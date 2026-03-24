दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को ईमेल पर मिली बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ी सुरक्षा
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विधानसभा परिसर में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को तैनात किया है.
Published : March 24, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : March 24, 2026 at 11:12 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उनके निजी ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. धमकी भरे इस ईमेल में न केवल विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने की बात कही गई है, बल्कि विधानसभा परिसर को भी बम से दहलाने की चेतावनी दी गई है. सोमवार को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट पेश करना तय है.
ईमेल का विवरण और घटनाक्रम
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 8:57 बजे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की निजी ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध संदेश आया. इसके ठीक 10 मिनट बाद, सुबह 9:08 बजे विधानसभा सचिवालय की आधिकारिक आईडी पर भी इसी तरह का एक और ईमेल प्राप्त हुआ. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन ईमेल में 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' का जिक्र किया गया था. संदेश में धमकी भरे लहजे में कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा परिसर में बम रखे गए हैं जिन्हें जल्द ही सक्रिय कर दिया जाएगा.
सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई
धमकी मिलने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विधानसभा परिसर में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को तैनात किया है. साइबर सेल की टीमें ईमेल भेजने वाले का सुराग लगाने में जुट गई हैं. इससे पहले भी गत माह दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद से विधानसभा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी.
अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की प्रतिक्रिया
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर को इस तरह से डराना निंदनीय है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की धमकियां उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से नहीं रोक सकतीं. उन्होंने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से मांग की है कि इस ईमेल के 'आईपी एड्रेस' को ट्रैक कर साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश किया जाए.
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