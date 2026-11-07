दिल्ली प्रदूषण संकट: समस्या की जड़ क्या है, कौन सा उपाय होगा कारगर
ईटीवी भारत के सौरभ शुक्ला से बातचीत में IIT कानपुर के प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए.
Published : November 7, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, ऐसे में स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन और क्लाउड सीडिंग जैसे उपायों के असर पर सवाल उठ रहे हैं. यह समझने के लिए कि क्या काम करता है, क्या नहीं और किन लंबे समय के समाधानों की जरूरत है, ईटीवी भारत ने IIT कानपुर के प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी से बात की. उन्होंने दिल्ली में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने, मजबूत नीतिगत हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर, डेटा आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी पर जोर दिया ताकि प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोका जा सके. पढ़िए बातचीत के मुख्य अंश...
सवाल: दिल्ली और NCR में बहुत अधिक धुंध (smog) है, और वायु गुणवत्ता हर दिन गिरती जा रही है. कुछ मॉनिटरिंग ऐप्स तो AQI स्तर 1,000 के करीब बता रहे हैं, जबकि दूसरे 500 के आस-पास दिखा रहे हैं. प्रदूषण की वर्तमान स्थिति के बारे में आपका क्या अनुमान है?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: मैंने दिल्ली के AQI आंकड़ों में प्रतिदिन होने वाले बदलाव पर नजर नहीं रखा है, लेकिन हवा की गुणवत्ता में गिरावट का मुख्य कारण बदलते मौसम के हालात हो सकते हैं. जैसे ही सर्दी आती है, तापमान गिरने लगता है, तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) शुरू हो जाता है और वायु गति धीमी हो जाती है. इससे वातावरण में ठहराव आ जाता है, जिससे प्रदूषक (Pollutants) फैल नहीं पाते. साथ ही, इस दौरान प्रदूषण के अन्य स्रोत, विशेष रूप से दहन के विभिन्न रूप सक्रिय हो जाते हैं. इन कारकों के मिलने से AQI में वृद्धि होती है और हवा की गुणवत्ता में गिरावट आती है.
सवाल: दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: हमारा मानना है कि वाहनों के टेलपाइप से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली और एनसीआर के पार्टिकुलेट मैटर (PM) प्रदूषण में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है. अलग-अलग प्रकार से कचरा या अन्य चीजें जलाना मौसम के आधार पर 20 से 40 प्रतिशत के बीच योगदान देता है. सर्दियों के दौरान यह योगदान बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि अन्य मौसमों में यह आमतौर पर 20 प्रतिशत के करीब होता है. शेष प्रदूषण औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों और कई अन्य स्रोतों से आता है. दिल्ली में PM 2.5 के प्रदूषण के स्रोतों के निर्धारण अध्ययनों (source apportionment studies) से उभरने वाली यह एक व्यापक तस्वीर है.
सवाल: दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का कितना योगदान है, खासकर नवंबर में प्रदूषण के चरम समय के दौरान?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: चरम समय में पराली जलाने से लगभग 15 से 20 से 25 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से जब कृषि क्षेत्रों से प्रदूषण के गुबार दिल्ली पहुंचने लगते हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि पराली जलाना बायोमास जलाने से होने वाले कुल नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा है. दूसरे स्रोत में सड़क किनारे कचरा जलाना, लकड़ी और पत्ते जलाना और घरेलू कामों के लिए ठोस ईंधन का इस्तेमाल शामिल है.
प्रदूषण की चरम अवधि के दौरान, विशेष रूप से नवंबर की शुरुआत से लेकर आखिर तक, दहन के विभिन्न रूपों का कुल योगदान काफी हद तक बढ़ सकता है, जो लगभग 15 से 18 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 45 प्रतिशत तक हो जाता है. इस अवधि के दौरान यह अतिरिक्त योगदान मुख्य रूप से पराली को जलाने से होता है. हालांकि, पराली जलाने के सटीक योगदान को अलग करना मुश्किल है क्योंकि फसल के अवशेषों को जलाने और बायोमास या बायोफ्यूल जलाने के अन्य रूपों जैसे कि लकड़ी और पत्तियों के बीच अंतर करना हमेशा संभव नहीं होता है.
