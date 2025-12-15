दिल्ली में 24 घंटे नहीं खुली रहेंगी शराब की दुकानें, नाइट शिफ्ट में महिलाएं भी कर सकेंगी दुकानों पर काम

ETV Bharat / bharat

दिल्ली के दुकानदार चाहें तो अब 24 घंटे खोल सकते हैं दुकानें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 4:46 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए पॉलिसी तैयार करने की कवायद के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि पड़ोसी राज्यों की तरह दिल्ली में शराब की दुकानें 24 घंटे खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नई आबकारी नीति में शराब की दुकानें भी निर्धारित समय तक ही खोलने का प्रावधान होगा.

इसके अलावा रेखा सरकार ने श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रम सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि श्रमिकों को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं. मुख्यमंत्री के अनुसार, रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है.

साथ ही, कार्यस्थल पर नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है. इन सुधारों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा.

व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और कामकाजी वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए हैं. इसके अंतर्गत राजधानी में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24x7 खुला रखने की अनुमति दी गई है, जिसमें शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं. इसमें अभी तक करीब 700 दुकानों को रात में भी खोलने की इजाजत दी गई है.

इस निर्णय से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होगी. इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे उन्हें अनावश्यक कागजी जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी.

इन शर्तों के साथ मिली 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत
अभी तक जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनको दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है. गर्मियों के दिनों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी. दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा. इसका उल्लंघन करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं. अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय तय हो सकता है और स्वामियों को उसका पालन करना होगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि श्रम कानूनों को भी सरल करते हुए लेबर कोड के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जो ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ के साथ-साथ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित हैं. इसके साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत वे ग्रीष्मकाल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों के दौरान रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य कर सकेंगी.

इस व्यवस्था में दुकानों और संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटाए गए हैं, हालांकि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है.

