दिल्ली विश्व पुस्तक मेला: कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, कहा- हार न मानना ही सफलता की असली कुंजी

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के दौरान देश के अंतरिक्ष मिशन से जुड़े ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने अपने जीवन, करियर, चयन प्रक्रिया, कठिन प्रशिक्षण और अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों को बेहद सरल और प्रेरक अंदाज में बच्चों के साथ साझा किया.
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि कभी बचपन में यह तय नहीं किया था कि एस्ट्रोनॉट बनेंगे, लेकिन जीवन में जब भी कोई नया अवसर सामने आया, उसे स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि उनके जीवन में “हां” कहने की एक श्रृंखला रही, जिसने सही समय पर सही जगह तक पहुंचाया. छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार हम व्यवहारिकता और तर्क के नाम पर अपने उत्साह को दबा देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की होती है कि पहले कदम बढ़ाया जाए और समाधान बाद में खोजा जाए.
पांच साल की मेहनत, बीस दिन का मिशन:
अपने प्रशिक्षण काल पर बात करते हुए शुभांशु ने बताया कि चयन वर्ष 2019 में हुआ, 2020 में ट्रेनिंग शुरू हुई और कई वर्षों की कठिन तैयारी के बाद उड़ान का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि लगभग पांच साल की निरंतर मेहनत और प्रशिक्षण के बाद मात्र 18-20 दिनों का अंतरिक्ष मिशन संभव हो पाया. इसके जरिए उन्होंने छात्रों को समझाया कि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि अचानक नहीं मिलती. शुभांशु ने कहा कि जैसे छात्र आईआईटी, मेडिकल या सिविल सेवा की तैयारी में चार-पांच साल लगाते हैं, उसी तरह हर लक्ष्य के पीछे एक लंबा और कभी-कभी उबाऊ लगने वाला सफर होता है. लेकिन अगर इंसान प्रक्रिया का आनंद लेना सीख ले तो तनाव और दबाव अपने आप कम हो जाता है.
आइसोलेशन और परिवार से दूरी, सबसे कठिन परीक्षा:
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों से किया संवाद
ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने प्रशिक्षण के बाद के आइसोलेशन पीरियड को अपने जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण बताया. उन्होंने कहा कि इस दौरान न केवल अंतरिक्ष यात्री को, बल्कि उसके परिवार को भी मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ता है. उन्होंने छात्रों को यह समझाया कि परिवार और मित्र हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, भले ही हमें हर समय इसका एहसास न हो. उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे एक पूरी टीम और परिवार का योगदान होता है. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष मिशन उन्होंने अकेले पूरा नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और परिवार के सहयोग से ही यह संभव हो पाया. अंतरिक्ष से पृथ्वी एक घर, बिना सीमाओं के:
कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने साझा किया अनुभव,बताया सफलता मंत्र
अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने के अनुभव को साझा करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने कहा कि ऊपर से देखने पर पृथ्वी एक ही घर की तरह दिखाई देती है, जहां कोई सीमाएं, कोई देश नहीं दिखता. यह अनुभव इंसान की सोच को पूरी तरह बदल देता है. उन्होंने कहा कि इससे इंसान को अपनी अहमियत का सही एहसास होता है और यह समझ आती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं. हार न मानना ही असली ताकत:
कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को दी सफलता के टिप्स
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्राओं को विशेष रूप से कहा कि अंतरिक्ष मिशनों में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर पेगी व्हिटसन का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्हें नौ बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह दुनिया की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं. उन्होंने कहा कि यही निरंतरता, विश्वास और कभी हार न मानने का जज़्बा सफलता की असली कुंजी है.
बातचीत के अंत में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को संदेश दिया कि किसी को नहीं पता कि सफलता का रास्ता कौन सा होगा, लेकिन अगर कोई यह तय कर ले कि वह हार नहीं मानेगा, तो सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो.

छात्रा गौरी गर्ग ने बताया कि शुभांशु शुक्ला से यह सीख मिली कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए. उन्होंने बताया कि कई बार रिजेक्शन मिलने के बावजूद अगर इंसान अपने पैशन पर डटा रहे, तो सफलता जरूर मिलती है. असफलता अंत नहीं, बल्कि सीख होती है.

छात्रा कनक ने कहा कि शुभांशु शुक्ला से बातचीत में उनके स्पेस से अर्थ तक के सफर और अनुभवों के बारे में जाना. उनसे यह सीख मिली कि जीवन में आने वाली डिस्ट्रैक्शन और नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है.
छात्र राजदीप गुप्ता ने बताया कि शुभांशु शुक्ला से यह प्रेरणा मिली कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और बिना डगमगाए निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है.