सवाल: क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली में साल भर प्रदूषण रहता है, लेकिन सर्दियों में हवा की कम गति और खराब मौसम की वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: जरूरी नहीं है. अच्छी बात ये है कि बारिश के मौसम के दौरान—विशेष रूप से अगस्त से सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक— बारिश वायुमंडल को साफ करने में अहम भूमिका निभाती है. बारिश हवा से प्रदूषकों को धो देती है और वायु गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती है. हालांकि, बारिश के मौसम के अलावा, ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब दिल्ली का AQI केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है.
सवाल: दिल्ली में BS-IV वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. ये वाहन प्रदूषण में कितना योगदान देते हैं और BS-IV और BS-VI उत्सर्जन मानकों में क्या अंतर है?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: BS-IV के मुकाबले BS-VI काफी अधिक स्वच्छ फ्यूल स्टैंडर्ड है. एक बड़ा अंतर यह है कि BS-VI फ्यूल में सल्फर की मात्रा काफी कम होती है. इससे ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा पाती हैं, जिसमें वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में फिल्टर भी शामिल हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर को रोक सकते हैं. BS-IV फ्यूल में सल्फर की मात्रा अधिक होने से पार्टिकुलेट मैटर को उसी स्तर पर फिल्टर नहीं किया जा सकता.
BS-VI के दो प्रमुख फायदे हैं. सबसे पहले, यह पर्याप्त मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर को फंसाने में सक्षम बनाता है. दूसरा, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा काफी कम होती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता है. अन्यथा सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक कण पदार्थ, विशेष रूप से सल्फेट कणों के निर्माण में योगदान कर सकता है.
इसलिए, BS-VI वाहन BS-IV वाहनों के मुकाबले काफी स्वच्छ हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि BS-VI वाहन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं. वे अभी भी पार्टिकुलेट मैटर और गैस उत्सर्जन में योगदान देते हैं, हालांकि काफी कम स्तर पर.
सवाल: दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बारिश देखी गई और GRAP के तहत निर्माण गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इन उपायों के बावजूद, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. हम से क्या चूक हो रही है?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: यह एक मुश्किल सवाल है. दिल्ली की भौगोलिक और वायुमंडलीय स्थिति अजीब है. यह भारत-गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है, जिसकी अपनी मौसम संबंधी विशेषताएं हैं. कुछ खास मौसमों में यह क्षेत्र वायुमंडलीय स्थिरता का अनुभव करता है और इसके लिए अधिक विस्तृत वैज्ञानिक समझ की जरूरत होती है.
मौसम संबंधी कारकों के अलावा, दिल्ली में प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जो लगातार बने रहने वाले हैं. वाहन उत्सर्जन उनमें से एक है. दिल्ली-एनसीआर में बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं और अभी भी काफी संख्या में परिवार नियमित रूप से LPG का उपयोग नहीं कर रहे होंगे. बुनियादी ढांचे का विकास भी इसमें योगदान देने वाला एक अन्य कारक है. सड़कों, इमारतों और मेट्रो नेटवर्क के निर्माण से धूल पैदा होती है और यह पार्टिकुलेट प्रदूषण को बढ़ाती है.
ये स्रोत पूरे साल सक्रिय रहते हैं. हालांकि, सर्दियों के दौरान दो अतिरिक्त कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं. पहला है कृषि अवशेषों (पराली) को जलाना, जो मुख्य रूप से अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत के बीच केंद्रित होता है. दूसरा है दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा खुद को गर्म रखने के लिए बायोमास ईंधन का बढ़ता उपयोग. इसमें लकड़ी, पत्तियां और अन्य सामग्रियां जलाना शामिल है.
