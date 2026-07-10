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Explainer: 650 करोड़ की रकम, दवा खरीद में हेराफेरी के आरोप; जांच की गाज के बाद भी सवालों के घेरे में सरकार

इस मामले में ACB की जांच लगातार जारी है, विपक्ष सड़कों पर है... पढ़ें राहुल चौहान की रिपोर्ट

क्या है 650 रुपये का कथित घोटाला?
क्या है 650 रुपये का कथित घोटाला? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 4:10 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 4:19 PM IST

11 Min Read
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नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त हर तरफ चर्चा में है, खबर अपराध जगत से नहीं है, खबर दिल्ली सरकार के भीतर से निकल कर आई है. शराब घोटाले का शोर धीमा हुआ कि दिल्ली में दवा घोटाले का शोर सड़क से सियासी गलियारों तक हर तरफ सुनाई पड़ रहा है. अस्पताल के बाहर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. अखबार की सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया तक रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लग रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर 650 करोड़ का घोटाला सरकार की नाक के नीचे कैसे हो गया.

इस EXPLAINER के जरिए अपने पाठकों तक हम इस पूरे मामले की परत दर परत जानकारी सटीक आंकड़ों के साथ पेश कर रहे हैं.

तारीख...18 मई 2026....विजिलेंस की टीम ने सीपीए ऑफिस में छापा मारा. CPA (सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी) जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक केंद्रीयकृत खरीद एजेंसी है, यह दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों, औषधालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए थोक में दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों और मेडिकल मशीनों की खरीद और आपूर्ति का प्रबंधन करती है. (जानकारी DGHS की वेबसाइट से). इस छापेमारी के बाद जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें कई दबे हुए कई सच बाहर निकल आए.

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दिल्ली में दवा घोटाला मामला सुर्खियों में हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए पूरा मसला (ETV BHARAT)

क्या है 650 रुपये का कथित घोटाला?

आरोप है कि दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) के द्वारा अस्पतालों के लिए सर्जिकल आइटम सहित कई सामान की खरीद मार्केट रेट से ज्यादा पर की गई. इससे सरकारी खजाने को कथित रूप से 650 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ. खरीदे गए सामान में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, C-Arm रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट, ओआरएस पैकेट, लिनन बेडशीट, दवाइयां, एनेस्थीसिया स्टेशन और इंजेक्शन जैसे जरूरी सामान बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमतों पर खरीदे गए. इस पूरी खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है. इस पूरे मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

विपक्ष के आरोपों पर सरकार की सफाई (ETV BHARAT)

विजिलेंस टीमों को टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं मिली, कुछ IAS अधिकारियों की भूमिका की भी जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं. कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालय से गायब कर दिए गए. एसीबी अब पूरे मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस कथित घोटाले से किन लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा. जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ आईएएस अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. उनकी भी जांच की जा रही है.

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विपक्ष का दावा- 650 करोड़ से 700 करोड़ तक का हो सकता है घोटाला (ETV BHARAT)
650 करोड़ रूपये के कथित घोटाले का खुलासा कैसे हुआ?

सीपीए में सप्लाई करने वाले अन्य वेंडरों की ओर से मुख्यमंत्री को शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस जांच शुरू हुई. ये वही वेंडर थे जिनको दरकिनार करके वेंडर राजीव रंगीला को टेंडर दे दिया गया. आरोप है कि सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस विनोद कुमार रंगा ने डॉ. वत्सला अग्रवाल के कहने पर ऐसा किया.

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संजय सिंह ने सीएम रेखा से पूछे सवाल (ETV BHARAT)

वेंडरों की शिकायत के बाद जांच कर रही विजलेंस की टीम ने 18 मई को सीपीए ऑफिस में छापा मारा. इसके बाद विजिलेंस टीम के हाथ लगे सीपीए खरीद से संबंधित टेंडर के दस्तावेजों से इस घोटाले का खुलासा हुआ. इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी.

