दिल्ली चिड़ियाघर में चूहों की वजह से हुई अफ्रीकन हाथी शंकर की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में EMCV वायरस का खुलासा

वहीं कुछ अधिकारियों ने बताया कि एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस (ईएमसीवी) वायरस, जो हार्ट की मांसपेशियों में सूजन पैदा करता है, जो मौत का कारण बताया गया है. शंकर हाथी 17 सितंबर को अपने बाड़े में मृत पाया गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा दिल्ली चिड़ियाघर के एकमात्र अफ्रीकी हाथी, शंकर की मौत वायरल संक्रमण से हुई, जिससे उसका हृदय प्रभावित हुआ, यह बात उसकी अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है. दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने इस मामले या रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत वायरल संक्रमण (वायरल इंफेक्शन) से हुई है, जिसका असर सीधे तौर पर उसके हार्ट (हृदय) पर हुआ और हृदय गति रुक गई.

नई दिल्ली: दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत की असली वजह का खुलासा हो गया है. करीब डेढ़ महीने शंकर हाथी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है. जिसमें मौत की कई वजहें बताई गईं हैं.

इससे पहले, चिड़ियाघर ने कि शुरूआत जांच में कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह बताई थी. दिल्ली ज़ू प्रबंधन के मुताबिक "तीव्र हृदय गति रुकने" का संकेत मिला था. वहीं मौत की असली वजह की पुष्टि के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था.

चूहों से फैलता है EMCV वायरस

उन्होंने कहा कि ईएमसीवी वायरस चूहों जैसे कृन्तकों के माध्यम से फैल सकता है, जो प्राकृतिक रूप से इसके वाहक होते हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस संक्रमण से हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और हृदय गति रुक ​​सकती है.

शंकर की मौत से एक दिन पहले तक नहीं थे किसी बीमारी के लक्षण

उन्होंने बताया कि शंकर में अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे थे.

अफ्रीकी हाथी 1998 में जिम्बाब्वे द्वारा भारत को उपहार में दिया गया था और इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया था. उनके साथी, बॉम्बे, का 2005 में निधन हो गया. साल 2002 में साथी हाथी की मौत के बाद शंकर अकेला हो गया था, 23 साल में अफ्रीकी हाथी के लिए प्रशासन साथी की तलाश नहीं कर पाया. अकेलेपन से जूझ रहे शंकर ने कम उम्र में ही दम तोड़ दिया.