सड़क के किनारे कचरा जलाने की भी एक समस्या है, विशेष रूप से उन जगहों पर जहां कचरे को ठीक से इकट्ठा और निस्तारित नहीं किया जाता है. कचरा जलाने की ये अनौपचारिक गतिविधियां अक्टूबर के अंत से लेकर फरवरी की शुरुआत तक जारी रहती हैं. ये सीधे तौर पर पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में योगदान देती हैं और ऐसी गैस भी छोड़ती हैं जो बाद में वायुमंडल में पार्टिकुलेट मैटर बनाती हैं.
इसलिए सर्दियों में, प्रदूषण के और स्रोत सक्रिय हो जाते हैं, जबकि तापमान में बदलाव और हवा की कम गति प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को फैलने से रोकते हैं. यह सब मिलकर दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दिखाता है.
सवाल : जब भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो कई समाधान सुझाए जाते हैं, जिनमें नकली बारिश, एंटी स्मॉग टावर और एंटी स्मॉग गन शामिल हैं. क्या आपको लगता है कि ये उपाय दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: आमतौर पर देखा जाए तो, वायुमंडल में प्रदूषण के स्तर को कम करने में स्मॉग टावर प्रभावी साबित नहीं हुए हैं. दिल्ली ने भी कुछ स्मॉग टावरों का परीक्षण किया था, लेकिन मेरी समझ के अनुसार वे उन इलाकों में भी खास प्रभावी नहीं रहे जहां उन्हें लगाया गया था. एंटी-स्मॉग गन के बारे में भी ऐसे ही निष्कर्ष सामने आए हैं. कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने अध्ययन किए और पाया कि इन गन के जरिये प्रदूषण में जो भी कमी आई, वह बहुत कम समय के लिए थी. जैसे ही आप इनके तैनात किए गए स्थान से कुछ सौ फीट दूर जाते हैं, प्रदूषक तत्व फिर से अपने सामान्य स्तर पर आ जाते हैं.
कृत्रिम बारिश (Cloud seeding) एक अलग हस्तक्षेप है और इसके लिए उचित परीक्षण और मूल्यांकन की जरूरत होती है. भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यह प्रदर्शित किया गया है कि क्लाउड सीडिंग उपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों में, विशेष रूप से गर्मियों के मानसून के दौरान, बारिश को बढ़ा सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाउड सीडिंग उस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है जिसके जरिये मौजूदा बादलों के भीतर बारिश की शुरुआत होती है.
लेकिन क्लाउड सीडिंग अपने आप बादल नहीं बना सकती. सर्दियों के दौरान दिल्ली में आमतौर पर उपयुक्त बादलों की कमी होती है. इसलिए, क्लाउड सीडिंग के अवसर सीमित होते हैं. ऐसे कुछ छोटे अवसर हो सकते हैं जब उपयुक्त बादल विकसित हों, लेकिन ये बहुत ही सीमित अवसर प्रदान करते हैं. वांछित नतीजे पाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होगी.
सवाल : हम आम तौर पर दिवाली के आसपास वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखते हैं और इसके लिए अक्सर पटाखों को जिम्मेदार ठहराया जाता है. लेकिन इस साल दिवाली से पहले ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. हमें दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर दिवाली के असर को कैसे समझना चाहिए?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: कई रिसर्च ग्रुप्स ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर दिवाली के प्रभाव का अध्ययन किया है. इन अध्ययनों से यह साफ पता चलता है कि दिवाली का वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है. दिवाली के दिन ही प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी होती है, और उससे पहले और बाद के दिनों में भी कुछ बढ़ोतरी देखी जाती है. हालांकि, इस तीन दिन के समय के बाद, प्रदूषण का स्तर आम तौर पर काफी तेजी से वापस उसी मूल स्तर पर आ जाता है जो अभी है.
