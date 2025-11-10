ETV Bharat / bharat

मौसम बदलते ही बदली दिल्ली चिड़ियाघर के जानवरों की डाइट, जानिए हाथी-बंदरों के डाइट प्लान

दिल्ली चिड़ियाघर में सर्दियों से बचने के लिए जानवरों के खानपान में हुआ बदलाव, जानिए क्या खाएंगे शाकाहारी और मांसाहारी जानवर

DELHI ZOO WINTER ANIMALS DIET
सर्दियों में जानवरों के लिए होती है अलग डाइट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 12:25 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सर्दियों की शुरूआत के साथ ही दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है. मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा ताकि वो स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें. चिड़ियाघर को दो महीने बाद दोबारा खोला गया है, इसके साथ ही सर्दियों की तैयारी प्रबंधन की ओर से शुरू कर दी गई है.

जानवरों की डाइट में क्या हुआ है बदलाव
शाकाहारी जानवरों को अखरोट, मूंगफली तो मांसाहारी जानवरों को 12 किलो मांस दिया जाएगा.

दिल्ली ज़ू में सर्दियों की तैयारी (ETV Bharat)

चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में जानवरों की सेहत और प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए उनके खान-पान में बदलाव किया जा रहा है. हर प्रजाति के जानवर की जरूरत के अनुसार डाइट को अपडेट किया गया है ताकि ठंड से उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

मौसम बदला तो जानवरों की डाइट में हुआ बदलाव (ETV Bharat)

शाकाहारी जानवरों के लिए डाइट
डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि शाकाहारी जानवरों जैसे हाथी, हिरण, बंदर और नीलगाय को इस मौसम में अखरोट, मूंगफली, गुड़, शहद, हल्दी और गन्ना दी जाएगी. यह न सिर्फ शरीर को गर्म रखती हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं. उन्होंने कहा कि बंदरों को मीठा और ऊर्जा देने वाला आहार गुड़ और गन्ना बहुत पसंद है.

मांसाहारी जानवरों के लिए डाइट
शेर, बाघ और तेंदुए को सर्दी के दिनों में अब 12 किलो मांस दिया जाएगा. यह मात्रा गर्मियों की तुलना में अधिक है, ताकि उन्हें शरीर में आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके.

ETV Bharat
बाघ, शेर की डाइट में बढ़ाया गया मांस (ETV Bharat)
आने वाले दिनों में कई जगहों पर लगेंगे हीटरडॉ. संजीत कुमार ने कहा सिर्फ खान-पान ही नहीं, जानवरों के रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं. जो जानवर जमीन पर रहते हैं, उनके बाड़ों में पुआल(पशुओं के लिए बिछावन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला)बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडी जमीन से बचाया जा सके. वहीं, चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि आने वाले दिनों में कई जगहों पर हीटर भी लगाए जाएंगे, खासकर उन स्थानों पर जहां रात का तापमान तेजी से गिरता है. इसके अलावा, जानवरों की दिनचर्या पर भी निगरानी रखी जा रही है. उनके व्यवहार और स्वास्थ्य की नियमित जांच पशु चिकित्सकों द्वारा की जा रही है ताकि सर्दी के कारण कोई संक्रमण या कमजोरी न हो.
ETV Bharat
जानवरों के लिए लगाए जाएंगे हीटर (ETV Bharat)

दो दिन में 23,357 आगंतुक पहुंचे
दिल्ली चिड़ियाघर के दो महीने बाद दोबारा खुलने के बाद दो दिन में 23,357 आगंतुक जानवरों को देखने पहुंचे. पहले दिन शनिवार को चिड़ियाघर में कुल 8,065 आगंतुकों, जिनमें 12 स्कूलों के 954 विद्यार्थीयों ने चिड़ियाघर की सैर की जबकि दूसरे दिन रविवार को 15,292 आगंतुकों, जिनमें पांच स्कूलों के 262 छात्र-छात्राओं ने चिड़ियाघर में शिक्षकों के साथ विभिन्न वन्य जीवों और पक्षियों को देखा.

दिल्ली चिड़ियाघर में हाथी (ETV BHARAT)
बता दें कि बीते 28 अगस्त को चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) का मामला पाया गया था. इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से 30 अगस्त से चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था. उस समय से हीप्रशासन ने सफाई, निगरानी और जांच का काम शुरू कर दिया था, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके. उस दौरान 12 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें छह पेंटेड स्टॉर्क, दो ब्लैक-हेडेड आइबिस और चार प्रवासी पेंटेड स्टॉर्क शामिल थे. आखिरी पॉजिटिव नमूना एक सितंबर को मिला था, जिसके बाद एहतियातन चिड़ियाघर को आगंतुकों (विजिटर्स) के लिए बंद कर दिया गया था.
दिल्ली ज़ू में सर्दियों की तैयारी (ETV BHARAT)

चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर संजीत कुमार ने कहा कि हर 15 दिन पर चार बार जांच के लिए नमूने लिए गए थे. इन्हें भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (NIHSAD) संस्थान में इनकी जांच की गई और सभी रिपोर्टें निगेटिव आईं. इसके बाद चिड़ियाघर को शनिवार से खोलने की मंजूरी दे दी गई.

पहले भी बंद हो चुका है चिड़ियाघर
दिल्ली चिड़ियाघर में करीब 96 प्रजातियों के जानवर हैं और यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केंद्र है. लेकिन बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर को तीसरी बार अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था. इससे पहले भी 2016 और 2021 में बर्ड फ्लू की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया था.

Last Updated : November 10, 2025 at 12:25 PM IST

