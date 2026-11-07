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दिल्ली प्रदूषण संकट: समस्या की जड़ क्या है, कौन सा उपाय होगा कारगर

दिल्ली प्रदूषण संकट: समस्या की जड़ क्या है, कौन सा उपाय होगा कारगर ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, ऐसे में स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन और क्लाउड सीडिंग जैसे उपायों के असर पर सवाल उठ रहे हैं. यह समझने के लिए कि क्या काम करता है, क्या नहीं और किन लंबे समय के समाधानों की जरूरत है, ईटीवी भारत ने IIT कानपुर के प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी से बात की. उन्होंने दिल्ली में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने, मजबूत नीतिगत हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर, डेटा आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया ताकि प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोका जा सके. पढ़िए बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल: दिल्ली और NCR में बहुत अधिक धुंध (smog) है, और वायु गुणवत्ता हर दिन गिरती जा रही है. कुछ मॉनिटरिंग ऐप्स तो AQI स्तर 1,000 के करीब बता रहे हैं, जबकि दूसरे 500 के आस-पास दिखा रहे हैं. प्रदूषण की वर्तमान स्थिति के बारे में आपका क्या अनुमान है?

प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: मैंने दिल्ली के AQI आंकड़ों में प्रतिदिन होने वाले बदलाव पर नजर नहीं रखा है, लेकिन हवा की गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण बदलते मौसम के हालात हो सकते हैं. जैसे ही सर्दी आती है, तापमान गिरने लगता है, तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) शुरू हो जाता है और वायु गति धीमी हो जाती है. इससे वातावरण में ठहराव आ जाता है, जिससे प्रदूषक (Pollutants) फैल नहीं पाते. साथ ही, इस दौरान प्रदूषण के अन्य स्रोत, विशेष रूप से दहन के विभिन्न रूप सक्रिय हो जाते हैं. इन कारकों के मिलने से AQI में वृद्धि होती है और हवा की गुणवत्ता में गिरावट आती है. सवाल: दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं? प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: हमारा मानना है कि वाहनों के टेलपाइप से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली और एनसीआर के पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है. अलग-अलग प्रकार से कचरा या अन्य चीजें जलाना मौसम के आधार पर 20 से 40 प्रतिशत के बीच योगदान देता है. सर्दियों के दौरान यह योगदान बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि अन्य मौसमों में यह आमतौर पर 20 प्रतिशत के करीब होता है. शेष प्रदूषण औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और कई अन्य स्रोतों से आता है. दिल्ली में PM 2.5 के प्रदूषण के स्रोतों के निर्धारण अध्ययनों (source apportionment studies) से उभरने वाली यह एक व्यापक तस्वीर है. सवाल: दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का कितना योगदान है, खासकर नवंबर में प्रदूषण के चरम समय के दौरान? प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: चरम समय में पराली जलाने से लगभग 15 से 20 से 25 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से जब कृषि क्षेत्रों से प्रदूषण के गुबार दिल्ली पहुंचने लगते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि पराली जलाना बायोमास जलाने से होने वाले कुल नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा है. दूसरे स्रोत में सड़क किनारे कचरा जलाना, लकड़ी और पत्ते जलाना और घरेलू कामों के लिए ठोस ईंधन का इस्तेमाल शामिल है. दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण (ANI) प्रदूषण की चरम अवधि के दौरान, विशेष रूप से नवंबर की शुरुआत से लेकर आखिर तक, दहन के विभिन्न रूपों का कुल योगदान काफी हद तक बढ़ सकता है, जो लगभग 15 से 18 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत तक हो जाता है. इस अवधि के दौरान यह अतिरिक्त योगदान मुख्य रूप से पराली को जलाने से होता है. हालांकि, पराली जलाने के सटीक योगदान को अलग करना मुश्किल है क्योंकि फसल के अवशेषों को जलाने और बायोमास या बायोफ्यूल जलाने के अन्य रूपों जैसे कि लकड़ी और पत्तियों के बीच अंतर करना हमेशा संभव नहीं होता है. सवाल: क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली में साल भर प्रदूषण रहता है, लेकिन सर्दियों में हवा की कम गति और खराब मौसम की वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं? प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: जरूरी नहीं है. अच्छी बात ये है कि बारिश के मौसम के दौरान—विशेष रूप से अगस्त से सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक— बारिश वायुमंडल को साफ करने में अहम भूमिका निभाती है. बारिश हवा से प्रदूषकों को धो देती है और वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती है. हालांकि, बारिश के मौसम के अलावा, ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब दिल्ली का AQI केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. सवाल: दिल्ली में BS-IV वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. ये वाहन प्रदूषण में कितना योगदान देते हैं और BS-IV और BS-VI उत्सर्जन मानकों में क्या अंतर है? प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: BS-IV के मुकाबले BS-VI काफी अधिक स्वच्छ फ्यूल स्टैंडर्ड है. एक बड़ा अंतर यह है कि BS-VI फ्यूल में सल्फर की मात्रा काफी कम होती है. इससे ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा पाती हैं, जिसमें वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में फिल्टर भी शामिल हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर को रोक सकते हैं. BS-IV फ्यूल में सल्फर की मात्रा अधिक होने से पार्टिकुलेट मैटर को उसी स्तर पर फिल्टर नहीं किया जा सकता. BS-VI के दो प्रमुख फायदे हैं. सबसे पहले, यह पर्याप्त मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर को फंसाने में सक्षम बनाता है. दूसरा, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा काफी कम होती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता है. अन्यथा सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक कण पदार्थ, विशेष रूप से सल्फेट कणों के निर्माण में योगदान कर सकता है. इसलिए, BS-VI वाहन BS-IV वाहनों के मुकाबले काफी स्वच्छ हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि BS-VI वाहन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं. वे अभी भी पार्टिकुलेट मैटर और गैस उत्सर्जन में योगदान देते हैं, हालांकि काफी कम स्तर पर. सवाल: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बारिश देखी गई और GRAP के तहत निर्माण गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इन उपायों के बावजूद, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. हम से क्या चूक हो रही है? दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण (ANI) प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: यह एक मुश्किल सवाल है. दिल्ली की भौगोलिक और वायुमंडलीय स्थिति अजीब है. यह भारत-गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है, जिसकी अपनी मौसम संबंधी विशेषताएं हैं. कुछ खास मौसमों में यह क्षेत्र वायुमंडलीय स्थिरता का अनुभव करता है और इसके लिए अधिक विस्तृत वैज्ञानिक समझ की जरूरत होती है. मौसम संबंधी कारकों के अलावा, दिल्ली में प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जो लगातार बने रहने वाले हैं. वाहन उत्सर्जन उनमें से एक है. दिल्ली-एनसीआर में बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं और अभी भी काफी संख्या में परिवार नियमित रूप से LPG का उपयोग नहीं कर रहे होंगे. बुनियादी ढांचे का विकास भी इसमें योगदान देने वाला एक अन्य कारक है. सड़कों, इमारतों और मेट्रो नेटवर्क के निर्माण से धूल पैदा होती है और यह पार्टिकुलेट प्रदूषण को बढ़ाती है. ये स्रोत पूरे साल सक्रिय रहते हैं. हालांकि, सर्दियों के दौरान दो अतिरिक्त कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं. पहला है कृषि अवशेषों (पराली) को जलाना, जो मुख्य रूप से अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत के बीच केंद्रित होता है. दूसरा है दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा खुद को गर्म रखने के लिए बायोमास ईंधन का बढ़ता उपयोग. इसमें लकड़ी, पत्तियां और अन्य सामग्रियां जलाना शामिल है. सड़क के किनारे कचरा जलाने की भी एक समस्या है, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां कचरे को ठीक से इकट्ठा और निस्तारित नहीं किया जाता है. कचरा जलाने की ये अनौपचारिक गतिविधियां अक्टूबर के अंत से लेकर फरवरी की शुरुआत तक जारी रहती हैं. ये सीधे तौर पर पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में योगदान देती हैं और ऐसी गैस भी छोड़ती हैं जो बाद में वायुमंडल में पार्टिकुलेट मैटर बनाती हैं.