इसलिए, दिवाली के प्रभाव के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन पटाखों से जुड़े अस्थायी प्रदूषण और दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी तथा निरंतर बनी रहने वाली समस्या के बीच अंतर करना जरूरी है.
सवाल: इस बार-बार होने वाले प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सरकार और समाज को कौन से खास उपाय अपनाने चाहिए?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: मेरा मानना है कि हमें दोहरे दृष्टिकोण की जरूरत है. पिछले पांच से आठ वर्षों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. पहली जरूरत मजबूत नीतिगत स्तर के हस्तक्षेप की है. आइए मैं आपको दो उदाहरण देता हूं.
पहला कदम, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों और कम्यूटिंग वाहनों में पूरी तरह से बदलाव करना है. वर्तमान में दिल्ली में लगभग 7 से 8 हजार बसें हैं. हालांकि, यहां की आबादी की आवागमन संबंधी जरूरतों को पूरा करने और शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अग्रणी शहरों के बराबर लाने के लिए, हमें लगभग 20,000 से 25,000 बसों की जरूरत होगी.
पूरा बस बेड़ा इलेक्ट्रिक होना चाहिए. इससे लोग बसों और मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे और वाहनों के साइलेंसर से होने वाले उत्सर्जन में काफी कमी आएगी. इस तरह का बदलाव संभावित रूप से दिल्ली के AQI को लगभग 80 से 90 अंक तक नीचे ला सकता है.
दूसरा बड़ा हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि दिल्ली-एनसीआर और शायद आसपास के सभी क्षेत्रों में हर घर के पास LPG और बिजली की पहुंच हो. इन कनेक्शनों को प्रदान करने के साथ-साथ, सरकार को घरेलू स्तर पर कचरा या ईंधन जलाने की प्रथा को पूरी तरह से हतोत्साहित करने के लिए व्यवहारिक प्रोत्साहन शुरू करने चाहिए. हमें दिल्ली-एनसीआर में एक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की भी जरूरत है ताकि कचरे को सड़कों के किनारे जलाने के बजाय एकत्र किया जा सके और निर्धारित निपटान सुविधाओं तक पहुंचाया जा सके.
इन दोनों उपायों से AQI में 120-140 अंकों की और कमी आ सकती है, हालांकि पार्टिकुलेट मैटर (PM) में कमी का मतलब सीधे तौर पर AQI में उतनी ही कमी नहीं है. पिछले पांच वर्षों के दौरान नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दिल्ली का औसत पीक AQI लगभग 290 रहा है. अगर इन दो प्रमुख उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो हम संभावित रूप से इस आंकड़े को 100 से नीचे ला सकते हैं. वह एक अहम सुधार होगा.
सवाल : इन बड़े नीतिगत हस्तक्षेप के अलावा, दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में और कौन से कदम मदद कर सकते हैं?
प्रो. सच्चिदानंद त्रिपाठी: इस दृष्टिकोण का दूसरा भाग वायु गुणवत्ता प्रबंधन को अधिक समझदारी भरा और डेटा-संचालित बनाने पर केंद्रित होना चाहिए. हमें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और प्रदूषण के स्तरों में स्थानीय भिन्नताओं को समझने के लिए हाइपरलोकल वायु गुणवत्ता डेटा का उपयोग करे. इससे अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर प्रदूषण में होने वाली अचानक वृद्धि का पता लगाने और व्यापक या सख्त प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे स्रोत पर ही सुधार संबंधी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. बेहतर निगरानी और डेटा विश्लेषण के जरिये, अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदूषण स्रोतों के आधार पर लक्षित कार्रवाई करने में सक्षम होंगे.
मेरा मानना है कि इन दोनों उपायों को एक साथ काम करना चाहिए... मजबूत नीतिगत स्तर के हस्तक्षेप और एक समझदारी भरा, डेटा आधारित एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. अगर हम दोनों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं, तो दिल्ली अगले कुछ वर्षों में वायु गुणवत्ता में जरूरी सुधार देख सकती है.
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