिकों के देखने के लिए खोला जाएगा. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसकी घोषणा की. आम जनता ऑनलाइन बुकिंग व टिकट के जरिए इस भवन में प्रवेश कर सकेगी.

दिल्ली सरकार में मंत्री मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक में सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले को 'स्टेट गेस्ट हाउस' (राज्य अतिथि गृह) में तब्दील करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि दिल्ली की जनता व पत्रकारों की लगातार उठ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है. अब अगले सप्ताह से आम लोग इस पूरे परिसर का भ्रमण कर सकेंगे.