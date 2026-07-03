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दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को दूसरा कार्यकाल को मिली मंजूरी, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ( ETV Bharat )