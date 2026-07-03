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दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को दूसरा कार्यकाल को मिली मंजूरी, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश

प्रो. योगेश सिंह को एक बार फिर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 4:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को एक बार फिर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विश्वविद्यालय की विजिटर के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रो. योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है. उनका नया कार्यकाल 8 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा और अगले पांच वर्षों तक रहेगा. यानी वह वर्ष 2031 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे.

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि प्रो. योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति दूसरी बार नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद की गई है. मंत्रालय ने यह आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भेजा है, जिससे आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा सके.

पहले जैसे ही रहेंगे सेवा संबंधी नियम: शिक्षा मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि कुलपति के रूप में प्रो. योगेश सिंह की सेवा शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी. उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम (Act), स्टैच्यूट्स (Statutes) और ऑर्डिनेंस (Ordinances) के अनुसार होगी. इसका मतलब है कि उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और प्रशासनिक कार्य विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों के तहत ही संचालित होंगे.

प्रो. योगेश सिंह एक बार फिर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त
प्रो. योगेश सिंह एक बार फिर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त (ETV Bharat)

कई संस्थानों को भेजी गई सूचना: इस नियुक्ति की जानकारी केवल दिल्ली विश्वविद्यालय को ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DTU), एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU), राष्ट्रपति सचिवालय और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है. इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इस आदेश को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

विश्वविद्यालय में बनी रहेगी प्रशासनिक स्थिरता: प्रो. योगेश सिंह की दोबारा नियुक्ति से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी. पिछले कार्यकाल में विश्वविद्यालय में कई नई शैक्षणिक और प्रशासनिक पहल की गई थीं. अब माना जा रहा है कि वह दूसरे कार्यकाल में भी विश्वविद्यालय की पढ़ाई, शोध, डिजिटल सुविधाओं और नई शिक्षा नीति (NEP) से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे.

एनडीटीएफ ने किया स्वागत: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा (एनडीटीएफ) के अध्यक्ष एके भागी ने प्रो. योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किए जाने का स्वागत किया. संगठन ने इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि उनके पहले कार्यकाल में शिक्षकों के नियमितीकरण, पदोन्नति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, लैपटॉप वितरण और प्रवेश प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित करने जैसे कई जरूरी काम हुए.

दूसरे कार्यकाल से बड़ी उम्मीदें: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चा संगठन ने उम्मीद जताई कि दूसरे कार्यकाल में शिक्षकों के नियमितीकरण, समयबद्ध पदोन्नति, पीएचडी/एम.फिल. इन्क्रीमेंट, शोध प्रकाशन से जुड़ी समस्याओं और अन्य लंबित मुद्दों का समाधान होगा. साथ ही शिक्षक संगठनों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सकारात्मक संवाद भी आगे जारी रहेगा.

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