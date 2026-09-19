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DUSU चुनाव में ABVP की जीत पर भाजपा नेताओं ने दी बधाई , बताया युवाओं के विश्वास की जीत

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में ABVP ने तीन पदों पर जीत हासिल करते हुए अपने प्रदर्शन को बरकरार रखा है.

DUSU चुनाव पर विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया
DUSU चुनाव पर विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 6:22 PM IST

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नई दिल्ली: नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU Election ) के परिणामों में ABVP ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। DUSU के अध्यक्ष समेत सचिव और सह सचिव पद पर फिर से जीत हासिल की है. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दिपांशू शौकीन ने जीत हासिल कर सभी को चौंकाया दिया है. ABVP की शानदार जीत पर भाजपा नेताओं ने ख़ुशी ज़ाहिर की है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई राष्ट्रीय नेताओं ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए ABVP के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सन्देश में लिखा है कि "यह जीत 'राष्ट्र प्रथम' की भावना पर आधारित सकारात्मक और रचनात्मक छात्र राजनीति में युवाओं के निरंतर विश्वास और 'विकसित भारत' के विज़न में योगदान देने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है. जीतने वाले उम्मीदवारों और इस जीत को संभव बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएँ."

भाजपा नेता जे.पी. नड्डा ने उन्होंने कहा कि यह जीत देश के युवाओं का 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा में अटूट विश्वास और उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. मुझे विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर युवा शक्ति में देशभक्ति, सेवा और राष्ट्र-निर्माण की भावना को लगातार जागृत करते रहेंगे.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा:

"दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव बहुत अहम और प्रतीकात्मक है. ABVP ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करके अपनी मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराई है. कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में कांग्रेस को फिर से ज़ीरो मिला है. मैं ABVP के उन सभी उम्मीदवारों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में जीत की आदत बना ली है... 'झूठ का शोर' खत्म हो गया है और छात्रों ने साफ़-साफ़ अपनी बात कह दी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव एक तरह से जनमत संग्रह है और इसने युवाओं की आवाज़ को दिखाया है."

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा, "सबसे पहले, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीन विजयी उम्मीदवारों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह जीत राष्ट्रवादी सोच की जीत है."

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि "मुकाबला कड़ा था, लेकिन थोड़ी निराशा भी है. हमें लगा था कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कम से कम तीन सीटें जीतेंगे. लेकिन, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा, वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी भी हुई थी, और हम इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते."

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव के नतीजों पर BJP नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जीत - जिसमें ABVP ने साफ तौर पर तीन सीटें जीती हैं - यह दिखाती है कि आज के युवा क्या सोचते हैं. आज का युवा कन्फ्यूज्ड नहीं है."

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