किस-किस पर लगा है घोटाले का आरोप?

AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) पर इस भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के बजाय मुख्य आरोपी को बचाने का काम कर रही है. सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि इस कथित घोटाले का मुख्य आरोपी राजीव रंगीला था, लेकिन एसीबी ने उसे लगभग एक महीने तक गिरफ्तार नहीं किया. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आरोपी जर्मनी चला गया.

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दवा घोटाले में अब तक क्या कार्रवाई हुई (ETV BHARAT)

सौरभ भारद्वाज का सवाल-किसकी शह से विदेश भागा आरोपी ?

भारद्वाज ने कहा कि यदि जांच एजेंसियां समय पर कार्रवाई करतीं तो आरोपी देश छोड़कर नहीं जा पाता. इसके साथ ही घोटाले का आरोप तत्कालीन डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस विनोद कुमार रंगा, फाइनेंस ऑफिसर रहे नीरज चोपड़ा, डीजीएचएस ऑफिस के डेटा सहायक सुमीत सिंह और दो ऑफिस असिस्टेंट उमेश त्यागी व कपिल की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ जांच शुरू हुई और कार्रवाई की गई.

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दिल्ली के अस्पतालों के बाहर सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेता हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं (ETV BHARAT)
कथित 650 करोड़ के घोटाले के आरोपितों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है?

कथित घोटाले में अभी तक डीजीएचएस रहीं डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को सस्पेंड करके गिरफ्तार किया गया है. वह जेल में हैं. इसी तरह सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस रहे विनोद कुमार रंगा को भी सस्पेंड करके गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कई सीपीए स्टोरों की औचक जांच के बाद 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

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मामले में कौन गिरफ्तार-कौन फरार (ETV BHARAT)

फाइनेंस ऑफिसर, DGHS ऑफिस के दो ऑफिस असिस्टेंट और डेटा सहायक भी सस्पेंड

आरोप है कि विभिन्न अस्पतालों जैसे डीडीयू, राजीव गांधी, जनकपुरी, दीपचंद बंधू और द्वारका भीमराव आंबेडकर अस्पताल में स्टोर इंचार्ज की मिलीभगत से महंगे दामों पर बिना उपयोग के मेडिकल सामान रखा गया. इसके साथ ही फाइनेंस ऑफिसर रहे नीरज चोपड़ा, डीजीएचएस ऑफिस के दो ऑफिस असिस्टेंट को सस्पेंड किया गया है. इसके साथ ही डीजीएचएस ऑफिस के डेटा सहायक सुमीत सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.

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EXPLAINER- क्या है 650 रुपये का कथित घोटाला? (ETV BHARAT)

DSHM द्वारा जारी एक आधिकारिक कार्यालय आदेश के अनुसार, सुमीत सिंह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कार्यालय में तैनात था. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक आधार पर उनकी सेवाओं को 29 जून 2026 से ही समाप्त माना जाएगा. इसके साथ ही विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सुमीत सिंह को निर्देश दिया है कि वे 30 जून 2026 (पूर्वाह्न) तक या उससे पहले अपने कब्जे में मौजूद सभी आधिकारिक दस्तावेज, फाइलें, लैपटॉप, पहचान पत्र और अन्य सरकारी संपत्तियां कार्यालय को सौंप दें. इसके साथ वेतन भत्तों पर रोक लगा दिया है.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)

डीजीएचएस ने स्टोर एवं परचेज विभाग के जूनियर असिस्टेंट उमेश नेगी और कपिल भी सस्पेंड

बताया जा रहा है इसकी पेास्टिंग कई सालों से सीपीए में थी, इस कारण रंगाीला का खास बन गया था. बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल और डा. विनोद कुमार रंगा के संस्पेंड होने के बाद विभाग द्वारा की उन दोनों के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई की खबरें दोनों तक पहुंचा रहे थे. वहीं डीजीएचएस ने स्टोर एवं परचेज विभाग में कार्यरत जूनियर असिस्टेंट उमेश नेगी और कपिल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है. कार्रवाई के बाद दोनों को तुरंत हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए. यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच (डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग) के मद्देनजर की गई है.

