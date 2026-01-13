ETV Bharat / bharat

दिल्ली विश्व पुस्तक मेला: कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, कहा- हार न मानना ही सफलता की असली कुंजी

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि कभी बचपन में यह तय नहीं किया था कि एस्ट्रोनॉट बनेंगे, लेकिन जीवन में जब भी कोई नया अवसर सामने आया, उसे स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि उनके जीवन में “हां” कहने की एक श्रृंखला रही, जिसने सही समय पर सही जगह तक पहुंचाया. छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार हम व्यवहारिकता और तर्क के नाम पर अपने उत्साह को दबा देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की होती है कि पहले कदम बढ़ाया जाए और समाधान बाद में खोजा जाए.

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के दौरान देश के अंतरिक्ष मिशन से जुड़े ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने अपने जीवन, करियर, चयन प्रक्रिया, कठिन प्रशिक्षण और अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों को बेहद सरल और प्रेरक अंदाज में बच्चों के साथ साझा किया.

पांच साल की मेहनत, बीस दिन का मिशन:

अपने प्रशिक्षण काल पर बात करते हुए शुभांशु ने बताया कि चयन वर्ष 2019 में हुआ, 2020 में ट्रेनिंग शुरू हुई और कई वर्षों की कठिन तैयारी के बाद उड़ान का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि लगभग पांच साल की निरंतर मेहनत और प्रशिक्षण के बाद मात्र 18-20 दिनों का अंतरिक्ष मिशन संभव हो पाया. इसके जरिए उन्होंने छात्रों को समझाया कि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि अचानक नहीं मिलती. शुभांशु ने कहा कि जैसे छात्र आईआईटी, मेडिकल या सिविल सेवा की तैयारी में चार-पांच साल लगाते हैं, उसी तरह हर लक्ष्य के पीछे एक लंबा और कभी-कभी उबाऊ लगने वाला सफर होता है. लेकिन अगर इंसान प्रक्रिया का आनंद लेना सीख ले तो तनाव और दबाव अपने आप कम हो जाता है.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों से किया संवाद (ETV Bharat)