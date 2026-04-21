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दिल्ली में पड़ने लगी प्रचंड गर्मी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कैसे इंतजाम-देखिए रिपोर्ट

दिल्ली चिड़ियाघर में जानवरों के लिए Summer Special Care राजधानी के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर) में जानवरों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के वॉटर स्प्रिंकलर, तालाब, ग्रीन मैट और छांव के इंतजाम किए गए हैं. हालांकि, इन तैयारियों को लेकर चिड़ियाघर घूमने आए आगंतुकों की राय एक जैसी नहीं है. कुछ आगंतुक व्यवस्थाओं को संतोषजनक बता रहे हैं, तो कुछ आगंतुकों ने कमियों की ओर भी इशारा कर रहे है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बढ़ती गर्मी के बीच ये इंतजाम पर्याप्त हैं या अभी और सुधार की जरूरत है.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में अप्रैल महीने में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में हीट वेव का खतरा भी मंडरा रहा है. ऐसे में इंसानों के साथ-साथ वन्यजीवों के लिए भी यह मौसम चुनौती बनता जा रहा है.

आगुंतकों ने उठाए सवाल (ETV BHARAT)

पानी और हरियाली से संतुलन बनाने की कोशिश

हर बाड़े में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जानवरों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. चिड़ियाघर परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ भी मौजूद हैं, जो प्राकृतिक छांव दे रहे हैं. चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, उसी हिसाब से व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जाएगा, जिससे जानवरों को किसी तरह की परेशानी न हो.





'व्यवस्था ठीक लग रही है'

चिड़ियाघर घूमने आए ध्रुव ने बताया कि “तापमान अभी करीब 40 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन जानवरों के लिए छांव और पानी का अच्छा इंतजाम किया गया है. यहां काफी पेड़ भी हैं और सभी जानवरों के लिए सही व्यवस्था दिख रही है.”

दिल्ली चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम (ETV BHARAT)





'जानवरों की गतिविधि से लगता है वातावरण सहज है'

आगंतुक डीके शर्मा ने कहा कि “लोगों के लिए तो खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि लोग अपना सामान लेकर आते हैं. असली समस्या तब होती है जब लोग जानवरों को खाना खिलाने लगते हैं, जिससे व्यवस्था बिगड़ती है. उन्होंने कहा कि जानवरों के लिए पानी का अच्छा इंतजाम किया गया है और वह आराम से घूम भी रहे हैं.” उन्होंने कहा कि जानवरों की गतिविधि से लगता है कि वह अपने वातावरण में सहज हैं.





जानवरों की हालत पर चिंता जताई

दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच चिड़ियाघर पहुंचे राहुल ने जानवरों की हालत पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सामान्य व्यवस्थाएं तो मौजूद हैं, लेकिन तेज गर्मी के मुकाबले यह पर्याप्त नहीं लगतीं. बाड़ों में ठंडक की कमी है और पानी व छाया की व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है. उन्होंने खास तौर पर टाइगर और शेर की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले उनका वजन भी कम नजर आ रहा है.

दिल्ली चिड़ियाघर में हाथी के लिए बनाए गए तालाब (ETV BHARAT)





व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी

बेंगलुरु से आए रमेश नवले ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, “गर्मी बहुत ज्यादा है और कुछ जगहों पर सुविधाएं ठीक नहीं लगी. उन्होंने बताया कि पक्षियों के सेक्शन में अंदर बहुत गर्मी थी, जिससे हमें बाहर आना पड़ा. ऐसे में वहां रहने वाले जीवों के लिए क्या इंतजाम हैं, यह पता नहीं है कुछ बाड़ों में सुधार की जरूरत है.”



आगे और सतर्कता की जरूरत

अभी गर्मी की शुरुआत ही है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है. ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन को लगातार निगरानी रखते हुए कूलिंग सिस्टम, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करना होगा. साथ ही, आगंतुकों को भी जिम्मेदारी दिखाते हुए जानवरों को बाहर का खाना खिलाने से बचना चाहिए.

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