कथित 650 करोड़ के घोटाला मामले के बाद सीपीए में फेरबदल

कथित 650 करोड़ रूपये के घोटाले के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए डा. आरएस मिश्रा सीएमओ (एनएफएसजी) को डा. विनोद कुमार रंगा की जगह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (DGHS) के सेंन्ट्रल प्रिक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) का नया एचओओ नियुक्त किया. डॉक्टर मिश्रा को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल (बीजेआरएमएच) के एमएस पद से सीपीए में ट्रासंफर किया गया.

घोटाले की खबर लगी तो ताबड़तोड़ ट्रांसफर

एक जून को मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार सीपीए में HOO (हेड ऑफ ऑफिस) डॉ. विनोद कुमार रंगा समेत 10 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया था. इसके अलावा पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 20 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया गया था. इसमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर आदि शामिल थे. इसके अलावा सेंट्रल जेल हॉस्पिटल से भी 50 से ज्यादा डॉक्टरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए.

पूरे प्रकरण पर दिल्ली सरकार की सफाई?

दिल्ली सरकार की ओर से सबसे पहले विधानसभा में मुख्य सचेतक भाजपा विधायक अभय वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले तो विपक्ष के 650 करोड़ के दावे को गलत बताया. अभय वर्मा ने कहा कि 650 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया है इसकी विपक्ष जानकारी दे. घोटाले की शिकायत मिलने के बाद से सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. विधायक वर्मा ने सरकार की सक्रियता गिनाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक करीब 40 अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं और संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर गिरफ्तार भी किया गया है. उन्होंने दोहराया कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच जनता के सामने होगा. कई लोगों को सस्पेंड किया गया है और दो अधिकारी जेल भी भेजे गए हैं. अभय वर्मा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है.

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सरकार ने विपक्ष के 650 करोड़ के दावे को खारिज किया, पूछा ये आंकड़ा कहां से आया (ETV BHARAT)

मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा: हर्ष मल्होत्रा

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की है और इसी सिद्धांत के तहत सरकार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले दस वर्षों के दौरान दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी अब ACB के माध्यम से जांच कराई जाएगी.

उनका कहना था कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. उन्होंने इसे दिल्ली की जनता के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया.

पूरे प्रकरण पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए (ETV BHARAT)
विपक्ष का सरकार पर क्या है आरोप?
  • डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के एक मामले में विजलेंस की जांच चल रही थी. इसके बावजूद नियमों को दरकिनार करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस क्यों बनाया?
  • वत्सला अग्रवाल को नियमों को दरकिनार करके टेंडर में खेल करके सीपीए में कई गुना कीमत पर खरीद करने की छूट क्यों दी गई?
  • कई गुना कीमत पर सामान सप्लाई करने वाले वेंडर और घोटाले में शामिल राजीव रंगीला को विदेश क्यों भागने दिया गया?

अभी क्या हालात?

मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार को दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन करके घेरा जा रहा है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले सरकारी अस्पताल अपनी जरूरत के अनुसार दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद करते थे, लेकिन बाद में सरकार ने नियम बदल दिए. उन्होंने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था के तहत सभी खरीदारी केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के माध्यम से कराई जाने लगी और इसका पूरा नियंत्रण डॉ. वत्सला अग्रवाल के पास था. उन्होंने सवाल किया है कि जब पूरी खरीद प्रक्रिया सरकार के फैसले के तहत संचालित हो रही थी, तो अब पूरे घोटाले की जिम्मेदारी केवल अधिकारियों पर डालना उचित कैसे माना जा सकता है.

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Last Updated : July 10, 2026 at 4:19 PM IST

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