अब आम जनता के लिए खुलेगा दिल्ली का चर्चित 'शीशमहल', टिकट लेकर मिलेगी एंट्री
दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के चर्चित सरकारी बंगले को आम जनता के लिए खोला जाएगा
Published : November 17, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सियासत में लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास, जिसे भारतीय जनता पार्टी 'शीशमहल' कहती है, अब इसे आम नागरिकों के देखने के लिए खोला जाएगा. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसकी घोषणा की. आम जनता ऑनलाइन बुकिंग व टिकट के जरिए इस भवन में प्रवेश कर सकेगी.
दिल्ली सरकार में मंत्री मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक में सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले को 'स्टेट गेस्ट हाउस' (राज्य अतिथि गृह) में तब्दील करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि दिल्ली की जनता व पत्रकारों की लगातार उठ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है. अब अगले सप्ताह से आम लोग इस पूरे परिसर का भ्रमण कर सकेंगे.
मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार लोगों की सुविधा के लिए यहां प्रवेश हेतु टिकट प्रणाली व ऑनलाइन आरक्षण (रिजर्वेशन) की व्यवस्था लागू की जाएगी. टिकट की दरों, बुकिंग की प्रक्रिया व घूमने के समय से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक किए जाएंगे. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आम लोगों के लिए दरवाजे खोलने से पहले, अगले दो से तीन दिनों के भीतर देश भर के मीडिया प्रतिनिधियों के लिए इस बंगले का एक विशेष दौरा आयोजित किया जाएगा. जिससे मीडियाकर्मी अरविंद केजरीवाल के शीशमहल को देख सकें.
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मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस नेता ने राजनीति में आने से पहले सरकारी गाड़ी व बंगला न लेने का दावा किया था, उसी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई पुराने सरकारी बंगलों, सर्वेंट क्वार्टरों व गैराजों को तुड़वाकर अपने लिए यह भव्य महल तैयार करवाया. प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता को अपनी आंखों से ये देखने का अधिकार है कि किस तरह जानता कि धन का दुरुपयोग कर इस परिसर में करोड़ों रुपये के पर्दे, आधुनिक स्मार्ट लाइटिंग व वियतनाम से मंगाया गया कीमती मार्बल लगाया गया.
आज की ताजा खबर भ्रष्टाचार का काला सच अरविंद केजरीवाल का शीशमहल आम जनता के लिए खोला जा रहा है। pic.twitter.com/9jfgQduSYI— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) November 17, 2026
बता दें कि उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित इस सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी भारी वित्तीय अनियमितताओं व शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक खर्च किए जाने की बात सामने आई थी. वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस आवास में रहने से इनकार कर दिया. वहीं दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी शुरू से ही इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है.
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